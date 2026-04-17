Proxyon - 代理服务评测

Proxyon 是一个按需付费的代理服务，专为网络抓取、自动化和数据收集而设计。无需订阅，无需合同，只需充值并开始工作。

大多数代理服务都会强迫你订阅月度计划，无论你是否需要。Proxyon 的运作方式不同。你可以存入资金，选择你的代理类型，并立即获得凭证。无需身份验证，无需等待期，不会浪费在你从未使用过的流量上。

该平台在一个仪表板下覆盖住宅、数据中心和IPv6代理，支持API访问、HTTP和SOCKS5，并可以在150多个国家进行城市级目标选择。

什么是 Proxyon？

Proxyon 专为那些经常处理数据但不希望背后每月都有订阅的人而设计。开发者可以获得简洁的 API 访问权限，用于构建抓取管道，而无需处理过于复杂的仪表板。SEO 专家可以使用城市级地理定位进行准确的本地 SERP 跟踪。

数据分析师获取在电商和市场网站上能够对抗反机器人系统的住宅IP。营销人员无需为他们从未涉足的地区付费，就能获得广泛的地理覆盖，用于广告验证和竞争对手研究。

设置过程非常简单。您只需在 proxyon 上创建一个账户，存入资金，然后即可开始请求。没有冗长的注册流程，也无需审批。如果您的代理使用量每月有所变化，按量付费显然是更明智的选择。

代理类型

住宅代理 - 来自真实的设备和真实的ISP连接。网站将其视为自然流量，这在具有敏感机器人检测的平台上保持高成功率。它们在数据抓取、价格监控、SERP跟踪和账户管理任务中表现良好。覆盖超过150个国家，支持城市级目标定位，且带宽永不过期。价格从**$1.75/GB**起。

数据中心代理 - 当速度和数量比IP来源更重要时，它们是正确的选择。具有1Gbps以上的速度、静态会话，以及每个IP的不计量带宽，它们可以有效处理大批量数据收集和高吞吐量任务。价格为 每IP $0.30 。

IPv6代理 - 以每IP $0.03的价格提供数十亿个地址。当规模是主要需求且每个IP的成本需要保持低时，IPv6是大规模自动化工作流程的实用选择。

Proxyon 定价

Proxyon 采用保证金模式，无需每月承诺。您可以将资金添加到余额中，根据需要使用。从不过期，不会自动续费，并且永远不会为未使用的流量付费。

住宅代理的价格为 $1.75/GB，数据中心代理的价格为 $0.30 每个IP，IPv6代理的价格为 $0.03 每个IP。

奖金和促销代码

Proxyon 也为新用户提供了一个促销代码 - “UNDETECTABLE10” - 可用于首次存款时获得折扣。

这意味着您从第一天起就能获得更多的代理预算，这在您希望在决定将更多资金投入哪里之前，彻底测试不同类型的代理服务时非常有用。您可以在注册时在Proxyon网站上找到促销代码。

最后的想法

Proxyon 消除可能导致您上网速度变慢的代理服务部分。无需订阅，无需身份验证，没有为引导您选择更昂贵计划而设计的定价等级。

三种代理类型涵盖了最常见的实际使用案例，全球覆盖并具有精确的地理定位，以及与大多数开发人员和团队实际使用代理方式相匹配的按使用量付费模式。

访问 Proxyon 并立即开始运行请求。