Proxy Stores - 代理服务评测

Proxy Stores: 专业的商务和休闲个人代理服务

在当今的代理供应商市场中，Proxy Stores 因其实用的方法而脱颖而出。当其他服务尝试一次涵盖所有内容时，该平台根据特定用户需求定制其服务，无论是专业流量套利、社交媒体自动化，还是无延迟游戏。

在本指南中，我们将分析Proxy Stores的功能，分解其基础设施的技术细节，并学习如何最大限度地利用它。

技术栈和网络架构

Proxy Stores 不仅仅是 IP 地址的商店，它还是一个用于在线匿名活动的全面基础设施。该服务的主要技术特点是其对任何复杂度的软件的高度适应性和在高负载下的连接稳定性。

协议和兼容性

该服务全面支持HTTP、HTTPS和SOCKS5协议。然而，MTProto集成需要特别关注。对于主要收入来源于Telegram的专业人士而言，这至关重要：Proxy Stores的MTProto代理允许您在不降低速度的情况下绕过信使的过滤器，确保即时数据同步。

通道容量和服务器基础设施

端口带宽达到100 Mbps，与无限流量相结合，使您能够将代理用于最资源密集型的任务：

大规模数据抓取——在不降低性能的风险下从市场和搜索引擎收集信息。 视频内容处理——通过匿名网关流式传输和下载大型高分辨率文件。 多线程——网络架构支持超过1000个同时连接而不影响IP有效性。

与标准列表不同，Proxy-Store 按用途对其代理进行分类，这大大简化了新手和大团队的操作：

社交媒体 — 针对Facebook、Instagram、TikTok和Twitter的优化池。由于地址历史清白且未曾用于垃圾邮件活动，因此检查点的风险最低；

游戏 — Lineage 2、WoW、Steam和游戏机的专用服务器。此类别的首要任务是超低延迟，这对于竞争性游戏和绕过区域限制至关重要；

市场 — 用于与Amazon、eBay、Etsy和OLX合作的干净IP。如果您同时运营多个商店，这有助于避免账户被封禁；

通用 — 用于任何任务的独立IPv4地址，对目标资源没有限制。

该服务可以访问超过40个国家（包括乌克兰、美国、英国和德国），以及数百个自己的子网，确保您的数字足迹具有高度的随机性。

个人账户和自动化工具

Proxy-Store 控制面板的设计考虑了处理大量数据的用户的需求。

即时导出——您可以通过单击一次将您购买的代理列表以便捷的格式（TXT、CSV 或 JSON）导出，便于直接导入到反侦测浏览器或解析器中。 自动续订管理——为了防止您的账户因租赁期限到期而被暂停，您可以设置自动付款和代理续订。 功能性 API——详尽的文档使您能够将 IP 地址的购买和更换直接集成到您的代码或 CRM 系统中。

Proxy-Store 提供灵活的支付系统，完全针对乌克兰用户量身定制。

在乌克兰格里夫纳中的定价：

IPv4：起价为每个地址几美元（价格因所选国家而异）。 IPv6：经济实惠的解决方案，每个地址仅从 $0.45 起步。 5% 优惠券——所有客户均可使用的促销代码系统。在下订单时，购买100个IP地址时输入特别5%折扣代码PROXYSTORES。

10% 联盟佣金 — 您可以成为联盟伙伴，并通过您推荐的所有购买赚取 10% 的佣金。赚取的资金可以提现到银行卡或加密货币钱包。

24小时试用——该服务提供一整天的时间来全面测试其功能。如果IP与您的特定软件不兼容，我们将尽快处理更换或退款。 24/7支持——技术支持全天候提供服务。我们的专家将在复杂的情况下帮助您配置代理，无论您是通过路由器工作还是使用特定的服务器软件。 数据安全——该服务不记录用户活动，确保您在线操作的完全保密性。

Proxy-Store 是一款专业工具，支持MTProto，提供明确的任务分割，并允许您通过优惠券和联盟计划节省资金。如果您需要无需额外配置即可使用的代理，Proxy-Store是一个绝佳的选择。

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