ThunderProxy - 代理服务评测

ThunderProxy — 为抗检测浏览器用户提供的代理服务

只有当每个配置文件拥有干净、一致的网络身份时，在反探测浏览器中运行多个浏览器配置文件才有效。

ThunderProxy 是一个与 Undetectable 浏览器天然配对的代理提供商：为每个长期配置文件分配一个专用的 静态 ISP 代理，或者在需要地理扩展但又不想耗费固定 IP 时，通过 旋转住宅代理 路由高容量任务。

该平台提供30M+的合乎道德来源的IP，子秒级响应时间，在155+个国家中实现99.9%正常运行时间。

三种代理类型：住宅代理、数据中心代理和静态ISP代理——涵盖从账号养殖到大规模数据收集的所有需求。支持信用卡支付或使用100多种加密货币支付。

为什么 ThunderProxy 适合 Undetectable 浏览器用户

反检测软件隔离指纹——画布、WebGL、字体、时区和设备信号。代理处理网络方面：IP地址、ASN和地理一致性。当这些层不匹配时，平台会将账户关联起来。

**经验法则：**一个 Undetectable 配置文件 → 一个用于数周或数月的静态 ISP IP。 当目标网站具有攻击性或您需要许多短期会话时，使用旋转的住宅 IP。

代理类型解释

1. 静态 ISP 代理 — 防检测配置文件的默认选项

静态 ISP 代理 为您提供由真实互联网服务提供商分配的专用 IPv4 地址。IP 无轮换，租期可无限延长——只要项目运行，它就一直属于您。

这对于Undetectable浏览器用户来说是最强的匹配，他们管理广告账户、市场卖家资料、联盟仪表板或任何IP突然变化会触发安全审查的工作流程。每个浏览器配置文件都获得自己的ISP级别地址；结合Undetectable的指纹隔离，您可以在设备和网络层面上实现完全的身份分离。

起始价格为 $1.79/IP。

2. 住宅代理 — 轮换和粘性会话

住宅代理 使用绑定到真实 ISP 网络上的真实设备的 IP。这些网站将其视为普通访客——在机器人检测严格时非常有用。

池涵盖了130多个国家，具有旋转（每次请求的新IP）和粘性（在一个会话中保持一个IP）模式。旋转以在目标之间分散覆盖范围；当需要在单个Undetectable配置文件内保持登录连续性时，请使用粘性模式。

起始价为 $1.72/GB。

3. 数据中心代理 — 速度和容量

数据中心代理在高带宽服务器上运行。它们在某种程度上以牺牲“家庭用户”的信任为代价，换取最低成本（$0.75/GB）的原始吞吐量。无限的并发线程使其适合于大规模抓取、API轮询和负载测试——通常在浏览器之外，或针对指纹识别较轻的目标。

Geo-mismatch 是一个常见的封禁触发因素。一个在德国注册的广告账户不应通过位于其他大洲的 IP 浏览。

ThunderProxy 的住宅池支持跨 155+ 个国家、500+ 个州和 2,500+ 个城市的国家、州和城市定位。最大池：

美国 — 5.2M+ IPs

巴西 — 1.9M+ IPs

英国 — 1.1M+ IPs

加拿大 — 520K+ IPs

德国 — 310K+ IPs

法国 — 180K+ IPs

静态 ISP 和数据中心代理覆盖了一组需求量大的特定位置 —— 将代理国家与每个 Undetectable 配置文件的时区和区域设置对齐。

关键规格

30M+ IPs — 在任何单个目标上的地址重用率低；可以进行长期活动而不会耗尽干净地址。

0.5s 平均响应时间 — 保持浏览器配置文件和自动化脚本响应迅速。

99.9% 正常运行时间 — 定时任务和始终在线的账户会话保持在线。

无限线程（数据中心） — 无人为并发限制。

协议： HTTP、HTTPS 和 SOCKS5。**认证：**用户名:密码或IP允许名单—两者都在Undetectable的每个配置文件的代理设置内工作。

定价

批量折扣适用。无隐藏会话或线程费用。接受 Mastercard、Visa、Bitcoin、Binance 及其他100多种加密货币。无需信用卡即可开始。

**免费试用：**256MB——足以在您承诺之前验证地理准确性、延迟和Undetectable兼容性。

Undetectable 用户折扣： 在结账时使用促销代码 UNDETECTABLE50 即可享受五折优惠。

Undetectable 浏览器的使用案例

媒体购买者和联盟营销人员 — 每个广告账号一个静态 ISP IP + 一个 Undetectable 指纹；防止平台级关联。

电子商务和市场卖家 — 通过在其他用户资料中轮换住宅会话来监控竞争对手的定价，同时保持稳定 ISP 地址的卖家资料。

社交媒体经理 —— 管理多个品牌账户；每个 Undetectable 配置档案都有独立的 cookie、存储和代理。

SEO 和 SERP 审核员 — 在 2,500 多个城市中检查本地排名，而不会受到地理代理噪音的影响。

数据收集团队 — 数据中心代理用于大批量；住宅代理用于具有强大机器人检测的网站。

品牌保护 — 跨国家扫描市场以查找假冒商品的列表。

如何将 ThunderProxy 连接到 Undetectable 浏览器

在 thunderproxy.com 注册（通过电子邮件/密码或 Google）。不需要信用卡。 领取 256MB 免费试用或通过信用卡或加密货币充值。Undetectable 用户可以应用促销代码 UNDETECTABLE50 享受 50% 折扣。 在 ThunderProxy 仪表盘中，创建一个代理 — 选择静态 ISP 或住宅，设置国家/城市，然后复制主机、端口、用户名和密码。 在 Undetectable 中，打开一个浏览器配置文件 → 代理 设置 → 粘贴凭据（HTTP、HTTPS 或 SOCKS5）。 启动配置文件，并在登录敏感帐户之前确认 IP 是否与目标地区匹配。

ThunderProxy 的仪表盘显示实时流量、连接历史和地理控制。若安装遇到问题，24/7 全天候在线支持可随时提供帮助。

常见问题

用于防检测浏览器多账户操作的最佳代理类型是什么？

静态 ISP 代理。每个 Undetectable 配置文件保留一个专用的真实 ISP IPv4，不进行轮换——这与普通用户从家中连接的方式最接近。

我可以在 Undetectable 内使用旋转住宅代理吗？

是的。当您需要一个 IP 进行登录流程时，请使用粘性会话；对于短期任务或需要更多 IP 多样性而非稳定性的激进目标，请使用轮换模式。

ThunderProxy 是否可以在反侦察浏览器中使用 SOCKS5？

是的。支持使用用户名:密码或IP允许列表认证的HTTP、HTTPS和SOCKS5。

有免费试用吗？

256MB 免费，无需信用卡，无需承诺 —— 足以测试代理地理位置和 Undetectable 集成。

Undetectable 用户有折扣吗？

是的。在结账时输入促销代码 UNDETECTABLE50 可享受 50% 优惠。

最终判决

ThunderProxy 为anti-detect浏览器用户提供了一个实用的代理堆栈：静态ISP代理用于确保配置文件到IP的一致性，轮换住宅代理用于灵活的地域覆盖，以及数据中心代理用于提供纯粹的速度。依托于超过3000万个IP、155个国家、99.9%的正常运行时间和亚秒级响应时间，它完成了Undetectable浏览器启动的身份层——设备上的指纹隔离，网络上的清晰身份。

免费试用 ThunderProxy — 256MB 试用，无需信用卡。

Undetectable 用户：使用促销代码 UNDETECTABLE50 可享 5折优惠。