Cómo obtener un número de teléfono de Google gratis de forma fácil y rápida

Conseguir un número de teléfono de Google gratis en 2026 sigue siendo una de las formas más prácticas de separar tu identidad personal de las cuentas online, verificar plataformas sin exponer tu número de móvil real y gestionar múltiples proyectos profesionales bajo líneas telefónicas distintas. Tanto si necesitas crear una cuenta de gmail para una nueva iniciativa comercial como si simplemente quieres un número secundario por privacidad, Google Voice ofrece una solución sencilla que no cuesta nada para el uso doméstico dentro de EE. UU.

Esta guía explica todo, desde el proceso de configuración rápida hasta estrategias avanzadas de multi-accounting, y cómo herramientas como Undetectable.io ayudan a mantener cada número aislado de tu huella digital.

Una persona está sentada en un espacio de trabajo moderno, concentrada en su portátil mientras un smartphone descansa cerca. Esta escena sugiere que podría estar gestionando su cuenta de correo electrónico, posiblemente realizando tareas como crear una cuenta de Gmail o verificar su número de teléfono para mayor seguridad.

Respuesta rápida: cómo obtener ahora mismo un número de teléfono de Google gratis

Google Voice es el principal servicio para obtener un número de teléfono de Google gratis en 2026. Proporciona un número virtual de EE. UU. vinculado a tu cuenta de Google, lo que permite llamadas, SMS y buzón de voz desde cualquier navegador o app móvil.

Así puedes empezar de inmediato:

Google Voice ofrece un número de teléfono gratuito de EE. UU. para uso personal, accesible a través de voice.google.com o las apps oficiales de android y iOS

Los requisitos previos incluyen: una cuenta de Google en buen estado, acceso a Google Voice en una región donde el servicio esté disponible oficialmente y un teléfono existente para la verificación única.

Nota: Google Voice requiere verificación telefónica, y no todos los tipos de números son aceptados para este paso.

El proceso básico es así:

Inicia sesión en voice.google.com Selecciona “Para uso personal” Elige tu tipo de dispositivo (Web) Busca por ciudad o código de área (ejemplo: New York, San Francisco, 312) Elige un número gratuito disponible de la lista Vincula tu número de teléfono existente para la verificación y completa el paso de confirmación según lo solicite Google. Introduce el código de verificación recibido por SMS o llamada de voz

Muchas llamadas de Google Voice desde EE. UU. a números de EE. UU. y Canadá son gratuitas, mientras que las llamadas internacionales salientes se cobran según las tarifas de Google Voice.

Para marketers y usuarios de múltiples cuentas, Undetectable.io ayuda a aislar cada perfil de Google Voice en un entorno de navegador único, evitando el enlace cruzado de cuentas mediante la correlación de huellas digitales

¿Qué es un “número de teléfono de Google gratis” y qué puedes hacer con él?

Un número de teléfono de Google gratis se refiere específicamente a un número de Google Voice: un número de teléfono virtual de EE. UU. asignado a tu cuenta sin coste para uso doméstico. Google Voice ofrece un amplio soporte para llamadas y mensajes de texto en EE. UU., con términos de servicio, cobertura y limitaciones definidos por Google, lo que lo convierte en una opción de referencia para usuarios que necesitan una línea secundaria sin pagar tarifas de operador.

Las funciones principales incluyen: enviar y recibir SMS desde interfaces web o de app, hacer llamadas salientes desde escritorio o móvil, transcripción del buzón de voz mediante speech-to-text, desvío de llamadas a tu teléfono real, filtrado de llamadas donde los llamantes se identifican y filtrado de spam impulsado por aprendizaje automático

La portabilidad del número está disponible por una tarifa única de 20 USD si deseas transferir un número existente a Google Voice

Existen limitaciones: la disponibilidad está centrada en EE. UU., los números inactivos pueden ser reclamados por Google y el uso automatizado de alto volumen puede violar las políticas de Google.

Los usuarios orientados a la privacidad y los growth marketers valoran estos números para separar las comunicaciones laborales y personales, crear account sin exponer el teléfono y facilitar la verificación de múltiples cuentas en diferentes plataformas

Aunque el número es gratuito, sigue estando ligado al ecosistema y a las políticas de datos de Google. Combinarlo con herramientas como Undetectable.io proporciona anonimato a nivel de navegador que los servidores de Google no pueden rastrear directamente

Requisitos y limitaciones para obtener un número de Google Voice gratis en 2026

Las reglas de elegibilidad de Google Voice se han endurecido con el tiempo, y ahora el análisis de comportamiento complementa el geobloqueo tradicional. Lo siguiente refleja los requisitos vigentes en 2026.

Disponibilidad regional: Google Voice personal está destinado principalmente a usuarios de Estados Unidos, y el acceso depende de los requisitos actuales de elegibilidad y verificación de Google.

Debes tener:

Una cuenta de Google en buen estado (sin suspensiones previas por infracciones de políticas)

Un número de móvil o teléfono fijo existente para la verificación telefónica única

Acceso al sitio web o a la app de Google Voice

Aceptación de los Términos del servicio y la Política de privacidad de Google Voice

En algunos casos, Google puede permitir la creación de cuentas sin un número de teléfono, pero la verificación telefónica puede seguir siendo obligatoria según el riesgo y las señales de la cuenta.

Los límites de verificación generan restricciones prácticas: Google limita el uso repetido del mismo número de teléfono para verificación, y pueden aplicarse límites de reutilización.

Se aplican restricciones de uso: la mensajería automatizada de gran volumen, las robollamadas u otra actividad sospechosa pueden activar los sistemas antiabuso de Google

Las funciones empresariales de Google Voice dependen del plan de Google Voice seleccionado y de la configuración de la cuenta; los casos de uso comerciales pueden requerir una configuración empresarial de pago

Los números inactivos pueden ser recuperados: si no envías ni recibes mensajes o llamadas durante varios meses, Google puede devolver tu número al pool; enviarte un mensaje periódico a ti mismo lo mantiene activo

Para crear una cuenta de Gmail o una nueva cuenta de Gmail sin número de teléfono, empieza abriendo la página de registro de Gmail en modo incógnito o en un dispositivo móvil. Completa tus datos y sigue los pasos que te muestre Google durante la creación de la cuenta. En su lugar, añade un correo de recuperación para ayudar con la recuperación de la cuenta y la seguridad. En algunos casos, esto puede reducir la cantidad de datos personales que proporcionas durante el registro, pero no garantiza que se omita la verificación telefónica.

Si estás alcanzando los límites de verificación, crear un nuevo Gmail o una nueva cuenta de Gmail sin número de teléfono puede ayudarte a evitar las restricciones por reutilización de verificación telefónica.

Paso a paso: crea un número de teléfono de Google gratis con Google Voice

Esta sección cubre las formas legítimas de obtener un número de Google gratis a través de Google Voice. El proceso difiere ligeramente entre las interfaces de escritorio y móvil, por lo que ambos métodos se detallan a continuación. Ten en cuenta que las etiquetas de los botones pueden variar ligeramente a medida que Google actualiza su interfaz a lo largo de 2026.

Crear un número de Google Voice gratis en escritorio (Windows/macOS/Linux)

Configurar todo desde el navegador te da el mayor control sobre el proceso de registro y funciona en todos los principales sistemas operativos.

Abre un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Brave) y ve a https://voice.google.com

Inicia sesión en tu cuenta de Google objetivo si aún no has iniciado sesión; si necesitas crear un nuevo gmail o una nueva cuenta de gmail, ve a accounts.google.com, haz clic en crear cuenta y, cuando te pida un número de teléfono, selecciona omitir o añade en su lugar un correo de recuperación. Esto te permite crear gmail sin proporcionar un número de teléfono.

Cuando se te solicite, selecciona “Para uso personal” (la alternativa es “For Google Workspace” para cuentas empresariales)

Elige “Web” como tipo de dispositivo y acepta los Términos del servicio y la Política de privacidad

Busca números disponibles introduciendo el nombre de una ciudad (ejemplo: “Miami”, “Chicago”, “San Francisco”) o un código de área de tres dígitos (212, 415, 872); Google normalmente presenta entre 5 y 10 opciones

Selecciona tu número preferido de la lista disponible y confirma tu elección

Añade un teléfono de desvío: introduce un número de móvil o fijo de EE. UU. existente (10 dígitos), luego elige verificación por SMS o llamada de voz

Introduce el código de verificación de 6 dígitos que recibas para completar el proceso de vinculación

Configuración opcional: graba un saludo personalizado para el buzón de voz y revisa las notificaciones disponibles y la configuración de spam en Google Voice.

Consejo profesional: si Google marca repetidamente tus intentos de registro, prueba a usar el modo incógnito o un perfil de navegador nuevo. Para configuraciones multi-cuenta, los perfiles anti-detect de Undetectable.io evitan el enlace cruzado al generar huellas únicas para cada sesión.

Para usuarios que gestionan varios números de Voice, los perfiles de navegador aislados con cookies y configuraciones de proxy separadas garantizan que cada cuenta pertenezca a lo que parece ser un dispositivo y un usuario distintos

Nota: si creaste tu nueva cuenta de gmail usando el método de omitir o correo de recuperación, puedes iniciar sesión en tu nuevo gmail sin verificación telefónica.

Crear un número de Google Voice gratis en móvil (Android y iOS)

La configuración móvil ofrece comodidad a los usuarios que gestionan principalmente sus comunicaciones desde el teléfono.

Descarga la app oficial de Google Voice desde Google Play Store (android) o Apple App Store (iOS)

Abre la app e inicia sesión con tu cuenta de Google objetivo; si aparece un google prompt para verificación de seguridad, complétalo usando tus métodos existentes. En dispositivos iOS, puedes tocar el botón 'Create Account' situado en la parte inferior izquierda para iniciar el proceso si necesitas crear gmail o una nueva cuenta de gmail.

Para crear gmail account o una nueva gmail account sin número de teléfono, sigue las indicaciones y, cuando se te pida añadir un número de teléfono, selecciona omitir. En su lugar, introduce un correo de recuperación para mejorar la seguridad de la cuenta y evitar la verificación telefónica.

Acepta los Términos del servicio cuando aparezcan, luego toca “Continue” o “Get a Google Voice number”

Busca números disponibles por ciudad o código de área, luego toca para seleccionar una de las opciones gratuitas de la lista

Vincula un teléfono real: introduce tu número de teléfono existente, elige SMS o llamada como método de verificación y luego escribe el código recibido para confirmar

Activa las notificaciones push para llamadas y mensajes entrantes para no perder comunicaciones

En Settings > Devices and numbers, configura si las llamadas a tu número de Voice deben sonar a través del marcador nativo o quedarse solo dentro de la app

Nota: si creaste tu nueva cuenta de gmail usando el método de omitir/correo de recuperación, puedes iniciar sesión en tu nueva gmail account sin verificación telefónica.

Consejo profesional: los usuarios preocupados por la privacidad deberían desactivar el desvío a su número SIM real y depender únicamente de llamadas por datos/Wi-Fi dentro de la app, minimizando la exposición de metadatos.

Los usuarios multi-cuenta que gestionan varios números de Voice deberían aislar cada cuenta de Google en perfiles de dispositivo separados, emuladores o sesiones basadas en navegador mediante Undetectable.io al acceder a Voice a través de la web móvil

La imagen muestra varios smartphones, cada uno con distintas interfaces de mensajería, destacando varias funciones de gestión de cuentas como la verificación del número de teléfono y la opción de crear una cuenta de Gmail. Los dispositivos ilustran procesos de envío de mensajes, acceso a cuentas de correo electrónico y gestión de ajustes de seguridad como la autenticación en dos factores.

Uso de números gratuitos de Google para verificación de cuentas y multi-accounting

Muchos marketers, especialistas en arbitraje y gestores de redes sociales confían en los números gratuitos de Google Voice para verificar cuentas en plataformas como Facebook, TikTok, Instagram y diversos marketplaces. Esta sección cubre flujos de trabajo prácticos y consideraciones de políticas.

Los casos de uso típicos incluyen: recibir códigos OTP para registros de nuevas cuentas, mantener combinaciones de correo electrónico y teléfono de respaldo para autenticación de dos factores y asignar números separados a cada marca o proyecto de cliente

La aceptación varía según la plataforma: algunos servicios como Twitter aceptan números de Google Voice de forma esporádica, mientras que WhatsApp y Telegram suelen detectar y bloquear números VoIP mediante análisis de señalización; prueba siempre en tu plataforma objetivo antes de escalar

Las consideraciones de políticas importan: usar múltiples números de Voice para crear cuentas falsas masivas o enviar spam viola los términos de la mayoría de las plataformas y las políticas antiabuso de Google, lo que puede dar lugar a bloqueos generalizados de cuentas. La verificación telefónica es ampliamente utilizada por las plataformas para prevenir el spam y garantizar que las cuentas sean creadas por usuarios reales.

Undetectable.io resuelve el reto del fingerprinting: cada perfil de navegador mantiene un renderizado canvas único, firmas WebGL, listas de fuentes e identificadores de hardware, junto con proxies residenciales rotativos para diversidad de IP; herramientas como el análisis de huella digital del navegador AmIUnique te ayudan a auditar cuán únicos parecen esos perfiles.

Escenario concreto: un media buyer que opera 20 cuentas publicitarias puede verificar cada una con un número de Voice distinto y un perfil de navegador aislado, evitando que los algoritmos de clustering de Facebook marquen huellas compartidas de dispositivo o patrones de comportamiento

Otro ejemplo: un vendedor de Amazon que gestiona varias tiendas regionales usa números de Voice separados para las opciones de recuperación de cuenta en cada storefront, con cada cuenta de vendedor aislada en su propio perfil de Undetectable.io

Las ganancias de productividad son medibles: las cuentas correctamente aisladas experimentan tasas de supervivencia entre 3 y 5 veces mayores según informes de foros del sector, aunque ninguna herramienta garantiza una indetectabilidad completa frente a todos los sistemas antifraude.

Privacidad, seguridad y trazabilidad de los números gratuitos de Google

“Gratis” no significa “anónimo”. Los números de Google Voice se registran de forma exhaustiva y se vinculan a la información de tu cuenta, creando un registro rastreable que persiste en los servidores de Google.

Los metadatos que Google captura incluyen: direcciones IP de origen (registradas por sesión), identificadores de dispositivo, registros completos de llamadas y SMS con marcas de tiempo, el audio del buzón de voz y sus transcripciones pueden almacenarse dentro del entorno de tu cuenta de Google según las políticas de producto y retención de Google, y enlaces cruzados con la actividad asociada de Gmail, Drive y YouTube bajo la misma cuenta

Existe exposición legal: Google publica información sobre solicitudes de datos por parte de fuerzas del orden en su Informe de Transparencia, y esas cifras varían según el periodo de reporte, lo que significa que tu uso de Voice puede ser objeto de requerimientos legales

Los riesgos de correlación surgen al crear múltiples números de Voice desde huellas de navegador o IP idénticas: los marcadores automáticos activan revisiones y posibles suspensiones

Las prácticas más seguras incluyen:

Usar una contraseña fuerte (más de 20 caracteres generados mediante generadores de passphrases)

Habilitar autenticación en dos factores mediante apps TOTP como Authy en lugar de SMS para evitar debilidades de la verificación telefónica

Separar las operaciones de alto riesgo (pruebas de arbitraje, experimentos de campañas) de los números vinculados a tu identidad real

No usar nunca el mismo número gratuito de Google tanto para operaciones sensibles como para comunicaciones personales

Las herramientas anti-detect como Undetectable.io reducen la correlación a nivel de navegador mediante randomización de huella, aislamiento de cookies e integración de proxies, pero no pueden anular lo que Google registra del lado del servidor ni impedir solicitudes legales legítimas de acceso a datos

Para necesidades de anonimato más estrictas, combina Google Voice con proveedores de correo centrados en la privacidad y evita el desvío a SIM reales; reconoce que Voice funciona como un intermediario rastreable y no como un verdadero burner service, y revisa periódicamente tu configuración con una herramienta de anonimato y pruebas de fugas.

Revisa regularmente la configuración de tu cuenta de Google para gestionar tu privacidad, seguridad y números de teléfono asociados, asegurándote de que la información de tu cuenta esté actualizada y de que tus preferencias estén correctamente configuradas.

Ventajas de una cuenta de Gmail sin número de teléfono

Crear una cuenta de Gmail sin número de teléfono ofrece ventajas significativas para los usuarios que valoran la privacidad y el control sobre sus datos personales. Al omitir la verificación telefónica, minimizas el riesgo de que tu identidad quede vinculada a tu cuenta de correo electrónico, dificultando que terceros puedan rastrearte o dirigirse a ti. Este enfoque también ayuda a prevenir ataques de SIM-swapping, en los que los hackers intentan secuestrar tu número de teléfono para acceder a tus cuentas. Sin un número de teléfono asociado, es menos probable que recibas mensajes de spam o llamadas no deseadas relacionadas con tu cuenta de Gmail, manteniendo tu bandeja de entrada y tu dispositivo libres de distracciones innecesarias.

Para los usuarios que gestionan múltiples cuentas, ya sea por motivos personales, profesionales o relacionados con proyectos, poder crear una cuenta de Gmail sin número de teléfono significa que puedes configurar tantas cuentas como necesites sin alcanzar límites de verificación. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para quienes desean mantener separadas sus comunicaciones personales y laborales, o para cualquiera que prefiera no compartir su número móvil con grandes empresas tecnológicas. En definitiva, una cuenta de Gmail sin número de teléfono te da más control sobre tu identidad digital, reduce tu exposición a filtraciones de datos y te ayuda a mantener una presencia online más limpia y segura.

Gestión de cuentas de correo para usuarios centrados en la privacidad

Para los usuarios centrados en la privacidad, gestionar una cuenta de correo electrónico sin un número de teléfono vinculado requiere algunos pasos extra para garantizar la máxima seguridad. Empieza por elegir una contraseña fuerte y única para cada cuenta, idealmente usando un gestor de contraseñas para generar y almacenar credenciales complejas. Activar la autenticación en dos factores (2FA) es crucial; opta por métodos de autenticación basados en apps en lugar de SMS, para que tu cuenta siga siendo segura incluso sin un número de teléfono asociado.

Para proteger aún más tu cuenta de correo electrónico, considera acceder a tu bandeja de entrada a través de un navegador seguro y orientado a la privacidad o de un navegador anti-detect como Undetectable.io, que ayuda a prevenir el rastreo y el fingerprinting. Usar una VPN también puede añadir una capa extra de seguridad al cifrar tu tráfico de internet y ocultar tu dirección IP. Si te preocupa especialmente la privacidad, elige un cliente de correo electrónico que admita cifrado de extremo a extremo, garantizando que solo tú y tus destinatarios previstos puedan leer tus mensajes.

Siguiendo estas buenas prácticas, los usuarios pueden gestionar con confianza sus cuentas de correo sin un número de teléfono vinculado, manteniendo sus datos seguros y su identidad online protegida frente a accesos no autorizados o vigilancia.

Alternativas a los números de teléfono gratuitos de Google (y cuándo Google Voice no es suficiente)

Algunos usuarios requieren números no estadounidenses, mayores volúmenes de mensajería o un anonimato más fuerte del que ofrece Google Voice. Comprender las alternativas te ayuda a seleccionar la herramienta adecuada para cada caso de uso.

Los proveedores de números virtuales de pago (servicios tipo Twilio) ofrecen números programables por API por aproximadamente 1 USD/mes más 0,0075 USD/SMS con cobertura global, pero requieren implementación técnica y aún pueden enfrentarse a detección de VoIP en algunas plataformas

Los números temporales de sitios web gratuitos de recepción de SMS o proveedores especializados de números virtuales para verificación por SMS ofrecen bandejas de entrada públicas compartidas: útiles para pruebas de bajo riesgo, pero completamente inseguros para OTP, ya que cualquiera puede ver los mensajes entrantes

Las tarjetas SIM dedicadas de operadores como Mint Mobile (15 USD/mes) ofrecen la mayor confianza de plataforma y las tasas más bajas de detección de VoIP, pero exponen la identidad real a través de registros del operador e implican logística física

Resumen de los trade-offs:

Sitios de SMS gratis: coste 0, sin privacidad, no adecuados para nada que requiera seguridad

Números virtuales de pago: coste moderado, alcance global, aún marcados por algunas plataformas

SIM físicas: máxima confianza, mínima privacidad, mayor complejidad logística

Los profesionales multi-cuenta suelen usar un enfoque híbrido: números SIM físicos para cuentas principales generadoras de ingresos y números gratuitos de Google Voice para campañas de prueba o verificaciones de menor riesgo

Independientemente del origen del número, Undetectable.io sigue siendo relevante al aislar cada cuenta en su propio perfil de navegador con proxies, cookies y huellas separados, reduciendo el enlace cruzado de cuentas uses Voice, Twilio o SIM de operador

La imagen muestra un escritorio lleno de distintos dispositivos de comunicación, incluidos smartphones y tablets, que presentan herramientas para conectarse mediante cuentas de correo electrónico y verificación de números de teléfono. Esta configuración destaca la importancia de gestionar la información de la cuenta y los ajustes de seguridad, como crear una cuenta de Gmail o utilizar autenticación en dos factores para mejorar la seguridad.

Tanto si necesitas un solo número de teléfono de Google gratis para separar tu vida personal como si necesitas decenas para pruebas de campañas, la combinación de Google Voice y un correcto aislamiento del navegador ofrece una base práctica y rentable. Si gestionas varias cuentas y quieres ver cómo los perfiles aislados mejoran tu flujo de trabajo, los planes de precios y el nivel gratuito de Undetectable.io te permiten probar la configuración sin compromiso; solo ten en cuenta que incluso las mejores herramientas funcionan junto con buenas prácticas de seguridad operativa, en lugar de sustituirlas por completo.

Servicios de correo electrónico alternativos para comunicación anónima

Si tu objetivo es crear una cuenta de correo electrónico sin verificación por número de teléfono, varios servicios alternativos están dirigidos específicamente a usuarios preocupados por la privacidad. Proveedores como ProtonMail, Tutanota y Mailfence permiten crear cuentas de correo seguras sin requerir número de teléfono, lo que los hace ideales para quienes quieren mantener privada su información personal. Estos servicios utilizan un robusto cifrado de extremo a extremo y están diseñados para minimizar la recopilación de datos, de modo que tus mensajes y detalles de cuenta permanezcan seguros.

Para situaciones en las que necesites una dirección de correo desechable, como registrarte en un sitio web o servicio que solo requiere acceso temporal, opciones como Guerrilla Mail, Temp Mail o un servicio de correo temporal de largo plazo para multi-accounting permiten a los usuarios generar bandejas de entrada desechables al instante, sin necesidad de número de teléfono ni datos personales. Aunque estos servicios de correo temporal no son adecuados para la comunicación a largo plazo, pueden ayudar a reducir la exposición al spam cuando basta con un acceso temporal al correo.

Al elegir el servicio de correo adecuado para tus necesidades, puedes crear y acceder a cuentas de forma segura, mantener tu anonimato y evitar compartir tu número de teléfono u otros datos personales online.

Conclusión

En resumen, Google puede permitir a veces la creación de cuentas sin número de teléfono, pero los requisitos de verificación varían y no deben considerarse garantizados. Al evitar la verificación por número de teléfono, reduces tu exposición al robo de identidad, al spam y a la recopilación no deseada de datos. Tanto si eliges crear una cuenta de Gmail, utilizar servicios alternativos de correo seguro o recurrir a bandejas de entrada temporales, tienes varias opciones para mantener una cuenta sin número de teléfono.

Para mantener segura tu cuenta de correo electrónico, usa siempre contraseñas fuertes, activa la autenticación en dos factores y considera herramientas que mejoran la privacidad, como clientes de correo cifrados o navegadores anti-detect. Estos pasos ayudan a proteger tu identidad y garantizan que solo tú tengas acceso a tus datos sensibles. En última instancia, tanto si gestionas una sola bandeja de entrada como si manejas múltiples cuentas, priorizar la seguridad y la privacidad te permite disfrutar de una experiencia online más segura y controlada, sin tener que vincular jamás tu número de teléfono.