Proxies de socios en Undetectable: cómo configurar y comprobar proxies con un solo clic

Si alguna vez has montado una infraestructura anónima para trabajar online, seguro que has usado proxies al menos una vez.

Los proxies te permiten cambiar IP y geolocalización (geo) y, junto con un navegador anti-detect, obtienes lo que importa en la práctica: sesiones estables con menos triggers y menos probabilidad de ser marcado por repetir las mismas señales de red.

Para que no tengas que saltar entre paneles y configuraciones manuales, Undetectable integra proveedores de proxy socios directamente dentro del programa.

Eso significa que puedes generar y conectar proxies dentro del navegador y luego asignarlos al perfil que necesites.

A continuación, una guía paso a paso para cada partner integrado.

Paso 1. Añade tu IP a la whitelist en el sitio de ABCProxy

Para generar proxies desde Undetectable, primero tienes que añadir tu IP actual a la whitelist del proveedor.

Abre la página del partner en la sección de proxies residenciales:

Haz clic en Get proxy.

En el panel lateral, vuelve a hacer clic en Get proxy.

Abre la pestaña IP white list configuration.

Haz clic en Add white list.

Introduce tu IP y confirma con Confirm.

Tu IP quedará añadida a la whitelist.

Paso 2. Genera y añade proxies en Undetectable

Una vez tu IP esté en whitelist, todo lo demás se hace dentro del programa.

Abre Undetectable y ve a Proxy Manager.

Haz clic en el icono del maletín (proxies de socios).

Selecciona ABCProxy en la lista de partners.

Configura: cantidad, país/región y tipo de proxy.

Haz clic en Generate.

Cuando los proxies se generen, haz clic en Add proxy para guardarlos en el Proxy Manager.

Listo: los proxies se han añadido al Proxy Manager.

Para SX.ORG, necesitas una API key de tu panel.

Abre el Proxy Manager en Undetectable.

Haz clic en el icono del maletín (proxies de socios).

En Select proxy provider, elige SX.ORG.

Obtén tu API key en el panel de SX.ORG:

https://my.sx.org/proxy/link → abre API documentation → copia la key.

Pega la key en el campo del Proxy Manager.

Haz clic en Get proxy.

Configura abajo: cantidad, geo, tipo, etc.

Haz clic en Generate.

Finaliza con Add proxy.

Los proxies aparecerán en la lista y estarán listos para asignarse a perfiles.

Esto lleva solo unos minutos: solo necesitas tu API key.

Abre proxies de socios (icono del maletín) en Proxy Manager.

En el primer campo, selecciona el proveedor Asocks.

En el sitio de Asocks, abre API documentation y copia la API key.

Pega la API key en el campo del Proxy Manager.

Haz clic en Get proxy.

Configura los parámetros y haz clic en Generate.

Haz clic en Add proxy para guardar los proxies en la lista.

Listo: los proxies se han añadido y están listos para usarse.

Para Mango Proxy también necesitas una API key desde la configuración de tu cuenta.

Abre proxies de socios (icono del maletín) en Proxy Manager.

Selecciona Mango Proxy en la lista de proveedores.

Copia tu API key desde el panel de Mango Proxy:

Settings → API keys.

Pega la API key y haz clic en Get proxy.

Configura los parámetros (cantidad, tipo, geo, etc.) y haz clic en Generate.

Haz clic en Add proxy para añadirlos al Proxy Manager.

Después de eso, los proxies estarán disponibles en la lista.

Información adicional

Cómo comprobar proxies

Para asegurarte de que el proxy está activo:

En Proxy Manager, haz clic derecho sobre el proxy. Selecciona Check Proxy. En la columna de estado, deberías ver “Active” en verde — eso significa que el proxy funciona.

Cómo asignar un proxy a un perfil

En Profile Manager, selecciona el perfil que necesitas y haz clic en él. En la ventana de configuración (sección principal), elige el proxy de la lista. Haz clic en Save para aplicar los cambios y empezar a usar el proxy.

PS

Para evitar problemas al conectar, revisa siempre el saldo de tu cuenta en el panel del proveedor antes de generar proxies.

Suena básico, pero es la razón más común por la que los proxies “no se emiten” justo cuando los necesitas.