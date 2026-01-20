Undetectable 2.42.0: Chromium 144 y mejoras de estabilidad

El equipo de Undetectable está aquí. En la versión 2.42.0 reforzamos la base: actualizamos Chromium a la versión 144 y aceleramos aún más las operaciones masivas con perfiles.

A continuación, qué cambió exactamente y qué beneficio aporta en el trabajo diario.

Chromium 144

Actualizar Chromium con regularidad no es una “casilla” en el release. Impacta directamente en la confianza de las plataformas y en la estabilidad de los perfiles.

Qué aporta el paso a Chromium 144

Reduce el riesgo de activar triggers antifraude gracias a un comportamiento más “natural” del navegador.

Tu fingerprint (User-Agent, soporte de API, renderizado) se ve como el de millones de usuarios normales .

Elimina problemas con scripts y con estándares modernos.

En cores antiguos los sitios se rompen con más frecuencia: errores de renderizado y fallos de scripts pueden convertirse en red flags adicionales .

Mejora la velocidad y la seguridad.

Las nuevas versiones de Chromium traen optimizaciones y parches de vulnerabilidades, por lo que los perfiles funcionan más rápido y de forma más estable, especialmente al iniciarlos en lote.

Nuestra recomendación: mantén los perfiles en un core actualizado para conservar un alto nivel de confianza por parte de las plataformas.

Importación masiva de cookies Netscape

Si trabajas con muchas cuentas, la velocidad manda. Antes, la importación masiva era especialmente cómoda para JSON, mientras que Netscape requería pasos extra.

Ahora, Netscape se importa tan rápido y fácil como JSON.

Cómo funciona ahora la importación de Netscape

No hace falta convertir el formato ni subir archivos uno por uno.

Se pueden seleccionar varios archivos de cookies Netscape y arrastrarlos y soltarlos en el gestor de perfiles.

de cookies Netscape y en el gestor de perfiles. Alternativa: importar cookies mediante la creación masiva de perfiles.

Resultado: menos rutina, arranques de proyectos más rápidos.

Qué se corrigió

En este release se corrigieron varios bugs que afectaban a determinados escenarios. El comportamiento del navegador ahora es más predecible.

Se corrigió Mango Proxy en macOS.

Antes podía aparecer un error al solicitar proxies asociados de Mango mediante un token de API. Se eliminó el conflicto, y la integración funciona de forma estable. Se corrigió el cambio de grupo en perfiles en la nube.

Había un problema poco frecuente en el que el cambio de grupo no se aplicaba. Ahora mover perfiles entre grupos funciona correctamente. Se corrigió la importación de marcadores sin el parámetro ICON.

Antes, estos marcadores podían causar errores. Ahora se procesan sin fallos.

Resumen del release

Undetectable 2.42.0 va de fiabilidad y ahorro de tiempo:

Chromium 144 aporta más confianza y un rendimiento más estable de los sitios.

aporta más confianza y un rendimiento más estable de los sitios. Importación masiva de cookies Netscape acelera el arranque y el escalado.

acelera el arranque y el escalado. Las correcciones hacen el trabajo con perfiles más fluido y predecible.

Actualiza a la versión más reciente y trabaja con confianza.