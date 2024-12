Inscription QQ : Comment utiliser Undetectable et 2Captcha

Atteindre les audiences chinoises offre d'énormes opportunités commerciales, mais nécessite de surmonter des défis uniques en raison de l'écosystème numérique fermé de la Chine. Découvrez comment vous inscrire sur des plateformes chinoises comme QQ en utilisant Undetectable et le service proxies résidentiels 2captcha.

Le public chinois est un marché énorme, l'accès auquel promet des profits considérables pour les entreprises, cependant, entrer sur le marché chinois n'est pas la même chose que d'entrer sur le marché européen. La Chine a historiquement été un pays plus fermé où les méthodes de promotion standard ne fonctionnent pas. Les services Google ne fonctionnent pas en Chine, il n'y a pas de Facebook et de YouTube. Mais il existe de nombreux services chinois qui remplacent largement ceux mentionnés.

Une brève introduction aux réalités chinoises

Ils ont leur propre moteur de recherche - Baidu, leur propre WhatsApp - WeChat et QQ (les Chinois utilisent également WhatsApp mais seulement via un VPN, car WhatsApp appartient à Facebook et est interdit en Chine) et ainsi de suite. Autrement dit, les Chinois ont inventé des analogues pour tout ce qui a été interdit (même à la place de YouTube, ils utilisent l'hébergement de vidéos BiliBili).

Vous n'aurez pas besoin de nombreux contournements pour accéder à la plupart des services chinois - vous pouvez consulter des publications et utiliser le moteur de recherche Baidu sans problème. Mais si vous voulez vous plonger pleinement dans ces services (comme l'inscription à un compte avec accès à des fonctionnalités avancées), vous devrez vous creuser les méninges. À moins, bien sûr, que vous ne soyez en Chine.

Récemment, l'inscription sur les services chinois, en particulier dans des messageries comme QQ, est devenue très difficile, et tout le monde ne réussit pas à la passer du premier coup, mais il y a une chance, et dans cet article nous vous parlerons de l'une des méthodes qui fonctionne.

Préparation à l'inscription

Pour vous inscrire sur le service QQ, nous devons prouver au messager (qui aurait pensé que nous devrions prouver quelque chose à un service sans âme) que nous sommes en Chine. Pour ce faire, nous avons besoin du navigateur antidétection Undetectable et du service de proxy résidentiel 2captcha.

Tout d'abord, nous devons nous inscrire sur le site officiel Undetectable et sur le service 2captcha.

Après l'inscription, installez le client de navigateur officiel et connectez-vous.

Ensuite, nous devrons effectuer une petite configuration du navigateur et installer un proxy (bien sûr, chinois). Nous recommandons d'utiliser des proxies résidentiels, car ils sont les plus sécurisés et dans 99 % des cas, le service vous considérera comme un véritable utilisateur chinois.

Dans le compte personnel 2captcha, allez dans l'onglet Proxy.

Dans la barre latérale droite, choisissez la région Chine (vous pouvez également sélectionner une certaine ville si nécessaire) et cliquez sur "générer".

Vous devez copier le nom d'utilisateur, le mot de passe, l'adresse IP et le port.

Dans le navigateur Undetectable, allez dans l'onglet Proxy et sélectionnez "ajouter un proxy".

Ensuite, vous collez les données copiées à l'étape précédente dans les champs correspondants et cliquez sur le bouton "Enregistrer".

Pour vérifier que les paramètres du proxy sont corrects, cliquez sur l'icône avec des flèches. Et si tout est configuré correctement, vous verrez le drapeau du pays que vous avez choisi (la Chine, dans notre cas).

Tout est prêt et vous pouvez démarrer le navigateur.

Inscription dans le messager chinois

Pour nous assurer que nous sommes réellement en ligne en tant qu'utilisateur chinois, nous pouvons essayer d'entrer n'importe quelle requête de recherche dans Google.

Comme prévu, cela ne donne pas de résultat, car Google est bloqué en Chine. Donc, nous allons sur baidu.com et cherchons le messager QQ.

Nous allons sur le site officiel et cliquons sur ce bouton dans le coin supérieur droit - "登录"

Ensuite, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le bouton du milieu "注册账号".

Vous serez redirigé vers le formulaire d'inscription au compte, où vous devrez spécifier votre pseudo, votre mot de passe et un numéro de téléphone auquel le code d'activation du compte sera envoyé. À cette étape, vous aurez besoin d'un numéro chinois et les services standard avec des numéros virtuels ne fonctionneront malheureusement pas pour cette tâche. Nous avons besoin de quelque chose de plus puissant, au moins une eSIM touristique, qui peut être achetée, par exemple, sur le site three.com.hk (ici, vous pouvez obtenir une véritable carte SIM touristique, qui sera acceptée par QQ pour l'inscription).

Veuillez noter que vous pouvez suivre le chemin de l'utilisation de numéros virtuels d'autres pays, par exemple, les États-Unis. Il existe plusieurs guides sur Internet qui disent que QQ permet également l'inscription avec un numéro de téléphone américain. Cependant, j'ai échoué à m'inscrire avec un numéro de téléphone américain, voici les principales erreurs que j'ai reçues : "Votre numéro n'est pas sûr, passez à l'application mobile". Et dans l'application mobile, j'ai déjà été banni et je n'ai pas été autorisé à dépasser la reconnaissance captcha.

Donc, si vous avez tout fait correctement, entré le numéro de téléphone chinois (celui de Hong Kong, dans notre cas), passé le captcha, vous serez dirigé vers l'écran d'activation, où vous devrez entrer les 6 chiffres du SMS (procédure standard). Après avoir saisi le code du SMS, vous passerez à l'étape suivante, mais cela peut déjà être considéré comme un énorme succès, vous avez maintenant un compte.