Comparaison des meilleurs navigateurs anti-détection en 2024

Introduction

Salut tout le monde ! Beaucoup d'entre nous ont rencontré des cas de blocage en ligne. Je travaille dans l'industrie du marketing d'affiliation, ce qui signifie que l'accès aux données est essentiel. Heureusement, jusqu'à présent, j'ai pu résoudre la plupart de ces problèmes avec l'aide des navigateurs anti-détection.

C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui - pour partager ce que je sais avec vous tous. Si vous recherchez un navigateur anti-détection, voici la critique pour vous !

Je ferai de mon mieux pour vous dire tout ce que je peux sur les ADB les plus pratiques. Cet article couvre tous les points suivants :

Comment choisir un navigateur anti-détection

Prix

Avis

Critères d'évaluation

Cela sera précieux pour quiconque doit impérativement opérer de manière anonyme tout en traitant une grande quantité de données – que ce soit pour des spécialistes en SMM et e-commerce, des webmasters ou des programmes d'affiliation.

Pour des raisons de commodité, voici une liste du contenu :

Il existe différentes façons d'évaluer l'efficacité d'une ADB. Je préfère adopter une approche globale qui prend en compte les principaux paramètres ; c'est ce que nous aborderons.

Stratégie pour évaluer 14 navigateurs anti-détection

Il y a de nombreux bons navigateurs anti-détection disponibles, ce qui rend difficile le choix d'un spécifique. Pour cette revue, j'ai sélectionné 14 services qui répondent à toutes les exigences.

Voici une liste de paramètres que je considère comme critiques :

Caractéristiques . Paramètres de base tels que la vitesse, le blocage des annonces, etc. C'est souvent le facteur déterminant lors du choix.

. Paramètres de base tels que la vitesse, le blocage des annonces, etc. C'est souvent le facteur déterminant lors du choix. Prix et disponibilité . Certains ADB offrent des versions d'essai avec des fonctionnalités limitées ou des options de forfait tarifaire.

. Certains ADB offrent des versions d'essai avec des fonctionnalités limitées ou des options de forfait tarifaire. Fonctionnalités d'intégration . Cependant, les fonctionnalités de base ne sont pas toujours suffisantes, mais vous pouvez rationaliser le processus en intégrant des logiciels supplémentaires.

. Cependant, les fonctionnalités de base ne sont pas toujours suffisantes, mais vous pouvez rationaliser le processus en intégrant des logiciels supplémentaires. Objectifs . Tous les ADB sont excellents pour vous garder anonyme en ligne. Mais certains sont un meilleur choix pour les objectifs de SMM, tandis que d'autres le sont pour le marketing d'affiliation, etc. Je ferai de mon mieux pour les classer.

. Tous les ADB sont excellents pour vous garder anonyme en ligne. Mais certains sont un meilleur choix pour les objectifs de SMM, tandis que d'autres le sont pour le marketing d'affiliation, etc. Je ferai de mon mieux pour les classer. Avis. Je n'ai pas personnellement utilisé chaque navigateur de cette liste. C'est pourquoi je vais me baser sur les avis des utilisateurs pour fournir l'évaluation la plus impartiale.

Naturellement, l'ensemble des fonctionnalités des navigateurs anti-détection est assez étendu. Mais voici les critères que j'ai trouvés utiles lors de mes recherches sur le sujet. Je vous recommande de choisir un navigateur anti-détection en les utilisant comme guide.

Avant d'aborder la discussion de chaque navigateur anti-détection séparément, pour simplifier les choses, j'ai préparé un tableau comparatif général des options de forfaits les moins chères. Je tiens également à attirer votre attention sur leurs principales caractéristiques et positionnements.

Tableau comparatif avec les principaux paramètres des ADB examinés

Nom Coût mensuel minimum et essai gratuit Caractéristiques 1. Navigateur Undetectable – vous permet de gérer un nombre illimité de comptes Coût mensuel : à partir de 39 $

Essai gratuit : disponible - Fournit des réglages pour contourner les filtres et identifier les robots.

- Assure un haut niveau d'anonymat pour les activités en ligne clandestines. 2. GoLogin - un navigateur anti-détection multifonctionnel pour le marketing d'affiliation et les opérations multi-comptes Coût mensuel : à partir de 24 $

Essai gratuit : disponible - Vous permet de gérer de multiples profils de navigateur pour toute une équipe.

- Vous permet de créer des profils de navigateur avec différents GEO et d'autres paramètres. 3. Incogniton - un ADB avancé pour une navigation sécurisée et anonyme sur le web Coût mensuel : à partir de 21 $

Essai gratuit : disponible - Spécialisé dans l'anonymat et la sécurité en ligne avec des fonctionnalités utiles pour contourner les blocages.

- Possède des empreintes de navigateur uniques et la possibilité de créer des profils individuels pour toute tâche. 4. Multilogin - la meilleure solution anti-détection pour développer votre entreprise Coût mensuel : à partir de €75

Essai gratuit : non disponible - Vous permet de créer de nombreux profils avec un historique de navigation, des cookies et des adresses IP uniques. 5. АdsPower - l'ADB idéal pour des usages multi-comptes Coût mensuel : à partir de 5.4 $

Essai gratuit : disponible - Assure un accès anonyme à des ressources web pour des recherches marketing et des analyses concurrentielles. 6. Dolphin Anty - un navigateur anti-détection pour le marketing d'affiliation, adapté au travail d'équipe Coût mensuel : à partir de 71 $

Essai gratuit : disponible - Fournit des outils fiables pour contourner les CAPTCHA et les mécanismes de sécurité. 7. Octo Browser - un ADB universel pour tous les usages Coût mensuel : à partir de €21

Essai gratuit : non disponible - Crée des profils de navigateur personnalisables pour une grande variété de tâches.

- Prend en charge l'automatisation des actions pour les tâches de scraping web. 8. Morelogin - le service le plus sûr pour des utilisations multi-comptes sur tous les réseaux sociaux Coût mensuel : à partir de 9 $

Essai gratuit : disponible - Dispose de fonctionnalités spéciales pour travailler avec les médias sociaux et les services en ligne.

- Capable de gérer de multiples profils de navigateur avec des caractéristiques uniques. 9. Orbe Ultime - un outil parfait pour les activités de SMM et de marketing d'affiliation qui change les règles du jeu Coût mensuel : à partir de 3.3 $ (pour 1 utilisateur pendant 30 jours)

Essai gratuit : disponible - Spécialisé dans l'assurance de l'anonymat de l'utilisateur lors de travaux avec des réseaux publicitaires et du marketing d'affiliation.

- Vous permet de créer des sessions de navigation avec différentes caractéristiques. 10. Kameleo - une plateforme idéale pour gérer les actifs numériques Coût mensuel : à partir de €50

Essai gratuit : non disponible - Vous permet de simuler des navigateurs et des appareils pour contourner les mesures de protection anti-robot. 11. SmartProxy - utilise des proxys pour offrir un accès aux données commerciales de vos concurrents dans tous les GEO Coût mensuel : à partir de 8.5 $

Essai gratuit : non disponible - Bien intégré avec des proxys pour garantir l'anonymat et contourner les mesures de blocage. 12. Ghost Browser - un navigateur idéal pour les entreprises en ligne et les systèmes éducatifs Coût mensuel : à partir de 21 $

Essai gratuit : disponible - Crée des sessions multiples et les regroupe par onglets.

- Convient aux activités multi-comptes en ligne. 13. Lalicat - le meilleur navigateur pour une navigation web anonyme et Tor Coût mensuel : à partir de 59 $

Essai gratuit : disponible - Offre des solutions pour l'utilisation anonyme des ressources en ligne et la navigation web privée.

- Permet de contrôler les paramètres pour éviter la détection et le scraping web. 14. VMLogin - capable de remplacer plusieurs PC avec des profils d'entreprise virtuels Coût mensuel : à partir de 99 $

Essai gratuit : disponible - Spécialisé dans l'accès anonyme aux ressources en ligne en mettant l'accent sur la gestion des sessions.

- Vous permet de créer des sessions de navigation virtuelle avec des caractéristiques uniques.

Vous avez probablement déjà un œil sur une option spécifique ou toutes en même temps - je suis là pour vous en parler en détail.

1. Navigateur Undetectable – vous permet de gérer un nombre illimité de comptes

Écran d'accueil du navigateur indétectable

Actuellement, Undetectable Browser est probablement le meilleur navigateur anti-détection pour le marketing d'affiliation. Il vous permet de créer un nombre illimité de comptes sur n'importe quelle plateforme à partir d'un seul appareil et sans vous soucier de la sécurité des données. Le navigateur est mondialement connu et gagne récemment du terrain en Russie également.

Panneau de bureau du navigateur indétectable

Principales fonctionnalités

Profils multiples. Le navigateur vous permet de gérer des milliers de profils depuis un seul appareil, en traitant chaque compte des médias sociaux comme un compte unique.

Le navigateur vous permet de gérer des milliers de profils depuis un seul appareil, en traitant chaque compte des médias sociaux comme un compte unique. Automatisation et API. En utilisant des outils d'automatisation comme Puppeteer ou Playwright, le logiciel vous permet de traiter plus rapidement les activités de routine.

En utilisant des outils d'automatisation comme Puppeteer ou Playwright, le logiciel vous permet de traiter plus rapidement les activités de routine. Imitation d'empreinte digitale. Les empreintes digitales locales sont des données collectées à partir de vrais navigateurs et appareils. Si vous personnalisez les paramètres, toutes vos empreintes refléteront les changements.

Fonctionnalités du navigateur indétectable à partir de leur site officiel

Intégration

Le navigateur Indétectable prend en charge presque tous les principaux systèmes d'exploitation et navigateurs, y compris Windows, macOS et Linux. De plus, vous pouvez ajouter des VPN, des outils d'espionnage et des proxys pour améliorer vos performances dans une zone géographique spécifique. Ce navigateur dispose également d'une API locale qui vous permet d'obtenir des listes de profils et de les gérer de manière détaillée.

Prix

Le navigateur indétectable propose plusieurs plans tarifaires lucratifs. Le plus simple est gratuit et il n'y a pas de limite de temps pour l'utiliser. Il manque la plupart des fonctionnalités, mais il offre jusqu'à 10 empreintes de navigateur.

Il existe également 3 autres plans tarifaires - Basic à 49 $, Professional à 99 $ et Custom à 199 $ par mois, avec des ensembles de fonctionnalités variables et un nombre de empreintes digitales pris en charge. Vous avez également la possibilité de payer pour 3, 6 ou 12 mois à l'avance et de bénéficier d'une réduction.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Niveau élevé de confidentialité : L'une des caractéristiques clés de Undetectable Browser est la protection qu'il offre contre les escroqueries financières et les cyberattaques. Le navigateur garantit également un accès sécurisé aux sites Web qui ne sont pas disponibles dans certaines régions. Les utilisateurs peuvent choisir de camoufler leur adresse IP et non seulement collecter les données dont ils ont besoin, mais aussi protéger leurs informations réelles.

Réchauffement du compte : Il est assez fastidieux de réchauffer manuellement les dizaines voire les centaines de comptes que vous créez, surtout si vous essayez d'éviter qu'ils ne soient perçus comme du spam. C'est pourquoi, Undetectable Browser dispose d'un bot séparé qui réchauffe les comptes pendant les 3 à 5 premiers jours.

Économie de ressources : Le navigateur indétectable dispose de fonctionnalités permettant d'économiser la mémoire et de nettoyer régulièrement les cookies lors de l'utilisation d'un VPN, ce qui réduit considérablement la charge sur l'appareil. Cela est particulièrement pratique lorsqu'on travaille avec des secteurs énergivores, comme la finance ou la cryptomonnaie.

Interface conviviale : Le navigateur est facile à utiliser et intuitivement simple en ce qui concerne sa navigation. Toutes les données stockées sont distribuées de manière pratique sur des onglets différents. C'est ce qui fait de Undetectable Browser l'option parfaite pour les débutants cherchant à lancer leurs premières campagnes publicitaires.

Inconvénients :

Pas de remplissage automatique : Le remplissage automatique n'est pas disponible pour de nombreuses formes, ce qui peut être un vrai problème si vous travaillez avec de nombreux comptes. Cependant, si vous êtes prêt à bricoler avec les paramètres de l'API et à écrire quelques scripts, vous pouvez résoudre ce problème.

Le remplissage automatique n'est pas disponible pour de nombreuses formes, ce qui peut être un vrai problème si vous travaillez avec de nombreux comptes. Cependant, si vous êtes prêt à bricoler avec les paramètres de l'API et à écrire quelques scripts, vous pouvez résoudre ce problème. Pas de version mobile : À l'heure actuelle, le navigateur indétectable ne dispose toujours pas d'une version mobile. Cependant, vous pouvez utiliser la version bureau pour imiter des comptes utilisateurs mobiles si besoin.

Évaluation et avis

Ces dernières années, le navigateur Indétectable a reçu majoritairement des avis positifs de la part des utilisateurs, affichant actuellement un impressionnant score de 5/5. Les utilisateurs louent régulièrement ses fonctionnalités bien pensées, son interface pratique et conviviale, ainsi que sa facilité de gestion de plusieurs comptes. Cependant, certaines personnes soulignent le fait que certaines configurations doivent être achetées séparément. Cela peut être un investissement coûteux mais dépend vraiment de vos besoins personnels.

Avis sur le navigateur indétectable depuis le site officiel

Avis sur le navigateur indétectable du site officiel

Critique vidéo

Le Navigateur indétectable est l'un des ADB les plus conviviaux et populaires qui rend la navigation en ligne considérablement plus facile et réduit vos traces numériques. Une revue utilisateur étape par étape dans cette vidéo met en valeur ses principaux avantages et souligne également à quel point il est efficace et lucratif.

Comment configurer correctement un proxy dans le navigateur indétectable

Convient pour

Le public cible d'Undetectable Browser est large, mais il convient mieux aux personnes travaillant avec les finances ou les sites Web bloqués. En particulier, le navigateur vous aide à rationaliser vos activités lorsque vous travaillez avec les secteurs de la crypto, des jeux d'argent et des paris. Undetectable Browser est également très apprécié des spécialistes du marketing d'affiliation, des SMM, des experts en commerce électronique et en dropshipping.

2. GoLogin - un ADB multifonctionnel pour le marketing d'affiliation et le travail à travers de multiples comptes

Écran d'accueil GoLogin

GoLogin est principalement axé sur le travail avec des comptes professionnels et des campagnes marketing nécessitant un haut degré d'anonymat. Initialement développé dans l'État pour se cacher de l'Oncle Sam, le navigateur est rapidement devenu populaire dans les pays confrontés à un problème similaire.

GoLogin desktop panel

Principales capacités

Paramètres d'empreinte digitale uniques : permet de créer une variété d'empreintes de navigateur, avec des paramètres personnalisables incluant la version du navigateur, la langue, les plugins, et plus encore.

Une multitude de profils : Les utilisateurs peuvent créer, gérer et télécharger des profils vers le cloud. Chacun possède ses propres paramètres et données anonymes.

Importation et exportation de sessions : GoLogin vous permet d'importer et d'exporter des sessions pour rendre le passage entre les profils et les appareils plus pratique. Cela signifie que vous pouvez opérer au sein d'un écosystème fluide, ce qui est particulièrement avantageux pour les équipes.

GoLogin capacités de leur site officiel

Intégration

GoLogin peut facilement s'intégrer avec divers programmes et plateformes tels que Google, Facebook, Amazon, Instagram et LinkedIn, vous permettant d'opérer là-bas sans craindre d'être banni. De plus, GoLogin dispose également de son propre navigateur, Orbita, utilisé pour accéder au réseau Tor du dark web.

Prix

GoLogin propose plusieurs options et chacune d'entre elles inclut une période d'essai gratuite. Les prix en valent la peine si vous êtes une grande équipe professionnelle. Il existe des formules tarifaires à 24 $, 49 $, 99 $ qui offrent différents nombres de profils disponibles et de places pour les membres de l'équipe. Il y a aussi un plan personnalisé qui démarre à 159 $.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Paramètres hautement flexibles : GoLogin dispose d'une liste étendue de paramètres pour créer des profils et des scénarios uniques. L'ADB vous permet de masquer et de gérer vos empreintes digitales, d'ajuster facilement tous les paramètres que les sites web voient. Les profils que vous créez ne se chevauchent pas, donc les sites web ne les banniront pas.

GoLogin dispose d'une liste étendue de paramètres pour créer des profils et des scénarios uniques. L'ADB vous permet de masquer et de gérer vos empreintes digitales, d'ajuster facilement tous les paramètres que les sites web voient. Les profils que vous créez ne se chevauchent pas, donc les sites web ne les banniront pas. Version mobile : Avec GoLogin, vous n'avez pas besoin de vous limiter à travailler depuis le bureau, car il dispose d'une interface mobile séparée. Il vous suffit de télécharger l'application Android GoLogin et de modifier vos profils de n'importe où dans le monde.

Inconvénients :

Non adapté aux débutants : GoLogin propose de nombreuses fonctionnalités. Les novices auront besoin de temps pour toutes les comprendre et apprendre à utiliser correctement les paramètres.

GoLogin propose de nombreuses fonctionnalités. Les novices auront besoin de temps pour toutes les comprendre et apprendre à utiliser correctement les paramètres. Coût : Pour certains, ces tarifs peuvent sembler un peu élevés. Et la seule façon d'obtenir une réduction est de payer pour 12 mois à l'avance.

Évaluation et avis

Le navigateur GoLogin est une option populaire, sa note est de 4,8/5. Les utilisateurs mentionnent qu'il facilite les ventes en ligne et le marketing à partir de dizaines de comptes. Cependant, certains doutent que GoLogin garantisse une sécurité des données à 100%. Les gens n'aiment pas non plus le fait que l'ADB soit incompatible avec certains proxies.

Examen vidéo

GoLogin garantit l'anonymat de l'utilisateur lorsqu'il gère plusieurs profils en ligne, même avec le forfait le moins cher et l'ensemble d'outils minimal. Cette vidéo de présentation passe brièvement en revue toutes les options de tarification, ce qui peut vous aider à faire un choix en faveur de l'une d'entre elles.

Création d'un nouveau profil GoLogin

Convient pour

GoLogin est idéal pour les professionnels impliqués dans le marketing en ligne, l'analyse de données et d'autres domaines où l'anonymat et la capacité de travailler rapidement avec plusieurs profils en même temps sont essentiels.

3. Incogniton - un ADB avancé pour une navigation web sûre et anonyme

Écran d'accueil d'Incogniton

Incogniton est un puissant navigateur anti-détection utilisé dans plusieurs pays qui prend en charge de nombreux GEOs et proxies. Avec son aide, vous pouvez gérer efficacement vos profils de médias sociaux en changeant rapidement votre géolocalisation. Ce service est parfait pour une variété de tâches, de la simple navigation Web anonyme aux opérations e-com mondiales.

Panneau de bureau Incogniton

Principales fonctionnalités

Synchronisation des données : Incogniton vous permet de sauvegarder de vastes volumes de données. Il peut également synchroniser ces dernières sur plusieurs appareils et plateformes.

Incogniton vous permet de sauvegarder de vastes volumes de données. Il peut également synchroniser ces dernières sur plusieurs appareils et plateformes. Génération de trafic de haute qualité : Incogniton vous permet de gérer plusieurs profils de navigateurs virtuels uniques qui génèrent un trafic ultra propre.

Incogniton vous permet de gérer plusieurs profils de navigateurs virtuels uniques qui génèrent un trafic ultra propre. Émulation de l'action humaine : Incogniton permet d'émuler une génération de texte réaliste pour remplir rapidement des formulaires de sites web.

Capacités d'Incogniton à partir de son site officiel

Intégration

Incogniton peut être intégré à de nombreux VPN et antivirus, sans pour autant sacrifier la vitesse et la stabilité des performances. De plus, il ne consomme pas beaucoup de RAM. De plus, Incogniton fonctionne rapidement et en toute sécurité avec de nombreuses plateformes de cryptomonnaie et de NFT bien connues, telles que l'échange OpenSea.

Prix

Le navigateur propose à la fois une version d'essai gratuite et des versions payantes complètes avec un ensemble étendu de fonctionnalités. Lors du paiement de tout abonnement 6 mois à l'avance, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 30 %, auquel cas l'option la moins chère vous coûtera 21 $ par mois, et la plus chère (même sans réduction) - 150 $.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Extension rapide : Lorsque vous avez plusieurs profils Incognition, vous pouvez élargir la gamme de services que vous proposez et redistribuer le trafic que vous générez vers d'autres segments de marché.

Lorsque vous avez plusieurs profils Incognition, vous pouvez élargir la gamme de services que vous proposez et redistribuer le trafic que vous générez vers d'autres segments de marché. Partenariat efficace : En plus du trafic, vous pouvez également alléger la charge de travail en créant des comptes pour les membres de votre équipe avec des identifiants différents et en leur attribuant des rôles et des tâches spécifiques.

Inconvénients:

Prise en charge limitée des systèmes d'exploitation: Incogniton peut fonctionner sous Windows et Mac, tandis que les utilisateurs de Linux et d'autres systèmes d'exploitation spécialisés pourraient rencontrer des problèmes.

Incogniton peut fonctionner sous Windows et Mac, tandis que les utilisateurs de Linux et d'autres systèmes d'exploitation spécialisés pourraient rencontrer des problèmes. Configuration difficile: Certaines fonctionnalités d'Incogniton doivent être configurées manuellement, ce qui peut être gênant. C'est pourquoi le site web dispose d'un guide séparé.

Note et avis

De manière surprenante, les utilisateurs en ligne semblent avoir du mal à trouver un terrain d'entente concernant ce qu'ils pensent de Incogniton. Par exemple, Sitejabber.com attribue à ce ADB la note de 5/5 et le félicite pour sa rapidité d'exécution et sa stabilité, même en utilisant de nombreux proxies et comptes FB.

En même temps, si vous allez sur Trustpilot, vous trouverez des gens se plaignant de problèmes liés à l'annulation d'abonnements et à la connexion, ainsi qu'un service client médiocre. Ce portail donne à Incogniton une note de 3,4/5, ce qui, ajouté à la note précédente, nous laisse avec une moyenne de 4,2/5.

Analyse vidéo

Dans l'ensemble, Incogniton est un navigateur anti-détection bien conçu, reconnu pour sa fiabilité et sa relative facilité d'utilisation. Par exemple, cette vidéo vous apprend à lancer rapidement et facilement plusieurs profils de médias sociaux, notamment pour Discord, Facebook, Google Adwords, Instagram, etc.

Configuration d'un agent utilisateur et navigation dans un nouveau profil Incogniton

Adapté pour

Incogniton est parfait pour le marketing d'affiliation. C'est un outil excellent pour quiconque cherche à accéder à des ressources web bloquées. Il sera également un excellent choix pour ceux qui souhaitent élargir la liste des services marketing auxquels ils participent et redistribuer le trafic qu'ils génèrent vers d'autres segments de marché.

4. Multilogin - la meilleure application anti-détection pour développer votre entreprise

Écran d'accueil de Multilogin

Multilogin propose des comptes entièrement personnalisables, des fonctionnalités d'automatisation, une gestion d'équipe et un support 24/7 pour vous permettre de vous développer même dans les industries les plus compétitives. Des milliers d'entreprises ont déjà confié leur succès commercial à Multilogin. Oubliez les interdictions et utilisez des profils virtuels stables et des empreintes réelles.

Panneau Multilogin pour ordinateur de bureau

Principales capacités

Automatisation pour améliorer votre compétitivité. Ce navigateur étant conçu pour répondre aux besoins des entreprises, il aide les utilisateurs à rivaliser avec les grands acteurs de l'industrie. Cette ADB réduit le travail ingrat grâce à des fonctionnalités d'automatisation pour la création de comptes, la réalisation de ventes et bien plus encore.

Ce navigateur étant conçu pour répondre aux besoins des entreprises, il aide les utilisateurs à rivaliser avec les grands acteurs de l'industrie. Cette ADB réduit le travail ingrat grâce à des fonctionnalités d'automatisation pour la création de comptes, la réalisation de ventes et bien plus encore. Travail d'équipe sécurisé . En utilisant le service Teamwork 2.0, vous pouvez améliorer votre travail d'équipe afin de garantir des interactions rapides et efficaces, quel que soit la taille de l'entreprise ou l'emplacement de vos collègues.

. En utilisant le service Teamwork 2.0, vous pouvez améliorer votre travail d'équipe afin de garantir des interactions rapides et efficaces, quel que soit la taille de l'entreprise ou l'emplacement de vos collègues. Stockage de données fiable. Multilogin chiffre et stocke les données de manière sécurisée dans le cloud AWS avec une faible tolérance aux pannes. Ainsi, vous n'aurez pas à vous soucier de la sécurité des données ou de la stabilité opérationnelle.

Les capacités de multi-connexion à partir de leur site officiel

Intégration

Multilogin peut s'intégrer avec un grand nombre de systèmes d'exploitation. Pour une meilleure importation/exportation, il vous permet d'utiliser les Cookies, et permet également de configurer les modes WebRTC et les paramètres JSNavigator. Multilogin peut également optimiser les performances de toute campagne publicitaire en utilisant des Multicores, en émulant la saisie de texte et en assurant une compatibilité totale avec les puces M1/M2.

Prix

Multilogin n'a pas de version d'essai car il est conçu pour une utilisation à long terme dès le départ. Il propose 3 options principales de forfaits - SOLO pour 891 €/an ou 99 €/mois, TEAM pour 1 791 €/an ou 199 €/mois et SCALE pour 3 591 €/an ou 399 €/mois. La différence entre eux réside principalement dans la liste des fonctionnalités disponibles pour les activités d'équipe. C'est pourquoi l'achat de Multilogin pour une longue période est l'option la plus rentable, surtout pour les équipes.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Navigateurs enfants : Multilogin dispose de 2 navigateurs enfants - Mimic (fonctionnant sur le moteur Chromium de Google) et Stealthfox (moteur Firefox) - avec des fonctionnalités de gestion d'empreintes digitales supplémentaires. Contrairement aux navigateurs originaux, ils ne transfèrent pas de données à Google et sont plus fiables que les options intégrées de Mozilla.

Multilogin dispose de 2 navigateurs enfants - Mimic (fonctionnant sur le moteur Chromium de Google) et Stealthfox (moteur Firefox) - avec des fonctionnalités de gestion d'empreintes digitales supplémentaires. Contrairement aux navigateurs originaux, ils ne transfèrent pas de données à Google et sont plus fiables que les options intégrées de Mozilla. Couverture totale : Multilogin vous permet d'élargir votre portée et d'augmenter les ventes sur plusieurs canaux et campagnes publicitaires simultanément, tout en analysant les stratégies de vos concurrents et en automatisant les tâches sur plusieurs plateformes en même temps. Tout cela vous aidera à gagner du temps et de l'argent.

Inconvénients :

Politique de tarification : Multilogin, contrairement à de nombreux ADBs, facture en euros au lieu de dollars. Cela en fait l'un des navigateurs les plus chers de sa catégorie.

Multilogin, contrairement à de nombreux ADBs, facture en euros au lieu de dollars. Cela en fait l'un des navigateurs les plus chers de sa catégorie. Instabilité : Les utilisateurs trouvent parfois leurs comptes bloqués lorsqu'ils doivent mettre à jour leur version de Multilogin. Malheureusement, cet ADB ne dispose pas d'une fonctionnalité de mise à jour automatique.

Note et avis

Multilogin affiche des avis d'utilisateurs très élevés de 4,8/5. Ses avantages comprennent sa fonction de partage de profil rapide et le fait que les développeurs trouvent constamment de nouvelles façons d'améliorer le service et de le rendre plus facile à utiliser.

Cependant, certains utilisateurs se plaignent qu'ils perdent parfois des profils lorsqu'ils utilisent la fonction multi-stream automatique, ainsi que des cookies et des mots de passe. Mais personne n'est sûr s'il s'agit d'une erreur de Multilogin ou non.

Revue de vidéo

Aujourd'hui, Multilogin est l'un des ADB les plus populaires lorsqu'il s'agit d'opérations multi-comptes. Il propose plusieurs plans tarifaires avec des ensembles d'outils distincts. C'est pourquoi vous devriez baser votre décision, ou celle de votre équipe, sur l'expérience d'autres utilisateurs. Cette revue inclut un test de Multilogin et des exemples faciles à suivre sur la manière d'utiliser les fonctionnalités qu'il offre.

Configuration des nouveaux comptes Multilogin créés en utilisant Mimic et Stealthfox

Adapté pour

Que vous cherchiez à augmenter votre portée et vos ventes, ou à gérer des milliers de comptes publicitaires de marketing d'affiliation, Multilogin propose des solutions pour chaque domaine. Il peut facilement s'assurer que vos comptes de paris et de billetterie restent sécurisés. En ce qui concerne les utilisateurs de cryptomonnaie, Multilogin garantit leur anonymat, la sécurité des données et des fonds.

5. AdsPower - le navigateur anti-détection parfait pour des besoins de multi-comptes

Écran d'accueil d'AdsPower

AdsPower est un navigateur anti-détection convivial qui ouvre des possibilités uniques pour une interaction transparente avec les plateformes publicitaires et les outils marketing. Ses paramètres d'empreinte digitale spécialisés vous permettent de superviser efficacement des systèmes de contrôle étendus dans divers domaines. AdsPower est largement reconnu comme un outil de gestion multi-comptes expertement conçu et est hautement estimé pour sa trousse à outils robuste et efficace.

Panneau de bureau AdsPower

Principales capacités

Automatisation des tâches quotidiennes. AdsPower vous permet d'automatiser facilement les tâches routinières en utilisant une API locale et le bot RPA universel.

AdsPower vous permet d'automatiser facilement les tâches routinières en utilisant une API locale et le bot RPA universel. Travail d'équipe. Les algorithmes d'AdsPower amélioreront vos opérations commerciales et garantiront la fluidité et l'absence de problèmes dans votre travail d'équipe. Les KPI de l'équipe augmenteront considérablement, sans pour autant augmenter leur charge de travail.

Les algorithmes d'AdsPower amélioreront vos opérations commerciales et garantiront la fluidité et l'absence de problèmes dans votre travail d'équipe. Les KPI de l'équipe augmenteront considérablement, sans pour autant augmenter leur charge de travail. Protection des données. Toutes les données (en transit et en stockage) sont sécurisées de manière fiable, garantissant une confidentialité totale. Chaque membre de l'équipe aura accès à sa part d'informations.

Les capacités d'AdsPower depuis leur site officiel

Intégration

AdsPower s'intègre parfaitement avec des outils d'analyse web largement utilisés tels que Google Analytics et des plateformes similaires. De plus, AdsPower propose deux options de navigateur enfants, Sun Browser et Flower Browser, basés respectivement sur Chromium et Firefox. Ces navigateurs secondaires non seulement améliorent votre vitesse, mais renforcent également la sécurité des données pour une expérience utilisateur améliorée globalement.

Tarifs

AdsPower propose un forfait de base gratuit avec un faible nombre d'utilisateurs mais une panoplie d'outils étendue. Il y a plusieurs forfaits plus coûteux, le prix spécifique étant déterminé par le nombre d'utilisateurs principaux et supplémentaires, de profils et de fonctionnalités préférées. Le prix varie également en fonction de que vous payez pour 1 mois ou 12, cette dernière option vous donnant droit à une réduction de 40%. Il existe également un forfait personnalisé. Un abonnement annuel au forfait le plus cher coûtera à une équipe 30 $ par mois.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Un large choix d'outils : AdsPower facilite l'optimisation de vos campagnes publicitaires. Il vous permet de suivre et d'analyser facilement les informations sur votre trafic, vos conversions, votre ROI et d'autres métriques.

AdsPower facilite l'optimisation de vos campagnes publicitaires. Il vous permet de suivre et d'analyser facilement les informations sur votre trafic, vos conversions, votre ROI et d'autres métriques. Support technique : L'équipe de développement d'AdsPower fournit un excellent support utilisateur. Ils publient également régulièrement des mises à jour et des améliorations basées sur les retours des utilisateurs.

Inconvénients :

Synchronisation : La synchronisation de certains paramètres pour les comptes individuels et les profils au sein d'une équipe peut parfois poser des défis.

La synchronisation de certains paramètres pour les comptes individuels et les profils au sein d'une équipe peut parfois poser des défis. Absence de classification des éléments : Il peut être un peu difficile de comprendre et de trouver la fonctionnalité et/ou l'icône nécessaires dans le Centre des applications du navigateur.

Note et avis

AdsPower obtient une moyenne de 4,7/5 points grâce à sa fiabilité et sa fonctionnalité. Les utilisateurs soulignent notamment les excellentes performances des mini navigateurs Sun and Flower.

Cependant, certaines personnes pensent que l'interface AdsPower actuelle pourrait être améliorée - elle semble ennuyeuse tout en consommant parfois jusqu'à 2 Go de RAM.

Révision vidéo

AdsPower est reconnu pour ses algorithmes anti-pistage uniques, ce qui en fait un excellent outil pour les professionnels du marketing. Cette vidéo vous montrera exactement comment développer votre présence sur Facebook, TikTok et d'autres réseaux sociaux tout en restant 100 % anonyme.

Les principales étapes de la création de plusieurs profils dans AdsPower

Convient pour

AdsPower serait parfait pour les spécialistes du marketing, les analystes de marché et toute personne impliquée dans des activités commerciales en ligne. AdsPower est également le choix de prédilection des agences et des groupes de publicité en ligne. Il peut être d'une grande aide pour promouvoir vos marques et vos campagnes publicitaires dans un environnement fortement compétitif.

6. Dolphin {anty} - un ADB conçu pour les équipes de marketing d'affiliation

Page d'accueil de Dolphin {Anty}

Dolphin est un navigateur anti-détection avancé qui offre une large gamme de fonctionnalités de pointe adaptées aux besoins du SMM, du marketing en ligne et affilié. Ses algorithmes sophistiqués et ses paramètres personnalisables vous permettent de travailler de manière transparente, même lorsque vous gérez un nombre important de comptes. En conséquence, Dolphin a connu une montée en popularité parmi les webmasters et les professionnels du marketing, notamment en Russie, en Chine et dans le monde anglophone ces dernières années.

Panel de bureau Dolphin {Anty}

Principales fonctionnalités

Paramètres d'empreinte digitale flexibles. Dolphin offre à ses utilisateurs la possibilité d'émuler divers paramètres de navigateur et de périphérique. Il collecte des empreintes digitales d'utilisateurs et de périphériques réels et les utilise lors de la création de nouveaux profils.

Dolphin offre à ses utilisateurs la possibilité d'émuler divers paramètres de navigateur et de périphérique. Il collecte des empreintes digitales d'utilisateurs et de périphériques réels et les utilise lors de la création de nouveaux profils. Gestion des cookies et sessions. Dolphin vous permet de traiter facilement les cookies et de sauvegarder les sessions, garantissant ainsi l'accès aux profils et aux paramètres à tout moment. Cela vous permet de passer facilement d'un profil à l'autre.

Dolphin vous permet de traiter facilement les cookies et de sauvegarder les sessions, garantissant ainsi l'accès aux profils et aux paramètres à tout moment. Cela vous permet de passer facilement d'un profil à l'autre. Facilité d'utilisation. Le navigateur vous permet de prendre des notes pratiques et de modifier certains paramètres, y compris les proxys, sans accéder à votre profil. Vous pouvez également l'utiliser pour mettre des signets dans un dossier et les déplacer entre les navigateurs sans vous déconnecter ou risquer d'être banni.

Fonctions Dolphin {Anty} provenant de leur site officiel

Intégration

Dolphin dispose de logiciels spéciaux conçus spécifiquement pour Facebook et TikTok. Dolphin Cloud est sur le marché depuis un certain temps déjà. Et Dolphin TT est encore en phase de test bêta mais est déjà disponible à l'achat. Chacun a des plans tarifaires personnalisables séparés.

Prix

Dolphin propose un plan gratuit avec une gamme assez complète de fonctionnalités, ainsi que diverses options d'abonnement payantes en fonction du nombre de profils que vous souhaitez créer. De plus, dans tous les niveaux d'abonnement, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs profils pour un coût de 10 $ chacun. De plus, toute personne souscrivant à un abonnement de six mois bénéficie d'une remise de 20 %. Cela signifie que les prix de Dolphin varient, allant de 70 $ à 240 $, en fonction du plan que vous choisissez et de la nécessité ou non de profils supplémentaires.

Concernant Dolphin Cloud et Dolphin TT, ils offrent tous deux un essai gratuit de 3 jours. Le forfait de base coûte 29 $ et le forfait Professionnel est de 99 $. Dolphin Cloud vous permet également de payer un supplément pour des profils supplémentaires.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Paramètres flexibles : Dolphin offre un ensemble complet d'outils pour analyser et optimiser vos campagnes publicitaires. Ce navigateur vous aide à suivre et à analyser les données sur le trafic, les conversions, le ROI et d'autres paramètres cruciaux.

Dolphin offre un ensemble complet d'outils pour analyser et optimiser vos campagnes publicitaires. Ce navigateur vous aide à suivre et à analyser les données sur le trafic, les conversions, le ROI et d'autres paramètres cruciaux. API Web : Dolphin vous permet d'utiliser l'API Web au lieu de l'API locale. Cela vous permet d'accéder à des fonctionnalités anti-détection et des données à partir de n'importe quel point d'accès réseau, ainsi que de n'importe quel appareil connecté à Internet.

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées : En ce qui concerne Dolphin Cloud et Dolphin TT, certains utilisateurs pensent que la liste des fonctions proposées ne justifie pas le prix.

En ce qui concerne Dolphin Cloud et Dolphin TT, certains utilisateurs pensent que la liste des fonctions proposées ne justifie pas le prix. Points à améliorer : Dolphin TT est toujours en développement bêta. De plus, certaines fonctionnalités sont encore en cours d'ajout à la version principale de l'ADB.

Évaluation et avis

Dans différentes parties d'Internet, Dolphin reçoit principalement de bonnes évaluations de la part des utilisateurs en raison de son accent sur le marketing d'affiliation et les médias sociaux ; sa note sur antidetect-browser.com atteint 4,6/5 (ou 9,5/10 pour être précis).

Les avis sur le site officiel de l'ADB notent que c'est une option pratique pour les utilisateurs de Mac et louent sa vitesse généralement rapide, même lorsque plusieurs profils sont ouverts en même temps. Cependant, lors de l'utilisation de Dolphin Cloud, certains utilisateurs ont signalé des bugs et des lacunes mineurs, mais ceux-ci ont rapidement été corrigés par l'équipe de support.

Une critique du site officiel de Dolphin

Un avis du site officiel de Dolphin

Revue vidéo

Le Dolphin {Anty} propose toute une gamme d'options pour ceux qui apprécient leur anonymat, surtout en ce qui concerne le marketing d'affiliation et le travail avec les cryptomonnaies. Cette vidéo de critique réalisée par un utilisateur reflète parfaitement la flexibilité et la commodité qui découlent de l'utilisation des principales fonctionnalités de l'ADB.

Les principales étapes et principes pour lancer de nouveaux comptes Dolphin {Anty}

Adapté pour

Dolphin est un excellent choix pour les personnes qui travaillent avec les réseaux sociaux grand public à des fins de marketing d'affiliation. Il peut vous aider à développer rapidement vos campagnes publicitaires et à changer constamment les créations dans plusieurs comptes à la fois. Plus précisément, si vous vous concentrez principalement ou exclusivement sur Facebook ou TikTok, le produit Dolphin approprié est fait pour vous.

7. Navigateur Octo - un seul ADB pour tous les usages

Écran d'accueil du navigateur Octo

Octo Browser est un navigateur web complet et riche en fonctionnalités qui vous permet de surfer sur le web sans aucune restriction. Malgré les capacités étendues qu'il offre, ses profils n'ont pas besoin d'être configurés – ils peuvent être créés en un seul clic, vous permettant de commencer instantanément. De plus, Octo Browser est reconnu pour son support technique rapide et expert, toujours prêt à répondre à vos questions et même à offrir une assistance à distance en cas de besoin.

Panneau de bureau du navigateur Octo

Principales fonctionnalités

Multi-comptes. Chaque profil du navigateur Octo Browser possède une empreinte digitale de navigateur avec ses propres paramètres, vous permettant de gérer des milliers de comptes à partir d'un seul appareil.

Chaque profil du navigateur Octo Browser possède une empreinte digitale de navigateur avec ses propres paramètres, vous permettant de gérer des milliers de comptes à partir d'un seul appareil. Gestion des empreintes digitales. La gestion des empreintes digitales d'Octo Browser se fait dans le moteur Chromium, ce qui vous permet de protéger votre appareil contre des vérifications supplémentaires pour le spoofing.

La gestion des empreintes digitales d'Octo Browser se fait dans le moteur Chromium, ce qui vous permet de protéger votre appareil contre des vérifications supplémentaires pour le spoofing. Cookies. Chaque profil a ses propres cookies, ceux-ci ne semblent pas suspects pour les sites web qui les vérifient, car ils sont importés dans les formats Json et Netscape.

Fonctionnalités du navigateur Octo à partir de son site officiel

Intégration

Octo Browser est une excellente option multi-comptes pour tout service – Amazon, CoinList, Facebook, TikTok, Google, Winline. Octo Browser fonctionne également sur Windows, Intel/Apple MacOS et Linux, et prend en charge tous les proxies populaires et fiables. De plus, il passe de manière transparente et sans effort les services de vérification populaires tels que Pixelscan, BrowserLeaks, Whoer, CreepJS et IP-API.

Prix

Le navigateur Octo n'a pas de version d'essai gratuite, mais propose plusieurs plans tarifaires, y compris une option personnalisée pouvant être adaptée à la taille de votre équipe. Vous pouvez également bénéficier de réductions en fonction de la durée du plan que vous choisissez - 1, 3, 6 ou 12 mois. Plus la période est longue, plus la remise est importante. En gros, Octo Browser peut coûter entre 21 $ et 300 $ ou plus.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Fermes de comptes : Les fermes de comptes sont une stratégie cruciale pour générer des revenus dans le marketing d'affiliation. Octo Browser vous permet de contourner les barrières d'inscription et de gérer la phase de lancement en imitant le comportement des utilisateurs réels, afin de ne pas éveiller les soupçons des algorithmes des modérateurs.

Les fermes de comptes sont une stratégie cruciale pour générer des revenus dans le marketing d'affiliation. Octo Browser vous permet de contourner les barrières d'inscription et de gérer la phase de lancement en imitant le comportement des utilisateurs réels, afin de ne pas éveiller les soupçons des algorithmes des modérateurs. Prolonger la durée de vie des comptes : Pour prolonger la durée de vie des comptes que vous achetez, Octo Browser vous permet de choisir une empreinte aussi similaire que possible à celle utilisée pour créer les comptes.

Pour prolonger la durée de vie des comptes que vous achetez, Octo Browser vous permet de choisir une empreinte aussi similaire que possible à celle utilisée pour créer les comptes. Contourner les restrictions régionales : Octo Browser vous permet également de contourner facilement les restrictions régionales à l'aide de proxies. De plus, les utilisateurs d'Octo Browser bénéficient d'une remise lors de l'achat de proxies partenaires.

Inconvénients :

Redondance : Octo Browser propose de nombreuses fonctionnalités, mais tout le monde n'en aura pas nécessairement besoin, ce qui en fait un investissement douteux en termes de fonds et de RAM.

Octo Browser propose de nombreuses fonctionnalités, mais tout le monde n'en aura pas nécessairement besoin, ce qui en fait un investissement douteux en termes de fonds et de RAM. Logiciel payant : Octo Browser ne propose pas de version d'essai gratuite, ce qui pourrait dissuader les utilisateurs au budget limité ou simplement ceux qui n'ont pas encore décidé de leur choix en matière de ADB.

Évaluation et avis

Octo Browser obtient des critiques de niveau moyen, avec une note de 4,4/5. D'un côté, les utilisateurs apprécient vraiment la boîte à outils étendue offerte par ce bloqueur de publicité adaptatif, ainsi que le fait qu'ils puissent être adaptés à toutes sortes de tâches, verticaux et campagnes publicitaires. D'un autre côté, certains utilisateurs affirment que Octo Browser fonctionne lentement sur leurs appareils et plante parfois. Il pourrait également manquer de certains plugins et options, comme celui pour lire des fichiers PDF.

Révision vidéo

La boîte à outils extensive et à plusieurs niveaux du navigateur Octo peut être utilisée sur un nombre illimité d'appareils, peu importe le forfait que vous choisissez. Ce produit ne nécessite aucune configuration supplémentaire et fonctionne généralement immédiatement à vitesse maximale. Cette critique illustre clairement ces capacités et les avantages que le service offre à ses utilisateurs.

Sélectionner et configurer des profils pour différentes plateformes dans les tâches du navigateur Octo

Adapté pour

Octo Browser est adapté aux utilisateurs avancés tels que les designers web, les spécialistes du marketing et les chercheurs à la recherche d'un haut niveau d'anonymat et de processus web automatisés. Ce navigateur ADB fournit des outils puissants pour gérer des tâches complexes. Dans l'ensemble, Octo Browser est un bon choix pour résoudre une multitude d'objectifs et travailler dans de nombreux domaines, car il a été spécialement conçu pour être universellement applicable.

8. MoreLogin - le service le plus sûr pour les activités multi-comptes sur tous les réseaux sociaux

Écran d'accueil de MoreLogin

Le MoreLogin ADB est activement utilisé dans plusieurs pays, garantissant à ses utilisateurs une navigation sécurisée et anonyme. C'est une option parfaite pour les utilisateurs réguliers. En général, cet ADB est conçu pour les utilisateurs souhaitant utiliser plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, les places de marché en ligne et autres plateformes.

MoreLogin desktop panel

Principales fonctionnalités

Hautes performances : MoreLogin fonctionne à grande vitesse et ne consomme pratiquement aucune RAM, offrant une expérience stable et confortable.

MoreLogin fonctionne à grande vitesse et ne consomme pratiquement aucune RAM, offrant une expérience stable et confortable. Sécurité : MoreLogin garantit un haut niveau de sécurité grâce à ses mécanismes de cryptage des données uniques. Ses empreintes digitales ne sont pas 100% uniques, mais proches, ce qui permet aux algorithmes de la plateforme de les considérer comme plus fiables.

MoreLogin garantit un haut niveau de sécurité grâce à ses mécanismes de cryptage des données uniques. Ses empreintes digitales ne sont pas 100% uniques, mais proches, ce qui permet aux algorithmes de la plateforme de les considérer comme plus fiables. Confort : MoreLogin propose une interface simple et intuitive, que même un novice ou un non-professionnel serait capable de maîtriser rapidement.

Plus de fonctionnalités de connexion à partir de leur site officiel

Intégration

MoreLogin peut être intégré avec un nombre illimité de VPN et d'antivirus. Cela vous permet de protéger tous vos appareils et pour toutes les personnes utilisant la même copie de navigateur. De plus, MoreLogin vous permet de travailler à travers des comptes sur des réseaux sociaux comme FaceBook, TikTok, etc., sans avoir à vous soucier d'être banni ou de perdre vos données.

Prix

MoreLogin propose un plan tarifaire très abordable. Cette ADB offre une version d'essai illimitée avec 2 profils gratuits. Il existe également un plan étendu pour seulement 9 $ par mois. L'option principale avec le plus de fonctionnalités est la personnalisation. Le prix de celle-ci dépend du nombre de comptes nécessaires et des personnes qui utiliseront le navigateur.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Une façon pratique de gérer votre entreprise : Le navigateur aide à augmenter les ventes dans différentes régions sur la même plateforme, ainsi qu'à se développer dans d'autres catégories de produits.

Le navigateur aide à augmenter les ventes dans différentes régions sur la même plateforme, ainsi qu'à se développer dans d'autres catégories de produits. Programme d'affiliation : MoreLogin vous permet d'étendre la couverture publicitaire grâce à un nombre illimité de profils, ainsi que d'éviter la dilution de la marque et de renforcer sa réputation en divisant chaque segment.

Inconvénients :

Configuration initiale : La configuration des adresses IP et du serveur proxy pour la première fois peut être un défi pour certains utilisateurs.

La configuration des adresses IP et du serveur proxy pour la première fois peut être un défi pour certains utilisateurs. Plans tarifaires similaires : Contrairement à de nombreuses autres entrées de cette liste, MoreLogin propose peu d'options de plans tarifaires et de remises, ce qui pourrait ne pas être la solution la plus rentable.

Note et avis

Selon les avis des utilisateurs, MoreLogin obtient une note de 4,8/5. Les utilisateurs notent principalement que travailler avec ce ADB est facile, grâce à son interface conviviale et à des paramètres intuitivement simples.

En même temps, d'autres se plaignent qu'il n'existe qu'une version mobile Android du navigateur. Actuellement, il n'y a pas de version iOS disponible, rendant ainsi l'utilisation de MoreLogin sur un iPhone impossible.

Revue vidéo

MoreLogin est une excellente option pour divers objectifs et offre des paramètres très flexibles et détaillés. Consultez cette revue pour bien comprendre comment MoreLogin (+ proxy) peut être utilisé pour atteindre des objectifs commerciaux.

Installation d'une adresse IP unique sur un profil MoreLogin

Adapté pour

MoreLogin est un choix parfait pour les personnes souhaitant étendre leur activité vers de nouveaux domaines inexplorés : du marketing d'affiliation à la vente de billets. Pour cette dernière catégorie en particulier, MoreLogin peut aider non seulement les vendeurs de billets en ligne, mais aussi les acheteurs. Cet ADB vous fait gagner beaucoup de temps et vous permet de gérer les risques de manière à préserver vos bénéfices.

9. Ultimate Orb - un outil parfait pour le SMM et le marketing d'affiliation qui change les règles du jeu

Écran d'accueil Ultimate Orb

Ultimate Orb se démarque des autres produits en ne se fiant pas au bruit pour tromper les systèmes de suivi des robots, mais utilise plutôt des empreintes digitales authentiques dans chaque configuration, grâce à sa technologie de leurre innovante. Selon les développeurs, cette approche est actuellement la meilleure façon d'imiter le comportement réel des utilisateurs.

Panneau de bureau Ultimate Orb

Principales fonctionnalités

Gestion à une seule fenêtre. Le clonage de fenêtre rend impossible de travailler confortablement avec un grand nombre de profils. C'est pourquoi Ultimate Orb vous permet de gérer des centaines de profils actifs à la fois dans une seule fenêtre.

Le clonage de fenêtre rend impossible de travailler confortablement avec un grand nombre de profils. C'est pourquoi Ultimate Orb vous permet de gérer des centaines de profils actifs à la fois dans une seule fenêtre. Plus qu'un simple ADB. Ultimate Orb n'utilise que de vraies empreintes digitales sans aucune restriction, quel que soit le type de site web. De plus, il ne rencontre aucune difficulté à passer tous les services de vérification populaires, ce que toutes les entrées de cette liste ne peuvent pas se vanter.

Ultimate Orb n'utilise que de vraies empreintes digitales sans aucune restriction, quel que soit le type de site web. De plus, il ne rencontre aucune difficulté à passer tous les services de vérification populaires, ce que toutes les entrées de cette liste ne peuvent pas se vanter. Importation automatique. Pas besoin de perdre du temps à créer manuellement des profils et à importer des données. Le navigateur peut sélectionner les meilleurs paramètres et charger les Cookies dans de nouveaux profils prêts à l'emploi tout seul.

Intégration

Ultimate Orb a conçu de nombreuses fonctionnalités et logiciels originaux. Parmi eux, on trouve SPACES (bureaux virtuels), SMART TABS (une manière pratique de travailler avec les onglets), HUBS (gestion de configuration et de connexion) et Data Center (un système détaillé de gestion des données). Ultimate Orb vous permet également de travailler avec de multiples profils et de les créer automatiquement à l'aide du service Magic Import.

Prix

Le navigateur propose une version temporaire gratuite, et ensuite, vous avez la possibilité de passer à un abonnement PRO plus complet. Il existe trois niveaux d'abonnement disponibles : Newbie pour six mois, Medium pour un an et Expert pour plus d'un an. Les différences dans leurs fonctionnalités sont relativement mineures. Medium et Expert incluent tous deux un chat privé avec le développeur, ce dernier offrant également un accès anticipé aux mises à jour.

Mais Ultimate Orb se concentre principalement sur la personnalisation du plan tarifaire - il vous permet de sélectionner le nombre de jours et d'utilisateurs. Plus vous en avez, plus votre prix est lucratif et rentable. Vous avez également 24 heures pour demander un remboursement si quelque chose ne va pas.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Support des hubs : Les hubs vous permettent de collecter et de stocker au même endroit toutes les données dont vous avez besoin pour travailler de manière productive - proxys, téléchargements et historiques de profil. Cela facilite considérablement le processus de gestion des données.

Les hubs vous permettent de collecter et de stocker au même endroit toutes les données dont vous avez besoin pour travailler de manière productive - proxys, téléchargements et historiques de profil. Cela facilite considérablement le processus de gestion des données. Proxys gratuits : Ultimate Orb vous offre un accès gratuit et illimité à des milliers de proxies à partir du pool intégré et vous permet de lancer rapidement des profils avec eux.

Inconvénients :

Compatibilité : Ultimate Orb pourrait ne pas être entièrement compatible avec certains systèmes d'exploitation et services, car c'est relativement nouveau. Cela peut poser problème lorsque vous essayez d'accéder à des ressources spécifiques.

Ultimate Orb pourrait ne pas être entièrement compatible avec certains systèmes d'exploitation et services, car c'est relativement nouveau. Cela peut poser problème lorsque vous essayez d'accéder à des ressources spécifiques. Mises à jour : De plus, étant donné que les développeurs sont occupés à éliminer les bogues du service, il est constamment mis à jour, ce qui peut nuire à la vitesse de performance lors du téléchargement de nouvelles fonctionnalités et versions.

Note et avis

Malgré son récent lancement sur le marché, Ultimate Orb a déjà été très bien accueilli par les utilisateurs et bénéficie d'une note de 4,6/5. Les utilisateurs louent généralement le fait que le navigateur leur donne accès à un nombre illimité de proxies gratuits, ainsi que son système de paiement flexible qui vous permet de choisir la période pour laquelle vous souhaitez payer. Il y a quelques inconvénients - des bugs mineurs, mais leur nombre diminue avec chaque mise à jour.

Examen vidéo

Cette vidéo contient une revue détaillée de l'Ultimate Orb réalisée par les développeurs eux-mêmes. Ils testent les fonctionnalités du service, passent en revue ses avantages et inconvénients, et parlent également de la fonction "importation magique". Comme cet ADB a été conçu par des experts russes, cette revue (et la plupart des autres) a également été réalisée en russe.

Synchronisation des données de profil sur différentes plateformes dans Ultimate Orb

Adapté pour

Ultimate Orb a été initialement conçu pour le marketing d'affiliation, il est donc parfait pour les webmasters et les spécialistes en SMM cherchant à concevoir de nouvelles stratégies pour leurs campagnes publicitaires. Cependant, il peut toujours être un outil utile pour toute personne cherchant des moyens de gérer plusieurs comptes sur une même plateforme ou même un seul onglet de navigateur. Avec ses puissantes solutions techniques et son interface conviviale, Ultimate Orb vaut la peine d'être essayé par toute personne souhaitant améliorer ses performances professionnelles et booster ses KPI.

10. Kameleo - la plateforme parfaite pour gérer les actifs numériques

Écran d'accueil de Kameleo

Kameleo est une solution simple mais superbe pour des raisons de confidentialité en ligne. Ce navigateur anti-détection vous permet d'éviter de laisser des empreintes digitales de navigateur en utilisant à la place des profils virtuels. Le service est principalement destiné aux marketeurs digitaux et aux personnes préférant naviguer sur le web en toute sécurité et discrétion. Cet ADB a été développé en Hongrie et n'est pas très connu dans d'autres pays, mais il gagne du terrain parmi des groupes de spécialistes restreints.

Panneau de bureau Kameleo

Principales fonctionnalités

Gestion des profils. Kameleo vous permet d'ajuster l'empreinte du navigateur pour chaque profil virtuel. Grâce à la technologie de brouillage intelligent de Canvas, les utilisateurs peuvent contourner même les systèmes de détection de bots les plus modernes.

Kameleo vous permet d'ajuster l'empreinte du navigateur pour chaque profil virtuel. Grâce à la technologie de brouillage intelligent de Canvas, les utilisateurs peuvent contourner même les systèmes de détection de bots les plus modernes. Profils mobiles. Kameleo Mobile fonctionne de manière équivalente sur Android et iOS en seulement 2 clics. Les sites web considèrent l'accès depuis des appareils mobiles comme plus sécurisé, c'est pourquoi les utilisateurs de Kameleo Mobile ne rencontrent pas autant de CAPTCHA et de vérifications de sécurité.

Kameleo Mobile fonctionne de manière équivalente sur Android et iOS en seulement 2 clics. Les sites web considèrent l'accès depuis des appareils mobiles comme plus sécurisé, c'est pourquoi les utilisateurs de Kameleo Mobile ne rencontrent pas autant de CAPTCHA et de vérifications de sécurité. Automatisation des navigateurs web. Le navigateur vous permet de lancer des centaines de profils de navigateurs virtuels avec quelques lignes de code seulement en utilisant l'API locale de Kameleo. Vous pouvez facilement les gérer en utilisant des cadres d'automatisation tels que Selenium, Puppeteer ou Playwright.

Les fonctionnalités de Kameleo depuis leur site officiel

Intégration

Kameleo comprend des outils intégrés pour des connexions anonymes, y compris des VPN et des proxys SOCKS5. De plus, le navigateur fonctionne parfaitement avec Chrome, Firefox, Safari, et Edge, et prend en charge même sur les appareils mobiles. Kameleo peut également exécuter Selenium et même Python.

Prix

Kameleo ne propose pas de version d'essai gratuite. Vous devez choisir entre 3 plans tarifaires - 59 €, 89 € et 199 € avec différents ensembles de fonctionnalités. Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 15% en payant pour 6 mois à l'avance, ce qui signifie que l'option la moins chère vous reviendra à 50 € par mois.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Web scraping simple. Kameleo peut exécuter des centaines de profils de navigateurs virtuels avec seulement quelques lignes de code en utilisant l'API locale de Kameleo. Chaque navigateur stocke des données séparément, évitant ainsi les algorithmes de suivi des robots.

Kameleo peut exécuter des centaines de profils de navigateurs virtuels avec seulement quelques lignes de code en utilisant l'API locale de Kameleo. Chaque navigateur stocke des données séparément, évitant ainsi les algorithmes de suivi des robots. Intégration à l'automatisation. Kameleo vous permet non seulement de créer automatiquement des centaines de profils, mais aussi de gérer les navigateurs à l'aide de plates-formes d'automatisation populaires comme Selenium, Puppeteer ou Playwright.

Inconvénients :

Peu connu : Kameleo reste principalement une solution hongroise, c'est pourquoi elle manque de nombreux agencements linguistiques et certains services. De plus, bien que son ensemble d'outils soit suffisant, on ne peut pas vraiment le qualifier d'extensif.

Kameleo reste principalement une solution hongroise, c'est pourquoi elle manque de nombreux agencements linguistiques et certains services. De plus, bien que son ensemble d'outils soit suffisant, on ne peut pas vraiment le qualifier d'extensif. Prix élevés : Kameleo ne propose pas d'essai gratuit et même le forfait le moins cher vous coûtera entre 50 et 59 € par mois, ce qui peut être un peu trop cher.

Note et avis

Malgré sa relative méconnaissance, Kameleo obtient principalement des avis positifs des utilisateurs grâce à sa flexibilité et à ses fonctionnalités avancées de gestion des empreintes digitales. Sa note actuelle est de** 4.2/5.** Les utilisateurs apprécient la rapidité et la flexibilité offertes lors de la création de profils de navigateur avec n'importe quel paramètre GEO et une multitude de mises en page linguistiques. Cependant, certains utilisateurs ont souligné que le spoofing de Kameleo est un peu aléatoire et ne réussit pas toujours à passer Pixelscan.

Revue vidéo

L'un des principaux avantages de Kameleo est qu'il vous permet de gérer facilement vos empreintes numériques tout en maintenant un anonymat maximal. Malgré sa large gamme d'outils, il est intuitif à utiliser même pour les débutants, comme on peut clairement le voir dans cette revue.

Installer et tester des proxies dans Kameleo

Adapté pour

Kameleo est un excellent choix pour la gestion des actifs numériques. Il offre aux utilisateurs une large gamme d'outils qui leur permettent d'optimiser la façon dont ils travaillent sur des projets web, y compris des sites web et des blogs. Par conséquent, Kameleo est idéal pour le SMM, le marketing en ligne et le commerce de détail.

11. SmartProxy - donne accès aux données commerciales de vos concurrents dans n'importe quel GEO en utilisant des proxies

Écran d'accueil de SmartProxy

SmartProxy est un navigateur anti-détection conçu pour garantir la sécurité et l'anonymat lorsque vous analysez le marché. Sa liste d'avantages comprend une gestion unique des empreintes digitales et une synchronisation rapide des données sur tous les appareils. Vous pouvez également obtenir un accès gratuit à ce ADB si vous avez un abonnement actif à l'un des proxys locaux. Donc, si vous travaillez principalement depuis les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni ou même le Japon, SmartProxy est certainement votre outil de référence !

Panneau de bureau SmartProxy

Principales fonctionnalités

Portée mondiale : SmartProxy offre un haut niveau de traitement des données et d'anonymat, camouflant votre position géographique et contournant les CAPTCHAs grâce à plus de 65 millions de proxies répartis dans plus de 195 pays.

SmartProxy offre un haut niveau de traitement des données et d'anonymat, camouflant votre position géographique et contournant les CAPTCHAs grâce à plus de 65 millions de proxies répartis dans plus de 195 pays. Gestion intelligente des proxies : Le navigateur propose une fonctionnalité de gestion de serveur proxy "intelligente", qui peut être facilement configurée en quelques clics seulement. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs sessions en ligne pour une expérience de navigation plus fluide.

Le navigateur propose une fonctionnalité de gestion de serveur proxy "intelligente", qui peut être facilement configurée en quelques clics seulement. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs sessions en ligne pour une expérience de navigation plus fluide. Analyse d'API : Les APIs facilitent la collecte de données publiques en utilisant des requêtes synchrones, asynchrones et par lot. En faisant cela, elles offrent un support stable pour les cookies, ainsi qu'un traitement granulaire des sites web avec beaucoup de JavaScript.

Fonctionnalités de SmartProxy sur leur site officiel

Intégration

SmartProxy peut être intégré avec des services de marketing en ligne comme Amazon et autres. Cela simplifie considérablement le flux de travail, y compris le référencement (SEO) et le web scraping. SmartProxy fonctionne également rapidement lorsqu'il est utilisé en conjonction avec Bing.

Prix

Il n'y a pas de version d'essai gratuite disponible pour SmartProxy directement. Cependant, vous pouvez en obtenir une en achetant un abonnement à l'un des proxies locaux.

L'option d'abonnement la moins chère pour cet ADB et plusieurs procurations vous coûtera 8,5 $ par mois. Pour ceux qui sont intéressés par des forfaits plus étendus et premium, différents plans sont disponibles, avec des prix allant de 39 $ à 100 $.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Anonymat : SmartProxy offre un niveau élevé d'anonymat en ligne. Il atténue efficacement le risque d'être banni en utilisant des proxys résidents et en redirigeant les demandes via de vrais appareils, garantissant un niveau de sécurité et d'anonymat robuste pour ses utilisateurs.

SmartProxy offre un niveau élevé d'anonymat en ligne. Il atténue efficacement le risque d'être banni en utilisant des proxys résidents et en redirigeant les demandes via de vrais appareils, garantissant un niveau de sécurité et d'anonymat robuste pour ses utilisateurs. Politique de remboursement : Peu importe le plan tarifaire que vous choisissez, vous avez le droit de demander un remboursement intégral dans les deux premières semaines.

Inconvénients :

Interface compliquée : SmartProxy propose des fonctionnalités qui peuvent prendre du temps à comprendre, surtout pour les débutants qui ne sont pas encore familiarisés avec l'utilisation des proxies et autres services tiers.

SmartProxy propose des fonctionnalités qui peuvent prendre du temps à comprendre, surtout pour les débutants qui ne sont pas encore familiarisés avec l'utilisation des proxies et autres services tiers. Fonctionnalités limitées dans la version gratuite : La version gratuite du navigateur propose une boîte à outils assez limitée par rapport aux options payantes. De plus, elle fonctionne à travers un proxy résidentiel.

Note et avis

Sur son propre site Web, SmartProxy affirme que sa note est de 4,8/5. Les utilisateurs soulignent le haut niveau d'anonymat qu'il fournit et la facilité de gestion des proxies, même avec l'aide de Python. Un autre avantage est son service de support technique 24/7.

Cependant, d'autres mentionnent quelques problèmes liés au paiement. Lorsque vous utilisez la fonction Pay as You Go et que vous épuisez vos volumes de trafic trop rapidement, le service peut cesser de fonctionner pendant un certain temps.

Revue de la vidéo

SmartProxy est un logiciel puissant proposant une large sélection d'options pour l'installation de procurations. Consultez cette revue détaillée des premières étapes de travail d'une personne avec celui-ci pour rationaliser vos efforts et maximiser les profits, en particulier en ce qui concerne le web-scraping et le e-commerce.

Analyse du trafic et des données d'adresse IP dans un profil SmartProxy

Convient pour

SmartProxy est parfait pour les analystes Web et les spécialistes du commerce électronique. Cet ADB est également une excellente solution pour les propriétaires d'entreprise, en particulier ceux qui travaillent dans le marketing en ligne et l'analyse de données. Il aide à collecter des données de vos concurrents et à concevoir une stratégie pour améliorer les performances de vos campagnes publicitaires et de vos plans d'affaires.

12. GhostBrowser - un excellent ADB pour les entreprises en ligne et les systèmes éducatifs

Écran d'accueil de GhostBrowser

GhostBrowser propose une gamme de produits vraiment innovants qui trouvent des applications dans divers domaines tels que le marketing en ligne, le développement web et la gestion de comptes professionnels. Ce navigateur ADB a gagné en popularité dans de nombreux pays et sert d'outil essentiel pour les personnes cherchant à maintenir l'anonymat en ligne tout au long de leur journée de travail.

Panneau de bureau GhostBrowser

Principales capacités

Extensions et fonctionnalités supplémentaires : GhostBrowser peut être intégré à des plateformes de médias sociaux populaires, facilitant la gestion de plusieurs comptes à la fois et la publication de contenu. Ce navigateur peut également être amélioré grâce à l'utilisation de 30 extensions basées sur Google Chrome.

GhostBrowser peut être intégré à des plateformes de médias sociaux populaires, facilitant la gestion de plusieurs comptes à la fois et la publication de contenu. Ce navigateur peut également être amélioré grâce à l'utilisation de 30 extensions basées sur Google Chrome. Division des sessions : GhostBrowser vous permet de séparer les sessions par onglets, facilitant ainsi le passage entre les tâches sans avoir besoin de vous connecter chaque fois à chaque compte.

GhostBrowser capabilities from their official website

Intégration

GhostBrowser s'intègre parfaitement avec une large gamme de logiciels de bureau, y compris Google Workspace et Microsoft Office. De plus, il est compatible avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS et Linux. Cette polyvalence rend facile l'intégration du navigateur dans votre flux de travail, vous permettant d'améliorer vos KPI, même en travaillant à distance.

Prix

GhostBrowser propose une version d'essai gratuite très pratique, qui vous permet d'avoir jusqu'à 4 personnalités en ligne. Il n'y a pas de limite de temps et vous pouvez profiter du support Ghost Proxy.

Vous avez la flexibilité de passer à un plan payant plus riche en fonctionnalités chaque fois que vous le souhaitez. Vous pouvez opter pour l'abonnement standard au prix de 21 $ par mois, qui vous permet de travailler avec un nombre illimité de comptes. Alternativement, il existe un abonnement PRO disponible à 46 $ par mois, vous permettant de connecter des proxys individuels à vos profils sans aucune limitation.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Gestion de plusieurs profils : Ce logiciel ADB vous permet de travailler avec plusieurs profils simultanément, rendant les tâches de marketing en ligne et de SMM beaucoup plus faciles, surtout si vous êtes une entreprise. Le navigateur permet non seulement de créer des comptes de bots pour accumuler des statistiques, mais aussi de les activer activement.

Ce logiciel ADB vous permet de travailler avec plusieurs profils simultanément, rendant les tâches de marketing en ligne et de SMM beaucoup plus faciles, surtout si vous êtes une entreprise. Le navigateur permet non seulement de créer des comptes de bots pour accumuler des statistiques, mais aussi de les activer activement. Paiements en cryptomonnaie : Contrairement à de nombreux services, GhostBrowser n'accepte pas seulement les paiements en cryptomonnaie, mais encourage activement les utilisateurs à choisir cette option.

Inconvénients :

Fonctionnalités limitées : Certaines des fonctionnalités étendues ne sont disponibles que dans les forfaits plus coûteux.

Certaines des fonctionnalités étendues ne sont disponibles que dans les forfaits plus coûteux. Optimisation : Des utilisateurs ont noté que ce navigateur utilise une plus grande partie des ressources de l'ordinateur et fonctionne plus lentement que ses concurrents.

Note et avis

En termes d'efficacité, GhostBrowser détient une note moyenne de 4.1/5. Les utilisateurs apprécient sa performance rapide et le fait qu'il gère efficacement sa tâche principale - améliorer les KPI via la multi-comptabilité et la sauvegarde des sessions. Cependant, certains estiment que la configuration de certaines de ses extensions peut être fastidieuse, contrairement aux navigateurs simples comme Chrome ou Firefox.

Analyse vidéo

Ce qui rend GhostBrowser pratique, c'est qu'il assure votre vie privée sur plusieurs sessions dans un seul navigateur. Consultez ce bref guide sur la façon de configurer des onglets, des proxys et la synchronisation des données personnelles dans le navigateur. D'autres vidéos sur la chaîne couvrent également tous les autres avantages que le service offre.

Configurer un agent utilisateur dans GhostBrowser

Adapté pour

GhostBrowser a été initialement conçu spécifiquement pour augmenter la productivité et permettre à ses utilisateurs de gérer facilement plusieurs profils en ligne. Cela rend ce navigateur parfait pour les entreprises en ligne et même les systèmes éducatifs. Le site web du navigateur présente même des critiques de plusieurs cas réussis qui mettent en évidence à quel point GhostBrowser est pratique pour la création de systèmes de test avec questions et réponses.

13. Lalicat - le meilleur navigateur pour surfer anonymement sur le web et Tor

Écran d'accueil de Lalicat

Lalicat est un navigateur spécial inspiré de Google Chrome. Cependant, la liste des fonctionnalités que Lalicat propose est beaucoup plus longue, car ce ADB fonctionne parfaitement avec Tor. Basé à Hong Kong et assez populaire en Europe, ce navigateur offre des solutions décentes pour les utilisateurs souhaitant masquer leurs données personnelles.

Panneau de bureau Lalicat

Principales capacités

Empreintes digitales des appareils uniques : Lalicat vous permet de configurer et de gérer des empreintes digitales d'appareils uniques, ce qui aide les utilisateurs à éviter les filtres d'identification et à être surveillés à la fois par les autorités officielles et les escrocs.

Lalicat vous permet de configurer et de gérer des empreintes digitales d'appareils uniques, ce qui aide les utilisateurs à éviter les filtres d'identification et à être surveillés à la fois par les autorités officielles et les escrocs. Profils variés : Le navigateur vous permet de créer plusieurs profils avec des paramètres différents. Cela est utile lorsque vous gérez de manière minutieuse plusieurs campagnes en même temps, et que chacune a des tâches différentes.

Le navigateur vous permet de créer plusieurs profils avec des paramètres différents. Cela est utile lorsque vous gérez de manière minutieuse plusieurs campagnes en même temps, et que chacune a des tâches différentes. Intégration VPN : Lalicat a été spécifiquement conçu pour fonctionner avec des VPN et des proxies, garantissant ainsi un niveau supplémentaire de sécurité et d'anonymat lors de l'utilisation du web.

Les capacités de Lalicat selon leur site officiel

Intégration

Lalicat s'intègre bien avec divers programmes de commerce électronique et des sites de marché tels qu'Amazon, eBay, Shopify et AliBaba. Cela fait de Lalicat le navigateur idéal pour améliorer toute activité de marketing en ligne.

Prix

Le prix que vous payez pour Lalicat ne dépend pas des fonctionnalités que vous souhaitez, mais du nombre d'utilisateurs. Le navigateur dispose d'une période d'essai de 3 jours avec toutes les fonctionnalités disponibles pour les tests. Il existe également plusieurs plans tarifaires mensuels : Personnel (59 $), Solo (99 $), Équipe (209 $) et même Entreprise (499 $). Il vous permet également de personnaliser les paramètres de trafic.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Paramètres flexibles : Vous avez la possibilité de créer de nombreux profils avec des empreintes uniques d'appareil. Cela fait de ce ADB un outil utile pour toute l'équipe, car chaque membre peut obtenir ses propres paramètres et rôles.

Vous avez la possibilité de créer de nombreux profils avec des empreintes uniques d'appareil. Cela fait de ce ADB un outil utile pour toute l'équipe, car chaque membre peut obtenir ses propres paramètres et rôles. Prise en charge des proxys : Lalicat prend en charge de nombreux proxys puissants, comme 911 s5, YiLu, Luminati, Seller Netnut, Oxylabs et d'autres.

Inconvénients :

Focus étroit : Lalicat a été initialement conçu pour fonctionner à travers des serveurs VPN, et tous les utilisateurs ne sont pas convaincus que c'est une stratégie efficace.

Lalicat a été initialement conçu pour fonctionner à travers des serveurs VPN, et tous les utilisateurs ne sont pas convaincus que c'est une stratégie efficace. Coût : Les options payantes peuvent sembler un peu trop chères pour certains, surtout si vous achetez l'ADB pour seulement 1 à 2 personnes.

Note et avis

Lalicat reçoit principalement des avis positifs grâce à sa fiabilité; sa note est de 4,5/5. Les utilisateurs notent son efficacité pour garantir leur anonymat et sa capacité à lutter contre les mesures de surveillance en ligne. Cependant, certains utilisateurs préféreraient que Lalicat propose les options de plugins offertes par d'autres navigateurs de premier plan.

Revue vidéo

Lalicat est excellent pour camoufler votre présence en ligne car il prend en charge de nombreux proxies différents. Ce service possède une chaîne officielle sur Youtube, où vous pouvez consulter une vidéo détaillée sur la manière d'installer et d'utiliser correctement les proxies. Il y a également toute une série d'autres vidéos instructives couvrant les autres fonctionnalités.

Intégration de proxy Lalicat

Convient pour

Lalicat est principalement utilisé pour la navigation anonyme privée sur le Web et le marketing en ligne. Il est également très apprécié des agences publicitaires, qui l'utilisent pour configurer et gérer efficacement des comptes sur les réseaux sociaux. Lalicat est également un excellent choix pour les marketeurs affiliés se concentrant sur les secteurs des jeux de hasard et des paris sportifs.

14. VMLogin – capable of replacing multiple computers with virtual business profiles from one browser

Écran d'accueil de VMLogin

VMLogin, le navigateur anti-détection, a été spécifiquement conçu en Chine pour garantir l'anonymat lors du travail en équipe pour booster votre entreprise. Ce service propose des solutions distinctives conçues pour protéger non seulement les informations personnelles des utilisateurs mais aussi les marques entières. VMLogin bénéficie d'un soutien mondial et est particulièrement célèbre dans des régions telles que l'Europe, la Chine, l'Indonésie et la Russie.

![Panneau de connexion de VMLogin sur bureau] (https://undetectable.io/storage/app/media/blog/best-antidetect-browsers-2023/vmlogin-2.webp "Panneau de connexion de VMLogin sur bureau")

Principales fonctionnalités

Environnement séparé : Grâce à un profil VMLogin, vous pouvez créer un environnement virtuel totalement indépendant pour vos activités de travail. Les cookies, le stockage local et les fichiers cache seront complètement isolés et donc protégés.

Grâce à un profil VMLogin, vous pouvez créer un environnement virtuel totalement indépendant pour vos activités de travail. Les cookies, le stockage local et les fichiers cache seront complètement isolés et donc protégés. Automatisation simple : Toute tâche routinière peut être automatisée dans VMLogin via des pilotes Web tels que Selenium ou Browser Automation Studio.

Toute tâche routinière peut être automatisée dans VMLogin via des pilotes Web tels que Selenium ou Browser Automation Studio. Gestion des activités professionnelles : Grâce à ses fonctionnalités de partage de comptes et de transfert, vous pouvez gérer la capacité de votre équipe à accéder aux comptes professionnels du navigateur et répartir des rôles et des tâches spécifiques.

Les capacités de VMLogin sur leur site officiel

Intégration

VMLogin s'intègre parfaitement avec une large gamme de logiciels, comprenant des applications web, des robots d'automatisation pour les tâches en ligne, et divers outils améliorant l'anonymat. De plus, le navigateur prend en charge plusieurs systèmes de paiement, dont Bitcoin, FPX, Alipay, et plus encore, offrant aux utilisateurs flexibilité et commodité dans leurs transactions et opérations.

Prix

VMLogin propose une version d'essai gratuite de 3 jours avec des fonctionnalités limitées. Il propose également plusieurs plans de groupe avec des fonctionnalités avancées - pour 99 $, 209 $ ou 499 $ par mois, en fonction du nombre de personnes dans l'équipe. De plus, si vous payez pour l'année entière ou choisissez un plan personnalisé en utilisant un code QR, vous bénéficierez d'une réduction de 25 %.

Avantages et inconvénients

Avantages :

Support du marketing d'affiliation. Vmlogin s'avère être un outil précieux pour mener des campagnes publicitaires à travers plusieurs comptes publicitaires. Il joue un rôle crucial dans la réduction des risques et la vérification des ressources bloquées pour prévenir l'utilisation non autorisée d'une marque.

Vmlogin s'avère être un outil précieux pour mener des campagnes publicitaires à travers plusieurs comptes publicitaires. Il joue un rôle crucial dans la réduction des risques et la vérification des ressources bloquées pour prévenir l'utilisation non autorisée d'une marque. Vérification du ciblage. Le navigateur peut évaluer l'efficacité de vos placements publicitaires en imitant des utilisateurs provenant de différents appareils et GEO. Il peut également nettoyer facilement et rapidement les liens inutiles ou morts.

Le navigateur peut évaluer l'efficacité de vos placements publicitaires en imitant des utilisateurs provenant de différents appareils et GEO. Il peut également nettoyer facilement et rapidement les liens inutiles ou morts. Web-scraping. Les algorithmes de VMLogin sont capables de remplacer des bureaux entiers par des profils moins gourmands en ressources sous la forme d'un seul navigateur virtuel. Il peut être configuré rapidement puisqu'il dispose déjà de tous les outils dont vous aurez besoin, vous permettant d'économiser de la RAM et de l'énergie.

Inconvénients :

Focus étroit : Ce navigateur est essentiellement conçu pour les processus commerciaux des grandes entreprises et n'est pas vraiment adapté pour répondre à d'autres objectifs et tâches, notamment en ce qui concerne les spécialistes solitaires.

Ce navigateur est essentiellement conçu pour les processus commerciaux des grandes entreprises et n'est pas vraiment adapté pour répondre à d'autres objectifs et tâches, notamment en ce qui concerne les spécialistes solitaires. Intégrations insuffisantes : Malgré son intégration avec un certain nombre de plateformes (principalement des plateformes cryptographiques), VMLogin ne dispose pas de trop de partenariats avec des plates-formes tierces et peut donc offrir moins de fonctionnalités que les autres entrées de cette liste.

Note et avis

VMlogin est félicité en ligne pour offrir une approche complète qui comprend des fonctionnalités telles qu'une configuration personnalisée du serveur DNS, une émulation de navigateur mobile, et même une technologie de reconnaissance d'empreintes digitales. Cependant, selon les utilisateurs, ce qui pénalise le service est l'absence de version d'essai illimitée et le manque de prise en charge des appareils macOS.

Revue vidéo

VMLogin se distingue par ses nombreuses fonctionnalités de personnalisation, notamment en ce qui concerne le travail avec plusieurs profils simultanément. Et cela s'applique non seulement aux réseaux sociaux comme Facebook, mais aussi aux marketplaces en ligne comme Amazon et Ebay. Vous pouvez trouver ici un bref résumé de ses principaux avantages.

Les premières étapes pour installer VMLogin

Convient pour

VMLogin est particulièrement adapté aux utilisateurs qui accordent une priorité à l'efficacité du temps et à la sécurité en matière de gestion d'activités professionnelles étendues. Cette solution anti-détection va au-delà de la conservation des ressources et de l'amélioration de la gestion des comptes SMM ; elle permet également l'allocation des tâches et la surveillance de l'exécution des tâches au sein d'une équipe unique, rationalisant et sécurisant divers aspects du processus commercial.

Il semblerait que ce soit là la dernière information pertinente concernant les navigateurs anti-détection dont nous avons parlé. J'espère qu'après avoir lu le corps principal de l'article, vous avez maintenant une idée claire de tous leurs principaux avantages.

Comment choisir un navigateur anti-détection

Pourtant, je sais exactement à quel point choisir une solution anti-détection peut être une tâche intimidante, même lorsque vous comprenez quelles options s'offrent à vous. C'est pourquoi j'ai décidé de fournir quelques conseils sur les caractéristiques auxquelles se concentrer lors de la sélection d'un ADB :

D'après mon expérience personnelle, je veux mettre en avant des fonctionnalités essentielles :

1. Intégration d'API. Pour travailler efficacement à travers de multiples comptes, il est souvent essentiel que votre navigateur collecte des données à partir de sites Web sans enfreindre leurs politiques. Cela peut être utile pour surveiller les prix, recueillir des informations sur vos concurrents et analyser des données. C'est là que l'intégration d'API intervient, car elle garantit votre confidentialité lors de la test de campagnes publicitaires.

2. Selenium/Puppeteer/miroirs. Ces outils automatisent les tâches routinières sur les sites web, telles que remplir des formulaires, naviguer sur des pages web, etc. Les scripts peuvent être adaptés à divers scénarios, améliorant ainsi vos performances. Tout ceci vous permet de gagner du temps et de l'énergie même lors du traitement de grandes quantités d'informations et de nombreuses tâches.

3. Importation/exportation de cookies. Ces fonctionnalités vous permettent de sauvegarder et de restaurer des sessions - une fonctionnalité très utile si un site web vous oblige à rester connecté ou si vous devez enregistrer des paramètres entre les sessions, en particulier lorsque vous travaillez sur plusieurs comptes ou plateformes.

4. Proxies gratuits/à bas prix. Les serveurs mandataires veillent à ce que votre adresse IP soit cachée et que vous restiez anonyme. Ils aident également à contourner les blocages et les filtres dans le GEO à partir duquel vous opérez. Cependant, lors du choix de proxies, en particulier des gratuits, je recommande de d'abord examiner leur fiabilité et leur vitesse.

5. Stockage en nuage. La synchronisation des profils via le cloud est la clé de la stabilité et de la fiabilité. De cette manière, vos données peuvent être rapidement récupérées en cas de plantage du navigateur ou de l'appareil. Cela réduit le risque de perte d'informations vitales, ce qui est parfois un facteur critique, notamment en ce qui concerne la surveillance, les tests ou d'autres tâches qui exigent de passer constamment d'un profil à l'autre et d'une session à l'autre.

6. Utilisabilité générale et qualité UI/UX. Lorsque l'UI/UX du ADB rend la navigation dans l'interface simple, cette dernière devient accessible même aux utilisateurs inexpérimentés. Autre point, une interface bien conçue et agréable à regarder est également cruciale pour travailler en douceur et ne pas surcharger vos yeux.

Je tiens également à souligner qu'une communauté anglophone décente et un support technique sont des attributs importants pour tout ADB. Tout d'abord, la communauté offre l'accès à une grande base de connaissances collective et favorise l'échange d'expériences entre les utilisateurs. De plus, une équipe de support anglophone est prête à réagir rapidement et à traiter tout type de problèmes des utilisateurs.

Vous recherchez peut-être d'autres fonctionnalités lors du choix d'un ADB. Mais je recommande fortement de vous assurer d'abord que celles que j'ai mentionnées ci-dessus sont présentes. Elles vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats.

Conclusion

En fin de compte, peu importe les avantages d'un service, le choix du meilleur navigateur anti-détection repose principalement sur vos préférences individuelles. L'essentiel est d'identifier les fonctionnalités essentielles à vos activités.

J'espère que cette évaluation vous aidera à faire le bon choix, peu importe le domaine dans lequel vous opérez et les objectifs que vous vous êtes fixés !

Que vos taux de conversion atteignent des sommets!