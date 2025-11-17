Comparaison des dépôts GitHub des services de résolution CAPTCHA

Aperçu des services populaires de résolution de CAPTCHA

Les services de résolution automatique de CAPTCHA permettent aux programmes de contourner les captchas dans le cadre du web scraping, des tests et d'autres tâches. Le marché a longtemps été dominé par des solutions comme 2Captcha, SolveCaptcha, Anti-Captcha, Death By CAPTCHA et d'autres. Ces services sont attrayants car ils prennent en charge la complexité de la résolution de presque tous types de CAPTCHA—des puzzles classiques de texte sur image aux reCAPTCHA et Cloudflare—généralement avec l'aide de travailleurs humains qui résolvent le CAPTCHA ou d'algorithmes hybrides d'IA. Tous offrent une API simple et des bibliothèques d'intégration ouvertes (Python, JS, PHP, etc.), ce qui facilite l'intégration de la résolution de CAPTCHA dans votre script ou application.

Dans cet article, nous comparons les services de résolution de CAPTCHA les plus connus en termes de qualité et de pertinence de leurs bibliothèques ouvertes.

Types de CAPTCHA pris en charge

Le critère clé est les types de CAPTCHA qu'un service peut résoudre. Ici, "couverture" signifie le support pour les types de CAPTCHA populaires : Google reCAPTCHA (v2, v3, y compris Invisible et Enterprise), Cloudflare Turnstile et les défis bots de Cloudflare, hCaptcha (y compris Enterprise), FunCaptcha (Arkose Labs), GeeTest (v3, v4), ainsi que les CAPTCHAs graphiques et textuels classiques. De nombreux services ont même appris à contourner des types de CAPTCHA plus rares : par exemple, Amazon WAF CAPTCHA, DataDome, Imperva/Incapsula, CyberSiara, et d'autres.

Pour plus de clarté, voici un tableau des types de CAPTCHA pris en charge par les services en cours de comparaison :

Comme le montre le tableau, 2Captcha/RuCaptcha et Anti-Captcha offrent la couverture la plus large—ils fonctionnent avec toutes les versions de reCAPTCHA (y compris Enterprise), FunCaptcha, GeeTest, et même les nouveaux CAPTCHAs comme Cloudflare Turnstile. CapMonster Cloud (un service de ZennoLab) se distingue également : en plus des CAPTCHAs standard, il déclare un support pour les défis Cloudflare, DataDome, Amazon, Tencent, et plus encore. Cependant, par exemple, CapMonster ne peut actuellement pas gérer GeeTest v4, contrairement aux services avec résolution manuelle (2Captcha, Anti-Captcha, DBC), où un humain peut résoudre même les CAPTCHAs chinois.

SolveCaptcha prend en charge tous les principaux types (reCAPTCHA v2/v3, Arkose, GeeTest v4) via un schéma hybride combinant IA et travailleurs humains. DeathByCaptcha a historiquement pris en charge de nombreux types (y compris Arkose, GeeTest, Turnstile), mais ne gère pas les défis JS de Cloudflare ou Imperva. AZCaptcha et des services similaires à petit budget sont limités à des fonctionnalités de base : reCAPTCHA v2 et CAPTCHAs d'images simples - ils sont moins chers mais ne peuvent pas résoudre des CAPTCHAs complexes.

Qualité du code et activité de la communauté

Parlons maintenant des dépôts eux-mêmes. Les services populaires ne fournissent pas seulement des APIs, mais maintiennent également des bibliothèques open-source officielles (SDKs) pour une intégration pratique. Ces dépôts GitHub permettent d'évaluer la qualité du code, la fréquence des mises à jour et les contributions de la communauté.

2Captcha : Il dispose de clients officiels pour Python, JavaScript, PHP, Java, C#, Go, Ruby, et d'autres. Tous sont activement maintenus. Par exemple, le package Python 2captcha-python (≈700 étoiles) a été mis à jour en octobre 2025, reflétant un support rapide pour les nouveaux types de CAPTCHA (comme Cloudflare Turnstile). Le code de 2Captcha est simple à utiliser : il suffit de passer votre clé API, le type de tâche (CAPTCHA), et les paramètres requis ; le service distribuera la tâche aux travailleurs et retournera le résultat. 2Captcha a une grande communauté—au fil des ans, le service a été intégré dans de nombreux projets, avec des exemples pour Selenium, Puppeteer, etc. (2Captcha lui-même publie des exemples de résolution de CAPTCHAs en utilisant Python + Selenium).

SolveCaptcha : Un acteur relativement nouveau, mais axé sur les développeurs dès le premier jour. Il existe une organisation GitHub solvercaptcha avec des SDK officiels en Python, JS/TS, Go, C#, PHP, Ruby et Java — tous open-source. En septembre 2025, ils ont mis à jour tous les clients en synchronisation, ajoutant le support pour de nouveaux types de CAPTCHA. Le nombre d'étoiles est encore modeste (par exemple, environ 170 sur solvecaptcha-python contre des centaines pour 2Captcha), mais le code est moderne et simple. La documentation est bonne, et il y a des exemples d'intégration pour Selenium/Puppeteer.

Anti-Captcha : Fournit également des bibliothèques officielles (par exemple, le package anticaptchaofficial sur PyPI) avec support pour Python 2/3 et autres. Anti-Captcha est en activité depuis 2007 et s'est établi comme un service fiable. Les bibliothèques Anti-Captcha sont quelque peu moins "enveloppées" dans les meilleures pratiques modernes (classes plus explicites pour chaque type de CAPTCHA), mais elles font le travail. D'ici 2025, l'organisation GitHub Anti-Captcha compte environ 10 dépôts avec des exemples et des wrappers, bien qu'il n'y ait pas beaucoup d'étoiles (le service est plus ancien et mieux connu en dehors de GitHub). Essentiellement, Anti-Captcha prend en charge toutes sortes de CAPTCHA et propose même des tâches non standards (FriendlyCaptcha, AltCaptcha, templates, etc.)—en d'autres termes, l'équipe reste à jour avec les tendances. Des mises à jour se produisent, mais pas aussi publiquement et fréquemment qu'avec 2Captcha.

CapMonster Cloud : Offre des bibliothèques officielles (par exemple, capmonstercloud-client-python sur PyPI). Il s'agit d'un service des développeurs de ZennoLab, qui ont une forte communauté dans le RPA et le marketing d'affiliation. Le code client est de haute qualité et, surtout, CapMonster peut émuler les APIs d'autres services. Par exemple, vous pouvez diriger vos requêtes vers CapMonster en changeant l'URL, et il acceptera les requêtes au format 2Captcha/Anti-Captcha, simplifiant ainsi la migration. Les mises à jour de CapMonster suivent l'apparition de nouveaux types de CAPTCHA, et l'équipe réagit rapidement. La communauté est principalement basée sur des forums de marketing d'affiliation ; l'activité sur GitHub est modérée (des dépôts officiels existent, mais les étoiles sont peu nombreuses car le produit est commercial).

Autres : DeathByCaptcha et des services plus anciens (EndCaptcha, BestCaptchaSolver, etc.) ont des API, mais leurs clients officiels sont moins proéminents. Par exemple, DBC propose des exemples en Java/Python sur son site web, mais ses dépôts sont rarement mis à jour. DBC est connu pour son marketing agressif et utilise également des méthodes hybrides. Pour les services restants mentionnés, la situation avec les dépôts est plus compliquée, ils sont mal entretenus.

Conclusion : dans l'ensemble, les bibliothèques ouvertes de tous les services listés sont maintenues et permettent une intégration facile pour résoudre les CAPTCHA. 2Captcha et Anti-Captcha ont fait leurs preuves et possèdent de larges communautés d'utilisateurs. SolveCaptcha et CapMonster sont des acteurs plus récents avec du code de haute qualité et un développement actif, ajoutant rapidement de nouvelles fonctionnalités. Lors du choix, il est judicieux d'inspecter leurs dépôts : des commits fréquents et des versions récentes sont de bons signes que le service n'est pas abandonné et s'adapte aux nouveaux CAPTCHA.

Tester des solutions dans des profils isolés via Undetectable

Avant de choisir un dépôt approprié, tout doit être testé. Pour un développeur ou un testeur, il est donc important de disposer d'un environnement sécurisé où ces tests peuvent être effectués sans risquer de brûler des comptes réels ou de faire bannir la configuration de travail principale. Le [Undetectable navigateur anti-détection](https://undetectable.io/) est parfaitement adapté à cet usage. Il vous permet de créer des profils de navigateur isolés, chacun avec son propre empreinte digitale unique, son ensemble de cookies et son adresse IP (via des proxies). Les sites web voient ces profils comme des utilisateurs réels indépendants, sans lien entre eux. Voici une façon d'organiser le test des différentes solutions de résolution de CAPTCHA via Undetectable:

Créer des profils distincts dans Undetectable pour chaque solution ou scénario. Par exemple, Profil1 pour tester 2Captcha, Profil2 pour SolveCaptcha, etc. Initialiser chaque profil avec des configurations différentes—cela définira différents paramètres de l'appareil (User-Agent, heure, langue, WebGL, et autres caractéristiques du navigateur). Même en utilisant une base de configuration commune, Undetectable ajoute des variations aléatoires, donc les profils ne seront pas identiques. Attribuez un proxy à chaque profil. Undetectable dispose d'un gestionnaire de proxy intégré : vous pouvez attacher des proxys HTTP(S)/SOCKS au profil souhaité. De cette façon, chaque test s'exécutera depuis une adresse IP distincte. Cela protège vos IP réelles et comptes des blocages potentiels dus aux tentatives infructueuses de contournement de CAPTCHA. Démarrez les profils et automatisez les navigateurs via l’API Undetectable. Le navigateur expose une API HTTP locale (par défaut sur localhost:25325) pour le contrôle des profils. Vous pouvez utiliser des outils familiers—Selenium, Puppeteer, Playwright—et les connecter à Undetectable en tant que navigateur distant. Par exemple, vous pouvez pointer Selenium WebDriver vers l’adresse localhost de Undetectable, en spécifiant l’ID de profil souhaité, puis toutes les commandes (get(url), recherche d’éléments, saisie, etc.) seront exécutées dans le contexte du profil anti-détection sélectionné. Intégrez l'appel de résolution de CAPTCHA dans votre scénario. Lorsque le script rencontre un CAPTCHA (par exemple, une page contient reCAPTCHA v2), utilisez la bibliothèque/API cliente appropriée du service choisi. Dans le Profil1 (pour 2Captcha), appelez la méthode de résolution de reCAPTCHA avec votre clé API; dans le deuxième profil, utilisez de manière similaire le SDK SolveCaptcha, et ainsi de suite. Toutes ces bibliothèques fonctionnent de manière similaire : elles envoient le CAPTCHA au service et interroge régulièrement pour obtenir le résultat. Dans Undetectable, vous pouvez même exécuter plusieurs profils en parallèle (dans des threads séparés), vous permettant de tester plusieurs services en même temps sans conflits, puisque chaque profil est isolé (différents cookies, différentes IPs). Obtenez la réponse et effectuez la vérification. La bibliothèque renverra le texte ou le jeton CAPTCHA résolu. Le script soumet cette réponse au site (par exemple, en insérant g-recaptcha-response dans un champ caché et en soumettant le formulaire pour reCAPTCHA, ou en tapant le texte décodé dans un champ de saisie pour un CAPTCHA texte). Poursuivez le scénario automatisé — si le CAPTCHA est réussi, le profil peut se connecter ou obtenir l'accès à la ressource protégée. Analysez les résultats sans risquer les données de production. Si une solution échoue (par exemple, si le service renvoie un jeton invalide et que le site bloque l'accès), l'effet négatif sera limité au profil de test dans Undetectable. Vous pouvez le supprimer ou modifier son empreinte digitale et réessayer, sans craindre que les comptes réels ne souffrent. Tous les cookies accumulés et le stockage local restent à l'intérieur du profil. Vous pouvez même conserver un profil après un contournement réussi—par exemple, pour continuer un scénario de session sous le même compte plus tard, ou pour exporter des cookies. Undetectable prend en charge l'exportation/importation de profils, ce qui est pratique pour transférer des sessions entre machines ou les partager au sein d'une équipe.

L'utilisation de Undetectable de cette manière offre plusieurs avantages. Tout d’abord, vous testez les solveurs de CAPTCHA dans un environnement réaliste : chaque profil imite un navigateur réel distinct avec une « écriture » unique. Cela signifie que si un service prétend contourner les facteurs comportementaux (par exemple, reCAPTCHA v3 ou Enterprise, qui examinent les caractéristiques du navigateur), les tests dans Undetectable montreront une réelle efficacité, sans problèmes erronés causés par un Selenium « manifestement automatisé ». Deuxièmement, l'isolation de contexte permet une comparaison équitable des services : le CAPTCHA est le même pour tout le monde, et vous pouvez clairement voir qui le résout plus rapidement ou plus précisément, tandis que les échecs dans un profil n'affectent pas les autres. Troisièmement, la sécurité : vous n’exposez pas vos principaux cookies ou comptes. Même si un service renvoie une réponse incorrecte et déclenche la suspicion du site, dans le pire des cas, le profil de test et son proxy seront bannis, pas votre véritable navigateur de travail.

Enfin, Undetectable simplifie également davantage l'automatisation. Une fois que vous avez choisi le meilleur service de résolution de CAPTCHA, vous pouvez l'intégrer directement dans votre scénario de production sur Undetectable. Par exemple, les ingénieurs QA peuvent écrire des tests où, chaque fois qu'un CAPTCHA apparaît, une solution est automatiquement demandée via l'API — et tout cela fonctionne dans les mêmes profils isolés, mais désormais de manière continue. Grâce à l'API de Undetectable et à la compatibilité avec les cadres de test, vous pouvez construire un système de contournement de CAPTCHA évolutif, qui reste aussi invisible que possible pour les systèmes anti-bots.

Conclusion

Les dépôts GitHub des services de résolution de CAPTCHA offrent un aperçu précieux de la manière dont 2Captcha/RuCaptcha, Anti-Captcha et d'autres vétérans du marché continuent de fournir une couverture étendue (pratiquement n'importe quel CAPTCHA, haute précision grâce à la résolution manuelle). Les services plus récents—tels que SolveCaptcha et CapMonster Cloud—se concurrencent sur la rapidité et le prix, ajoutant rapidement un support pour de nouveaux types (Cloudflare Turnstile, puzzles complexes, etc.) et proposant des SDK pratiques. La qualité de leur code et les mises à jour fréquentes sur GitHub indiquent un développement actif. Il existe également des solutions axées sur l'IA (NopeCHA, CaptchaAI) promettant un faible coût sans travailleurs humains, mais pour l'instant elles ne sont adaptées qu'à une gamme limitée de tâches (principalement les CAPTCHAs d'image standard et reCAPTCHAs).

Pour tester en toute sécurité et utiliser ces outils dans des projets de production, un environnement comme Undetectable est extrêmement important. Le navigateur anti-détection permet d'exécuter des scripts d'automatisation dans des conditions proches de la production, mais avec une isolation complète des profils. Cela signifie que vous pouvez expérimenter avec différents services de résolution de CAPTCHA en parallèle, préserver les cookies, modifier les empreintes digitales, et utiliser un proxy dédié par profil, le tout sans risquer vos comptes principaux ou vos IP. Undetectable combiné avec des API de résolution de CAPTCHA vous donne un outil puissant : vous appuyez sur « Démarrer », et le script contourne n'importe quel CAPTCHA par lui-même tout en restant effectivement « invisible » pour les systèmes anti-bot.