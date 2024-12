Comment configurer une Proxy-solutions dans Undetectable

Comment contourner le blocage d'un site interdit ? Que faut-il faire pour ne pas se retrouver sans Vkontakte ou un autre réseau social si quelqu'un décide de le bloquer ? Est-il possible de télécharger des millions de morceaux populaires sur la plateforme musicale Spotify si la page n'est pas accessible dans un pays spécifique ?

Lorsqu'un utilisateur fait une demande pour accéder à un site spécifique, il envoie une énorme quantité de données sur lui-même, y compris des informations sur sa localisation. Si la région à partir de laquelle la demande est faite ne figure pas sur la liste des autorisations, l'accès à la page sera refusé.

Pour lire un site interdit dans une région, il n'est pas nécessaire de déménager dans un autre endroit, il est beaucoup plus facile de contourner le système en utilisant un proxy.

Qu'est-ce qu'un serveur proxy et pourquoi en avez-vous besoin ?

Un proxy est un serveur intermédiaire spécial auquel vous pouvez vous connecter pour changer virtuellement votre emplacement et contourner les restrictions d'accès aux services et aux sites web. Les véritables données du visiteur, y compris l'adresse IP, ne sont accessibles qu'au service proxy. L'utilisateur utilise le réseau de manière anonyme. Pourquoi avez-vous besoin d'un serveur proxy :

pour assurer la confidentialité afin que les ressources web ne puissent pas reconnaître qui l'utilise spécifiquement ;

pour accéder librement au contenu qui n'est disponible que dans une certaine géolocalisation ;

pour renforcer le niveau de sécurité : les attaques seront dirigées vers le proxy ;

pour augmenter la vitesse d'accès à certaines ressources ;

pour pouvoir visiter librement les sites bloqués, les messageries ;

pour économiser du trafic externe ;

pour les jeux en ligne ;

pour les services et programmes de collecte de données ;

pour les réseaux sociaux ;

pour les bookmakers, les casinos et le poker.

Les données sont mises en cache par le service pour accélérer le traitement des requêtes répétées. Par exemple, lors de la demande d'un même document, il peut être obtenu directement à partir du proxy sans se connecter au service cible. Cette action économise la bande passante et les finances de l'entreprise.

Proxy-solutions.net - un accès ininterrompu à n'importe quel site, programme et jeu

Proxy-solutions.net est un service de vente de proxy pour un accès rapide et ininterrompu aux ressources bloquées. Le service proxy est un outil commercial nécessaire pour établir une route alternative vers le point souhaité du réseau, si vous travaillez avec l'ORM (gestion de la réputation en ligne) ou le référencement, visitez des sites qui sont interdits dans un pays spécifique, ou collectez des données sur les sites web concurrents. Et bien plus encore.

L'entreprise propose des services de fourniture de proxy par lots, personnels, PRIME et CITY avec un trafic illimité et une vitesse de canal allant jusqu'à 100 Mo/s. Pourquoi les clients préfèrent-ils collaborer avec Proxy-solutions.net :

attribution automatique des adresses après réception du paiement dans le compte personnel ;

assistance professionnelle 24 heures sur 24 ;

programme de partenariat et versement de 20 % de commissions pour chaque clic sur votre lien ;

achat d'un nombre illimité d'adresses IP pour différentes périodes de temps ;

utilisation de différents types de connexions HTTP/HTTP(s) ou SOCKS5 ;

coût minimal et haute qualité des services fournis ;

paiement pratique via différentes systèmes de paiement ;

configuration facile et accessible du proxy dans le navigateur Undetectable.

Proxy-solutions.net garantit un haut niveau de sécurité des connexions proxy louées dans n'importe quelle localisation choisie : Ukraine, États-Unis, Russie, Chine, pays européens et pays de la CEI.

Proxy-solutions.net : services fournis

En payant le fournisseur de services, l'utilisateur peut s'attendre à un service correspondant, à une assistance 24 heures sur 24 et à une garantie de remboursement si la qualité ne convient pas. Le fournisseur, à son tour, est intéressé à fournir les meilleurs services en termes de rapport qualité-prix. Ce que Proxy-solutions.net propose aux clients :

Les proxy personnels IPv4 conviennent pour travailler avec n'importe quel site web, service et programme ;

Les proxy par lots sont déjà triés par quantité et coûtent un peu moins cher ;

Prime - proxy résidentiels IPv4 ;

City permet de choisir non seulement le pays, mais aussi la ville.

Le service ne nécessite pas d'inscription, mais le visiteur a accès à une énorme fonctionnalité du compte personnel, aux outils du service et au support technique.

Comment configurer un proxy dans le navigateur anti-détection Undetectable

Pour commencer à travailler, il n'est pas nécessaire d'installer des programmes supplémentaires, tout ce dont vous avez besoin est déjà dans le système. Voici comment configurer un proxy dans Undetectable :

Sur le site proxy-solutions.net, choisissez le package de services souhaité. Confirmez votre commande. Copiez l'adresse IP dans la liste des commandes payées. Dans le navigateur Undetectable, cliquez sur le "+" en haut à gauche du programme. Entrez le nom du profil. Configurez les balises. Sélectionnez le système d'exploitation souhaité. Choisissez le navigateur et les configurations. Choisissez la langue du navigateur dans laquelle vous préférez travailler. Dans l'onglet Réseau, indiquez le type de proxy - HTTPS ou Socks 5. Ajoutez l'adresse IP, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe du serveur intermédiaire. Cliquez sur l'onglet "Vérifier", et vérifiez l'adresse IP. Cliquez sur le bouton "Enregistrer" en bas de l'écran. C'est fait, vous pouvez commencer à travailler.

L'authentification prend quelques minutes et vous n'aurez plus à vous soucier des interdictions, des restrictions et de la sécurité de la connexion.

Les adresses IP de Proxy-solutions.net sont toujours des proxies valides, un service impeccable, des prix abordables et un large choix de systèmes de paiement pour les services.