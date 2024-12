Comment utiliser Proxys.io avec le navigateur Undetectable : un guide complet d'installation

Un navigateur anti-détection avec un proxy est l'un des outils les plus efficaces pour l'anonymisation. Le navigateur anti-détection modifie l'empreinte digitale, tandis que le proxy modifie l'adresse IP. Les sites web suivent les actions des utilisateurs en ligne en fonction de ces paramètres et identifient les violations des règles. Si vous souhaitez devenir aussi anonyme que possible, vous protéger des pirates informatiques et éviter les sanctions pour multi-comptes, utilisez ces 2 outils ensemble. Dans l'article, nous parlerons d'un service de confiance Proxys.io, où vous pouvez louer des proxies sécurisés et anonymes. De plus, nous expliquerons comment connecter un proxy dans le navigateur Undetectable.

Qu'est-ce que Proxys.io

Proxys.io est un service de location de proxy qui opère depuis 2016. Un proxy est un serveur intermédiaire entre l'utilisateur et Internet. Il est utilisé comme un outil pour anonymiser les activités en ligne. Il masque les adresses IP et la géolocalisation. Le principe de fonctionnement est le suivant : le serveur proxy reçoit la demande de l'utilisateur, la transmet au site web au nom de l'utilisateur, puis redirige les informations reçues vers l'utilisateur. De cette manière, l'utilisateur accède à Internet avec une adresse IP et une géolocalisation modifiées. Les sites web et les pirates informatiques ne peuvent pas identifier l'identité de l'utilisateur ou déterminer la véritable localisation de l'utilisateur, car les données sont sécurisées et masquées.

Fonctionnalités et avantages de Proxys.io

Proxys.io est conçu en tenant compte des besoins des utilisateurs. Le principal avantage du service est la qualité. Tous les proxies fournis sont anonymes, sécurisés et rapides. Leur utilisation ne conduira pas à des fuites de données personnelles, à des sanctions de la part des sites web ou à des interruptions de connexion.

Une interface intuitive avec des sections pratiques permet même à un novice de trouver facilement les informations nécessaires : vérifier les prix, consulter les pays disponibles, contacter le service client et passer une commande.

Un grand avantage est que le travail de service est automatisé. Cela signifie qu'après le paiement, vous n'aurez pas à attendre des heures pour recevoir les données du proxy afin de commencer à les utiliser. La liste des serveurs proxy, des adresses IP et des ports s'affiche instantanément dans le compte personnel de l'acheteur après le paiement - ce processus est entièrement automatisé.

Quel proxy utiliser? Proxys.io propose:

tous les types de proxies : mobile, résidentiel, serveur, IPv4, IPv6 ;

88 pays au choix ;

méthodes de paiement pratiques - vous pouvez payer votre commande par carte de crédit ou cryptomonnaie ;

vitesse moyenne - 7 Mbps, suffisante pour toute activité en ligne ;

tarifs pour tous les budgets ;

service client réactif disponible à tout moment pour vous aider et répondre à toutes vos questions.

Spécialistes en SEO et SMM, arbitragistes, traders de crypto, joueurs, utilisateurs réguliers - les meilleurs proxies de Proxys.io sont choisis à la fois par des professionnels et des passionnés. Avec leur aide, vous pouvez créer des dizaines de comptes sur un site, travailler avec des programmes d'automatisation sans conséquences, exécuter des analyses en mode multi-thread, et visiter des ressources web de manière anonyme.

Comment acheter un proxy sur Proxys.io

Acheter un proxy est très simple - c'est un processus facile qui prend moins de 10 minutes. Vous pouvez passer une commande dans plusieurs sections du service, mais nous en examinerons une - via la page principale. Ce que vous devez faire :

Rendez-vous sur la page principale de Proxys.io. En haut, vous verrez le bouton "Acheter un proxy", cliquez dessus.

À partir de la liste des serveurs proxy, sélectionnez les caractéristiques dont vous avez besoin. Spécifiez le type, le pays, la période de location et d'autres détails.

Entrez votre e-mail, choisissez un mode de paiement.

Payer.

Commande passée. Vous pouvez trouver les détails du proxy dans votre compte personnel - ils seront disponibles immédiatement après le paiement.

Comment se connecter à un proxy dans Undetectable?

Connecter le service proxy dans le navigateur anti-détection Undetectable prend quelques minutes et ne nécessite pas de compétences particulières. Voici l'algorithme étape par étape sur la façon de le faire :

Créez un nouveau profil en cliquant sur "Nouveau Profil" ou connectez-vous à un profil existant.

Trouvez l'onglet "Principal", sélectionnez "Nouveau proxy".

Remplissez les détails du serveur proxy. Spécifiez l'adresse, le port, le type. De plus, vous pouvez facultativement spécifier un nom, puis les informations du proxy seront enregistrées et pourront être utilisées à l'avenir sans avoir à les saisir à nouveau.

Après avoir rempli tous les champs, cliquez sur le bouton "Vérifier le proxy" pour vérifier que le serveur proxy fonctionne.

La configuration du proxy est terminée. Vous pouvez maintenant vous détendre en sachant que votre anonymat et votre sécurité sur Internet sont assurés !

Si vous souhaitez augmenter votre niveau de confidentialité, vous engager librement dans le multi-comptes sans crainte et ne pas vous soucier de la fuite de données personnelles, louer des proxies sur Proxys.io est un excellent choix ! Le service propose des conditions confortables pour les clients : des tarifs flexibles, des proxies anonymes de haute qualité, 88 pays au choix et un support technique disponible 24h/24.