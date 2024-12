Comment créer des comptes e-mail de confiance pour Facebook

Le trust de messagerie est déterminé par les robots de vérification de Facebook. Lorsqu'un arbitre crée un nouveau compte, les algorithmes commencent à l'examiner, à étudier son comportement. Plus les actions ressemblent à celles d'un utilisateur normal, plus la confiance est grande.

En conséquence, une messagerie de confiance est un e-mail qui ressemble le plus possible à l'adresse d'un utilisateur typique de FB. L'avantage de cette messagerie est que le compte est bloqué moins souvent et dure plus longtemps que s'il utilisait un service de messagerie douteux.

Comment prolonger la durée de vie d'un compte FB avec une messagerie de confiance

Les algorithmes de FB étudient chaque nouvel utilisateur en analysant plusieurs paramètres. Parmi eux : l'adresse IP, la géolocalisation, l'appareil, le système d'exploitation, le navigateur, les sites visités par la personne, l'agent utilisateur.

Undetectable Browser garantit un arbitrage fiable du trafic sur Facebook sans bannissement, aide à afficher les paramètres souhaités à Facebook et protège le compte des modérateurs stricts. Et avec une messagerie de confiance, votre compte durera plus longtemps et rapportera plus de profits. Les robots modérateurs étudient l'e-mail utilisé par la personne : où cet e-mail a été utilisé, sur quels sites il a été authentifié, depuis combien de temps la personne l'utilise.

Il est important que l'e-mail utilisé n'ait jamais été lié à d'autres comptes Facebook. Si l'un d'entre eux a enfreint les règles, l'e-mail n'est plus considéré comme de confiance par défaut.

Pour Facebook, il est optimal d'indiquer une adresse e-mail sur Gmail.

Comment augmenter la confiance de la messagerie :

Associer un numéro de téléphone à l'e-mail, qui est indiqué dans le compte FB.

Chauffer la boîte aux lettres avant de la lier à FB : envoyer des e-mails, s'inscrire sur des portails, dans des boutiques en ligne.

Ne pas utiliser l'e-mail qui a été précédemment indiqué pour Facebook.

S'inscrire depuis un téléphone : vider le cache au préalable, installer une nouvelle carte SIM. Une alternative est de s'inscrire dans le navigateur Google Chrome.

Quelques conseils pour prolonger la durée de vie du compte et réduire les risques de bannissement :

Lors de l'inscription d'un nouveau compte ou d'un compte auto-enregistré FB, il est préférable d'indiquer d'abord l'e-mail, puis le numéro de téléphone. Cela permet de ne pas révéler la carte SIM.

Laisser le compte reposer un peu avant de commencer à le développer progressivement.

Comment créer une messagerie de confiance pour Facebook

Il est possible de créer une adresse e-mail de confiance de plusieurs manières :

Avec Google Workspace. Il est nécessaire de rendre les noms d'e-mails uniques, pour cela, vous pouvez ajouter des points entre les lettres dans les noms. Exemple : moya.pochta@gmail.com, m.oyapochta@gmail.com, moyapo.chta@gmail.com, etc. Tous les e-mails de ces adresses seront envoyés à l'adresse d'origine souhaitée - moyapochta@gmail.com. Il est ainsi possible de créer plusieurs milliers d'e-mails uniques.

Avec Smailpro. C'est un logiciel qui permet de créer automatiquement des e-mails de confiance.

C'est un logiciel qui permet de créer automatiquement des e-mails de confiance. Acheter dans un magasin. Il est préférable de vérifier la disponibilité des protocoles IMAP, POP3, SMTP, ainsi que leur enregistrement à partir d'adresses IP qui ne sont pas sur les listes noires de Facebook.

N'oubliez pas les numéros de téléphone et les proxys utilisés par Undetectable Browser lors de la création d'un compte FB. Ils doivent correspondre à la géolocalisation du compte. Par exemple, si un compte français est enregistré, il faut utiliser un proxy français et s'inscrire avec un numéro virtuel d'un résident fictif de France.

Utilisation de la messagerie de confiance

Les e-mails de confiance sont nécessaires pour l'enregistrement sur Facebook et d'autres plateformes avec des règles qui permettent l'enregistrement depuis certaines géolocalisations. Il est possible de créer une adresse e-mail de confiance à l'aide des méthodes mentionnées précédemment, ainsi que de l'acheter dans un magasin. Lors de l'achat, il faut tenir compte du budget pour les numéros virtuels et les proxys.