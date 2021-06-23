Undetectable 2.37.0 : Chromium 139 et nouvelles fonctions API

La dernière version Undetectable 2.37.0 est désormais disponible. Nous continuons à développer le navigateur pour qu’il reste aussi pratique, sûr et efficace que possible dans votre travail quotidien. Cette mise à jour inclut une mise à niveau du moteur, des fonctions API utiles, des améliorations ainsi que des corrections de bugs pouvant perturber votre routine.

Chromium 139 : Un Nouveau Moteur pour de Nouvelles Possibilités

Avec Chromium 139, le navigateur Undetectable imite désormais de manière encore plus fidèle le comportement des navigateurs courants utilisés par des millions de personnes.

Ce que cela signifie pour vous :

Masquage à jour. Les sites modernes et les systèmes anti-fraude sont conçus pour les dernières versions des navigateurs. Un moteur obsolète peut vous exposer à travers des empreintes digitales dépassées.

Compatibilité avec les nouvelles technologies web. De plus en plus de sites utilisent des API et scripts récents que les anciens moteurs ne peuvent pas interpréter.

Sécurité renforcée. Les nouvelles versions de Chromium incluent les derniers correctifs de sécurité, comblant les failles pouvant être exploitées pour le suivi ou le piratage.

Stabilité accrue. Le moteur mis à jour gère plus efficacement les pages lourdes, les interfaces complexes et les onglets multiples ouverts simultanément.

Importer et Exporter des Profils via l’API

Dans cette version, nous avons rendu le travail avec les profils via l’API encore plus flexible : vous pouvez désormais importer et exporter des profils directement à partir de fichiers.

Cela permet :

Un transfert rapide des profils nécessaires entre environnements de travail.

Une migration en masse sans actions manuelles dans l’interface.

Une intégration facilitée avec les scripts internes et les outils d’automatisation.

Si vous travaillez avec des dizaines ou des centaines de profils, cette fonctionnalité vous fera gagner de précieuses heures de travail répétitif.

Nouveauté dans les Paramètres

Dans les paramètres principaux du programme, sous l’onglet Avancé, nous avons ajouté une option permettant d’accepter automatiquement toutes les fenêtres d’alerte des sites web.

Pour activer cette fonction, accédez aux paramètres principaux du programme, ouvrez la section Avancé et cochez la case « Autoriser automatiquement les boîtes de dialogue alert() dans le navigateur ».

Cela supprime la nécessité de fermer manuellement les pop-ups récurrents qui peuvent ralentir l’automatisation ou perturber votre flux de travail.

Améliorations

Usurpation de configuration Chrome plus précise, rendant les empreintes du navigateur encore plus naturelles pour les systèmes de détection.

plus précise, rendant les empreintes du navigateur encore plus naturelles pour les systèmes de détection. Lors de la création d’un profil, le nombre de profils existants avec la configuration choisie est désormais affiché.

avec la configuration choisie est désormais affiché. Lors de la création de profils en masse, ajout d’une information sur le nombre d’utilisations des configurations — utile pour équilibrer leur distribution.

— utile pour équilibrer leur distribution. Saisie automatique du nom de profil lors de sa création, réduisant les clics et accélérant le travail.

Corrections

Correction d’un problème où plusieurs fenêtres de navigateur pouvaient s’ouvrir lors du lancement d’un profil.

Correction d’un bug qui permettait de lancer un profil sans valeurs Geo et WebRTC définies si le mode Manuel était sélectionné dans les paramètres par défaut.

En Résumé

Undetectable 2.37.0 est une étape supplémentaire vers plus de stabilité, de confort et de protection pour vos flux de travail. Le nouveau moteur Chromium 139 maintient vos empreintes digitales à jour, les améliorations API accélèrent les opérations de masse et de petites améliorations importantes vous font gagner du temps chaque jour.

Mettez à jour maintenant et travaillez comme vous le souhaitez — Undetectable reste votre outil pour rester totalement indétectable.