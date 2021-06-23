Undetectable 2.38.0: Chromium 140, nouvelles fonctionnalités et corrections

Nous avons publié Undetectable 2.38.0.

Cette version inclut la mise à jour du noyau Chromium 140, une nouvelle option pour contrôler la visibilité des onglets, des améliorations pour les profils mobiles et des correctifs qui influencent la stabilité du travail quotidien.

Noyau Chromium 140

Nous maintenons régulièrement Chromium à jour.

La dernière version du noyau rend le comportement des profils plus naturel en termes de Web-API modernes, réduit les divergences de télémétrie et diminue le nombre de signaux “suspects”.

La nouvelle version apporte également des correctifs de sécurité pertinents et des optimisations de performance, de sorte que les interfaces lourdes et les SPA se comportent plus prévisiblement, et les sessions restent stables même sous charge et automatisation.

Option "document.visibilityState Toujours visible"

Une nouvelle option est apparue dans les Paramètres principaux, forçant l’onglet à rester dans l’état “visible”.

Ceci est particulièrement utile lors du travail avec plusieurs profils simultanément, par exemple pendant l’automatisation.

Dans de tels scénarios, les fenêtres sont souvent minimisées ou se chevauchent, ce qui peut perturber le processus.

Avec cette fonction activée, tous les onglets continuent de fonctionner à un rythme constant — de manière égale, qu’ils soient visibles à l’écran ou cachés derrière d’autres.

Cela améliore la prévisibilité lors de l’automatisation et rend les tâches en arrière-plan plus cohérentes et naturelles.

Pour activer cette fonctionnalité, allez dans les paramètres principaux du programme et cochez la case à côté de "document.visibilityState Toujours visible”.

Améliorations

Configurations mobiles. Les substitutions dans les profils avec paramètres mobiles ont été ajustées.

Les paramètres de l’environnement sont désormais lus plus naturellement par les sites, simplifiant le travail avec des interfaces sensibles aux signaux “mobiles” (écran, périphériques multimédia, etc.).

Correctifs

"Chromium process crashed" au lancement du profil. Une erreur de démarrage rare a été corrigée — les profils démarrent maintenant sans problème.

Une erreur de démarrage rare a été corrigée — les profils démarrent maintenant sans problème. Intégration Mango Proxy. Fonctionnalité rétablie via l’intégration partenaire.

Conclusion

Undetectable 2.38.0 apporte le noyau Chromium 140 mis à jour pour des empreintes naturelles et la compatibilité, le contrôle de la visibilité des onglets grâce à l’option "document.visibilityState Toujours visible", des substitutions mobiles plus réalistes, ainsi que plusieurs correctifs importants.

Mettez à jour dès maintenant et travaillez sans bruit supplémentaire ni interruptions inattendues.