Undetectable 2.40.0 — Chromium 142, plus de contrôle pour l'automatisation et une gestion soignée du cloud

Mise à jour Undetectable est en cours de route vers vous ! Dans cet article, nous examinerons en détail comment notre équipe a amélioré le navigateur ce mois-ci.

Chromium 142: Fraîcheur maximale

Pour un navigateur anti-détection, un noyau récent signifie plusieurs choses en même temps :

Empreinte crédible. Plus la version du moteur est fraîche pour les utilisateurs actifs, moins il y a de divergences avec l'API Web, le comportement des onglets, les signatures et les indicateurs indirects. Les systèmes de lutte contre la fraude ne trouveront rien à saisir. Compatibilité avec les sites modernes. Les plateformes, les comptes publicitaires, les flux, les applications SPA sont constamment actualisés. Un vieux noyau peut commencer à "flancher" un peu avec des scripts ou à se comporter différemment de ce que le site attend. C'est déjà un marqueur indirect d'automatisation pour la lutte contre la fraude. Sécurité. Les versions récentes de Chromium intègrent toujours les patchs les plus récents pour les failles de sécurité. Dans les scénarios d'antidétection, c'est doublement important. Performance. Les nouveaux noyaux fonctionnent mieux avec des pages lourdes, de nombreux onglets ouverts et des scénarios où les profils sont lancés en masse.

Améliorations : plus de contrôle au démarrage et dans l'automatisation

Dans cette version, nous avons apporté plusieurs améliorations qui seront particulièrement appréciées par ceux qui utilisent l'automatisation dans Undetectable.

1. Point de terminaison /close dans l'API

Dans l'API, un nouvel endpoint /close a été ajouté, permettant de fermer correctement le programme sur demande. Cela offre la possibilité de terminer une session à partir d'un système externe, de construire des scénarios "démarrer → exécution → fermer" sans intervention humaine, de mieux gérer les ressources de la machine lorsqu'une automatisation plus large est impliquée.

2. Option de démarrage --no-update

Ajout du drapeau --no-update , qui permet d'exécuter le programme sans vérification des mises à jour.

C'est pratique quand :

Vous avez un environnement de production où il est important que tout soit lancé aujourd'hui exactement dans la même version qu'hier ;

Vous lancez un navigateur depuis un script et ne souhaitez pas qu'une mise à jour apparaisse en plein milieu du processus;

Vous déployez plusieurs instances! 556565! et vous ne voulez pas attendre la vérification des mises à jour sur chacune.

3. Drapeau de lancement --headless

Un drapeau --headless est apparu - démarrage sans interface utilisateur. Important : il s'agit du programme principal Undetectable et non des profils de navigateur eux-mêmes - ils disposent de leurs propres drapeaux et paramètres pour le mode sans interface.

Maintenant, Undetectable peut être intégré dans d'autres applications et services en arrière-plan - les utilisateurs de ces programmes ne verront pas la fenêtre du navigateur et ne seront pas "effrayés" par l'interface qui apparaît. C'est particulièrement pratique pour les développeurs qui utilisent Undetectable comme composant caché dans leurs solutions : tout fonctionne en coulisses, sans bruit visuel et avec le même niveau de fiabilité.

Quels correctifs sont disponibles

La deuxième partie importante de la mise à jour est l'amélioration de la stabilité du navigateur.

1. Vérification du profil avant envoi dans le cloud

Jusqu'à présent, dans de rares cas, une situation désagréable pouvait se produire : si l'espace disque était insuffisant ou s'il manquait des fichiers importants au moment de l'envoi, le profil pouvait être sauvegardé dans le cloud de manière "incomplète". Ensuite, vous l'ouvrez - et il ne s'ouvre pas.

2. Insertion de texte corrigée dans le synchroniseur

La correction de l'insertion de texte dans le synchroniseur a été effectuée. Maintenant, l'insertion fonctionne correctement - les scénarios de remplissage peuvent à nouveau être exécutés sans erreurs.

En conclusion

Undetectable 2.40.0 - une mise à jour axée sur la stabilité et le contrôle.

Le nouveau Chrome 142 garantit une empreinte naturelle et sécurisée, de nouveaux drapeaux et des points de terminaison simplifient l'automatisation et la gestion du lancement, tandis que les vérifications avant le déchargement des profils et les correctifs du synchroniseur éliminent les erreurs aléatoires.

Mettez à jour et travaillez tranquillement, pendant que Undetectable prend en charge le reste.