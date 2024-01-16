Undetectable 2.41.0 : Chromium 143 et sessions stables

Nous sommes heureux de vous présenter la nouvelle mise à jour d’Undetectable – version 2.41.0. Notre objectif reste le même : rendre votre flux de travail aussi fluide que possible et faire en sorte que vos profils soient indiscernables, même pour les systèmes antifraude les plus exigeants.

Dans cette version, nous nous sommes concentrés sur l’actualisation des composants de base et sur l’amélioration de la stabilité lors du travail avec les profils dans les scénarios les plus complexes. Voyons ce qui a changé.

Chromium 143

La « fraîcheur » du moteur de navigateur est un facteur clé de fiabilité pour tout navigateur antidetect. Dans la nouvelle version 2.41.0 du programme, nous avons mis à jour le moteur vers Chromium 143.

Pourquoi mettons-nous régulièrement à jour le noyau et pourquoi est-ce important pour vous ?

Vraisemblance de l’empreinte (fingerprint) :

Chaque nouvelle version de Chromium apporte des modifications aux Web API, au comportement de JavaScript et à de nombreux microdétails dans la gestion du DOM. Plus votre noyau se rapproche de celui utilisé par des millions d’utilisateurs « classiques », moins les systèmes antifraude détectent de divergences. Un noyau à jour, c’est une empreinte plus naturelle et mieux protégée. Compatibilité avec les sites modernes :

Les grandes plateformes, les régies publicitaires et les applications modernes de type SPA (Single Page Application) sont constamment mises à jour et commencent à utiliser de nouveaux standards Web. Un moteur obsolète peut commencer à « trébucher » sur ces nouveaux scripts, ce qui constitue un signal indirect d’automatisation pour les systèmes de sécurité. Avec Chromium 143, vous bénéficiez d’un comportement prévisible sur pratiquement toutes les ressources. Performances et sécurité :

Les nouvelles versions intègrent toujours les derniers correctifs de sécurité, vous protégeant ainsi contre d’éventuelles vulnérabilités. De plus, les noyaux récents sont optimisés pour mieux gérer les pages lourdes et un grand nombre d’onglets ouverts, ce qui est particulièrement important dans les scénarios de multi-compte à grande échelle.

Prise en charge des anciennes extensions (Manifest V2)

Nous avons ajouté une nouvelle option permettant d’activer la prise en charge des anciennes extensions basées sur Manifest V2.

À quoi cela sert-il ?

Les développeurs de Chromium abandonnent progressivement l’ancien format Manifest V2 au profit de Manifest V3. Cependant, certaines extensions importantes pour vous, auxquelles vous êtes habitué, ne disposent pas encore d’une version actualisée en V3. Cette option vous permet de continuer à utiliser vos outils habituels pendant cette période de transition.

Pour activer cette fonctionnalité, rendez-vous dans les paramètres du programme, ouvrez la section des paramètres principaux, puis cochez la case à côté de l’option « Enable old extension support ».

Important : Comme il s’agit d’un mécanisme de compatibilité ascendante inverse (compatibilité avec l’ancien), nous vous recommandons vivement de tester le bon fonctionnement de l’extension après son installation. Dans certains cas, les fonctionnalités de certaines anciennes extensions peuvent être limitées.

Quoi de neuf d’autre ?

Ajout d’une vérification des profils en cours d’exécution

Il arrive parfois que le programme se ferme de manière incorrecte (par exemple à cause d’un crash soudain du système d’exploitation ou d’un arrêt forcé du processus), alors que les fenêtres de navigateur associées aux profils restent en mémoire.

Désormais, au prochain lancement d’Undetectable, le programme détectera automatiquement ces profils « perdus » et pourra interagir correctement avec eux. Cela évite les situations où il est impossible d’ouvrir un profil parce qu’il est techniquement encore « en cours d’exécution » en arrière-plan, ce qui augmente considérablement la stabilité et l’intégrité de vos sessions.

Passons aux améliorations

Nous avons apporté plusieurs changements qui simplifient le travail au quotidien, en particulier pour celles et ceux qui utilisent intensivement des configurations mobiles et des proxys.

Profils mobiles et zoom :

Dans les profils avec configurations mobiles, la fonction de zoom (mise à l’échelle) est désormais disponible. Cela rend le travail avec les versions mobiles des sites beaucoup plus confortable, en vous permettant d’examiner en détail les éléments de l’interface sans devoir modifier constamment la résolution de l’écran.

Copie d’adresse IP facilitée :

Désormais, si vous utilisez le bouton de changement d’IP via le « IP change link », un simple clic sur l’adresse IP obtenue dans la fenêtre du profil la copiera automatiquement dans le presse-papiers. C’est une petite amélioration, mais très pratique, qui vous fera gagner du temps lors de la vérification et de la documentation des adresses IP.

À propos des correctifs

Importation de cookies Netscape :

Nous avons corrigé un bug qui se produisait lors de l’import de fichiers de cookies Netscape contenant des crochets dans leur code. Vous pouvez désormais importer correctement ces données sans interruption du processus.

En conclusion

Undetectable 2.41.0 est une mise à jour axée sur l’actualité et la stabilité. Le nouveau noyau Chromium 143 vous offre une empreinte aussi naturelle que possible et une compatibilité avec les standards Web les plus récents. La nouvelle option de prise en charge des anciennes extensions vous donne plus de flexibilité dans le choix de vos outils, et le système amélioré de détection des profils en cours d’exécution garantit que vos sessions restent toujours accessibles et sous contrôle.

Mettez à jour dès maintenant et travaillez l’esprit tranquille, pendant que le navigateur Undetectable se charge pour vous des détails techniques les plus complexes.