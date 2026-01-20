Undetectable 2.42.0 : Chromium 144 et améliorations de stabilité

L’équipe Undetectable est là. Dans la version 2.42.0, nous avons renforcé les bases : Chromium a été mis à jour vers la version 144 et les opérations de masse sur les profils ont été rendues encore plus rapides.

Ci-dessous, ce qui a changé exactement et ce que cela apporte concrètement au quotidien.

Chromium 144

Mettre Chromium à jour régulièrement n’est pas une simple “case à cocher” dans un changelog. Cela impacte directement la confiance des plateformes et la stabilité des profils.

Ce que le passage à Chromium 144 apporte

Réduction du risque de déclenchement des systèmes antifraude grâce à un comportement plus “naturel” du navigateur.

Votre fingerprint (User-Agent, support des API, rendu) ressemble à celui de millions d’utilisateurs ordinaires .

Moins de problèmes avec les scripts et les standards modernes.

Sur des cœurs plus anciens, les sites cassent plus souvent : erreurs de rendu et plantages de scripts peuvent devenir des red flags supplémentaires .

Amélioration des performances et de la sécurité.

Les nouvelles versions de Chromium apportent des optimisations et des correctifs de vulnérabilités : les profils tournent plus vite et plus stablement, особенно lors des lancements en masse.

Notre recommandation : gardez vos profils sur un core à jour afin de maintenir un haut niveau de confiance auprès des plateformes.

Import en masse des cookies Netscape

Quand on gère beaucoup d’accounts, la vitesse fait la différence. Avant, l’import en masse était surtout pratique pour JSON, tandis que Netscape demandait des étapes supplémentaires.

Désormais, Netscape s’importe aussi vite et aussi simplement que JSON.

Pas besoin de convertir le format ni de téléverser les fichiers un par un.

Il est possible de sélectionner plusieurs fichiers de cookies Netscape et de les glisser-déposer dans le gestionnaire de profils.

Alternative : importer les cookies via la création de profils en masse.

Résultat : moins de routine, démarrage des projets plus rapide.

Correctifs

Dans ce release, plusieurs bugs gênants dans certains сценарии ont été corrigés. Le comportement du navigateur est désormais plus prévisible.

Correction de Mango Proxy sur macOS.

Auparavant, une erreur pouvait survenir lors d’une requête de proxys partenaires Mango via un token API. Le conflit a été supprimé, l’intégration fonctionne désormais de façon stable. Correction du changement de groupe pour les profils cloud.

Il existait un problème rare où le changement de groupe n’était pas appliqué. Désormais, le déplacement entre les groupes fonctionne correctement. Correction de l’import de favoris sans le paramètre ICON.

Auparavant, ces favoris pouvaient provoquer des erreurs. Ils sont désormais traités sans dysfonctionnement.

Bilan du release

Undetectable 2.42.0, c’est avant tout fiabilité et gain de temps :

Chromium 144 apporte plus de confiance et une meilleure stabilité des sites.

L'import en masse des cookies Netscape accélère le lancement et la montée en charge.

accélère le lancement et la montée en charge. Les correctifs rendent le travail avec les profils plus fluide et plus prévisible.

Mettez-vous à jour vers la dernière version et travaillez en toute confiance.