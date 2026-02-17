Mise à jour Undetectable 2.43.0 : Chromium 145, correction de WebRTC et stabilité accrue des profils

Nous poursuivons nos mises à jour mensuelles et sommes heureux de présenter aujourd’hui la version 2.43.0.

Cette fois, nous nous sommes concentrés sur deux piliers de tout travail en ligne réussi : la confiance maximale de la part des sites et la stabilité technique du logiciel. Voyons en détail ce qui a exactement changé.

Chromium 145

Graphisme stylisé avec des icônes circulaires superposées des versions Chrome 141, 142, 143, 144 et 145 sur un fond dégradé violet-rose, avec un accent sur la version 145.

L’un des changements importants est le passage au noyau le plus récent Chromium 145.

Les grandes plateformes (des réseaux sociaux aux tableaux de bord publicitaires) savent parfaitement quelle version du navigateur est actuellement utilisée par les utilisateurs « classiques ». C’est pourquoi une version de noyau à jour, c’est :

Confiance maximale. Vos profils sont techniquement indifférenciables des navigateurs de millions d’utilisateurs réels qui se sont mis à jour ces derniers jours. Cela réduit le risque de déclenchement des mécanismes de sécurité lors de la connexion.

Fonctionnement correct des scripts modernes. Les sites déploient en permanence de nouvelles technologies. Un noyau à jour garantit que les gestionnaires publicitaires lourds et les applications SPA s'affichent sans erreurs ni blocages, qui servent souvent de signe indirect d'activité de bots.

Bruits naturels. Les empreintes sont générées sur la base des standards les plus récents, comblant l'écart entre le « matériel » et la version du navigateur.

WebRTC : Sécurité lors du changement d’IP

Illustration avec deux écrans sur un fond dégradé violet-rose et l’inscription WebRTC : sur l’écran de gauche, une ancienne adresse IP (Old IP), sur l’écran de droite, une nouvelle adresse IP (New IP)

La deuxième nouveauté de la version concerne ceux qui travaillent avec des proxys mobiles et la rotation d’IP. Nous avons corrigé un point critique dans le fonctionnement de WebRTC.

Auparavant, une situation pouvait se produire : lors du changement d’adresse IP sur le proxy (rotation), l’IP externe changeait, mais l’IP dans WebRTC pouvait rester bloquée sur l’ancienne valeur. Dans la version 2.43.0, nous avons устранé ce problème. Désormais, l’IP dans WebRTC change dynamiquement en même temps que l’IP du proxy.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Vous pouvez utiliser la rotation sereinement, sans craindre des incohérences dans l’empreinte. Le navigateur suit clairement les changements de réseau et ajuste les paramètres à la volée.

Plus d’unicité dans les configs

Illustration sur un fond dégradé violet-rose avec les noms de polices Inter, Instrument Serif et Irish Grover ; en bas, un ordinateur portable avec une fenêtre « Downloading fonts », symbolisant le téléchargement de polices.

Nous avons également mis à jour les listes de polices dans les configurations. Les polices sont l’une des caractéristiques les plus uniques d’un système, et elles permettent souvent de détecter des liens entre des comptes.

La mise à jour de la base de polices offre plus de вариabilité lors de la création de profils. Vous disposez désormais de davantage de combinaisons pour générer des empreintes uniques, ce qui vous donne encore plus de liberté lors de la création massive de comptes. En bref : chacun de vos profils est devenu plus индивидуel.

Correction des erreurs

Correction des erreurs

Nous avons également corrigé несколько bugs qui pouvaient nuire à votre productivité :

Mac OS ne se fige plus. Correction d’un problème désagréable sur les « Mac » : le processus du programme pouvait se figer complètement, empêchant même de redémarrer le système d’exploitation de manière standard. Désormais, Undetectable fonctionne comme une horloge et libère correctement les ressources.

Le synchroniseur saisit proprement. Correction d'une erreur de double insertion de texte lors de l'utilisation du synchroniseur. Si vous utilisez la saisie automatique de données dans plusieurs fenêtres à la fois, le texte ne sera plus dupliqué — les scripts et formulaires se remplissent correctement du premier coup.

Vérification IPv6 précise. Correction d'une erreur qui survenait lors du check de certains proxys IPv6. Désormais, le statut du proxy est déterminé correctement, et vous ne perdrez pas de temps à revérifier des adresses fonctionnelles.

Conclusion

Undetectable 2.43.0, c’est la sécurité et la stabilité. Le nouveau noyau Chromium 145 maintient la confiance des profils à un niveau élevé. WebRTC corrigé исключает les fuites lors du changement d’IP. Les dysfonctionnements liés à macOS ont été éliminés et le choix de polices a été élargi pour une meilleure unicisation des configurations.