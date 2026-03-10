Le meilleur bouclier contre les fuites WebRTC pour une protection renforcée de la confidentialité en ligne

Votre VPN est connecté. Votre proxy est configuré. L’empreinte de votre navigateur anti-détection semble parfaite. Et pourtant, votre véritable adresse IP vient de fuiter via WebRTC en arrière-plan, exposant silencieusement tous les comptes que vous gérez. Ce guide vous explique comment mettre en place un bouclier complet contre les fuites WebRTC sur différents navigateurs, systèmes d’exploitation et profils Undetectable.io.

Qu’est-ce qu’une fuite WebRTC et pourquoi vous devez la corriger maintenant

WebRTC (Web Real-Time Communication) peut révéler votre véritable IP même lorsque vous êtes derrière des VPN, des proxys ou des navigateurs anti-détection. Pour les utilisateurs de multi-comptes en 2024, cela représente une menace critique pour la sécurité, capable d’anéantir en quelques secondes des mois de séparation soigneuse des profils.

WebRTC est une technologie de navigateur conçue pour la communication en temps réel — appels vidéo, chat vocal, partage de fichiers pair à pair et services similaires. Elle est activée par défaut dans Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et d’autres grands navigateurs web depuis environ 2013. Cette technologie alimente des services légitimes comme Zoom, Google Meet et le chat vocal Discord.

Une fuite WebRTC se produit lorsqu’un site web peut obtenir des adresses réseau exposées par le processus ICE/WebRTC du navigateur, ce qui peut, dans certains cas, révéler votre véritable IP ou d’autres données réseau identifiantes malgré un VPN ou un proxy. Cela se produit via un mécanisme appelé ICE (Interactive Connectivity Establishment), qui utilise des serveurs STUN pour découvrir vos adresses réseau. Le plus inquiétant ? Cela peut se produire silencieusement en arrière-plan pendant votre navigation, sans aucune indication visible.

Pour les utilisateurs d’Undetectable.io qui gèrent des opérations multi-comptes, les enjeux sont considérables :

Une seule fuite WebRTC peut relier vos profils supposément « séparés » à une seule identité

Des plateformes publicitaires comme Facebook et Google peuvent regrouper des dizaines de comptes autour de l’IP de votre bureau

Les campagnes d’arbitrage de trafic peuvent être signalées lorsque les IP divulguées révèlent l’infrastructure de votre équipe

Les comptes vendeurs sur Amazon ou TikTok Shop peuvent faire face à des suspensions massives

Comprendre la différence entre les IP publiques et locales est important ici. Votre IP publique (celle qui vous identifie sur Internet, auprès de votre FAI et selon votre emplacement géographique) est la fuite dangereuse. Les IP locales sont généralement moins dangereuses qu’une IP publique divulguée, mais elles peuvent tout de même fournir des signaux de suivi ou d’empreinte numérique et ne doivent pas être ignorées dans les configurations à haut risque.

Le reste de cet article vous montre pas à pas comment désactiver WebRTC lorsque nécessaire, bloquer les fuites WebRTC dans les navigateurs et les pare-feu du système d’exploitation, et configurer les profils Undetectable.io pour une protection maximale.

Comprendre les mécanismes vous aide à prévenir plus efficacement les fuites d’IP. Voici ce qui se passe lorsque WebRTC expose votre véritable IP.

Le processus de connexion WebRTC fonctionne ainsi :

Votre navigateur crée un objet RTCPeerConnection lorsqu’un site web le demande

Le navigateur commence immédiatement à collecter des adresses IP « candidates » via ICE

Des serveurs STUN sont interrogés pour découvrir votre adresse IP publique visible

Toutes les IP découvertes sont partagées avec le pair distant — ou, dans des cas malveillants, avec le script d’un site web

Un site web peut exécuter seulement quelques lignes de JavaScript pour déclencher ce processus de collecte ICE. Le script crée une connexion pair à pair, écoute les candidats ICE et lit la liste complète des adresses IP découvertes. Selon le navigateur, le système d’exploitation et la configuration VPN/proxy, WebRTC peut exposer votre véritable IP, votre IP VPN/proxy, ou seulement des informations limitées sur les candidats.

L’IPv6 rend les fuites webrtc encore plus problématiques. Alors que les adresses IPv4 sont souvent partagées entre plusieurs utilisateurs via le NAT, les adresses IPv6 sont généralement attribuées à chaque appareil individuellement et peuvent persister pendant des mois. Cela rend l’empreinte numérique et le suivi à long terme nettement plus faciles.

Voici le point critique pour les utilisateurs de navigateurs anti-détection : même si votre empreinte est parfaitement falsifiée dans Undetectable.io — canvas, WebGL, polices, résolution d’écran, fuseau horaire — une IP résidentielle ou une IP de bureau divulguée désanonymise toute votre opération.Une véritable IP divulguée peut sérieusement compromettre l’isolation des profils et rendre des empreintes par ailleurs distinctes beaucoup plus faciles à corréler.

Les différents navigateurs gèrent différemment l’exposition WebRTC. Certains filtrent les IP locales à l’aide de candidats mDNS (multicast DNS), tandis que d’autres exposent des adresses IP brutes. Cette incohérence explique pourquoi des stratégies de protection spécifiques à chaque navigateur sont essentielles.

Avant de mettre en place une protection, vous devez connaître votre niveau d’exposition actuel. Voici la bonne méthodologie de test de fuite webrtc.

Étape 1 : Établissez votre base de référence

Connectez-vous à votre VPN, proxy ou activez votre profil Undetectable.io avec le proxy configuré

Visitez un vérificateur d’IP standard (whatismyipaddress.com ou similaire)

Notez l’IP « attendue » — il doit s’agir de l’IP de sortie de votre serveur VPN ou proxy

Étape 2 : Exécutez des tests spécifiques à WebRTC

Visitez ces sites de test fiables et vérifiez les sections WebRTC :

Étape 3 : Interprétez vos résultats

Si WebRTC n’affiche que des IP locales (192.168.x.x, 10.x.x.x, 172.16-31.x.x) : Généralement sûr

Si WebRTC affiche votre IP VPN/proxy attendue : La protection fonctionne

Si WebRTC affiche une autre IP publique ou l’adresse IPv6 de votre FAI : Vous avez une fuite nécessitant une action immédiate

Testez plusieurs navigateurs — Chrome, Firefox, Edge, Safari — car chacun a un comportement WebRTC par défaut différent. Un profil sécurisé dans Firefox peut fuir dans Chrome.

Refaites les tests après chaque changement majeur :

Nouveau fournisseur VPN ou nouvelle configuration proxy

Mises à jour de version du navigateur

Installation ou suppression d’extensions

Création de nouveaux modèles de profils dans Undetectable.io

Avant de lancer de nouvelles campagnes marketing

Bouclier contre les fuites WebRTC au niveau du navigateur

Les paramètres du navigateur et les extensions fournissent la couche de protection la plus rapide contre les fuites WebRTC. Appliquez-les avant de passer aux règles de pare-feu au niveau du système d’exploitation.

Les navigateurs basés sur Chrome (Chrome, nouveau Edge, Brave, Opera) ne peuvent pas désactiver complètement webrtc via les paramètres natifs. Vous aurez besoin d’extensions de navigateur ou de configurations de navigateur anti-détection pour limiter l’exposition de l’IP.

Les navigateurs basés sur Firefox offrent des contrôles WebRTC plus granulaires via les préférences about:config. Vous pouvez réellement désactiver les connexions pair à pair si votre flux de travail le permet.

Safari et les navigateurs iOS ont WebRTC activé par défaut, mais ils sont un peu moins sujets aux fuites classiques en raison des choix architecturaux d’Apple. Cependant, ils offrent un contrôle utilisateur minimal et doivent être utilisés avec prudence pour les travaux sensibles de multi-comptes.

Les profils de navigateur anti-détection Undetectable.io peuvent être configurés avec un comportement WebRTC sûr par profil — désactivé, proxy uniquement ou mode similaire au comportement par défaut — réduisant ainsi le besoin d’extensions séparées.

Bouclier contre les fuites WebRTC pour Google Chrome et les autres navigateurs Chromium

Chrome sur ordinateur ne permet pas l’arrêt complet de WebRTC via les paramètres standard. Voici votre checklist de protection :

Protection de Chrome sur ordinateur :

Installez une extension réputée de blocage WebRTC depuis le Chrome Web Store

Recherchez des extensions qui « limitent les fuites IP » plutôt que de désactiver complètement la fonctionnalité WebRTC

Certaines extensions de confidentialité ne bloquent que la gestion des IP WebRTC (plus sûr pour la plupart des sites)

Les extensions de blocage complet de scripts peuvent casser les appels vidéo, les chats en direct ou les flux de vérification des plateformes

Pour les utilisateurs de plateformes publicitaires et de marketplaces :

Préférez les paramètres de type « limiter les fuites IP » plutôt que de désactiver complètement WebRTC

Des plateformes comme Facebook, TikTok et Amazon peuvent nécessiter des vérifications vidéo occasionnelles

Testez la configuration de votre extension par rapport aux fonctionnalités réelles des plateformes avant les campagnes

Chrome sur Android :

Tapez chrome://flags dans la barre d’adresse et appuyez sur Entrée

Recherchez les flags liés à WebRTC (STUN origin header ou similaire)

Désactivez les paramètres qui exposent inutilement les détails du réseau

Avertissement : les flags changent d’une version de Chrome à l’autre, alors documentez ce que vous modifiez

Refaites toujours des tests webrtc leak test après l’installation ou l’ajustement des extensions et après les grandes mises à jour de Chrome. Les extensions peuvent être réinitialisées, leurs autorisations révoquées ou leur comportement modifié par les mises à jour du navigateur.

Bouclier contre les fuites WebRTC pour Mozilla Firefox

Firefox offre le contrôle WebRTC natif le plus granulaire parmi les navigateurs grand public. Voici comment désactiver webrtc manuellement :

Accéder à about:config :

Ouvrez un nouvel onglet Firefox Tapez about:config dans la barre d’adresse Appuyez sur Entrée et acceptez l’avertissement concernant la modification des paramètres avancés Utilisez la barre de recherche pour trouver media.peerconnection.enabled

Désactivation de WebRTC :

La valeur par défaut est true

Double-cliquez sur la préférence pour la basculer sur false

Le changement prend effet immédiatement — aucun redémarrage du navigateur n’est nécessaire

Définir media.peerconnection.enabled sur false désactive effectivement les connexions pair à pair WebRTC et empêche la plupart des fuites IP classiques. Cependant, cela cassera les appels vidéo dans le navigateur, Google Meet, le client web Zoom et les outils de conférence similaires.

Pour les utilisateurs qui ont parfois besoin de WebRTC :

Gardez WebRTC activé par défaut

Installez un module complémentaire de blocage WebRTC permettant un contrôle par site

Mettez sur liste blanche les sites de confiance (Zoom, Google Meet) tout en bloquant les sites inconnus

Firefox prend également en charge d’autres préférences liées à WebRTC :

media.peerconnection.ice.proxy_only force les candidats ICE à passer uniquement par le proxy

media.peerconnection.ice.default_address_only limite les candidats à l’interface par défaut

Pour les utilisateurs d’Undetectable.io exploitant des profils Firefox, alignez ces paramètres about:config avec la configuration réseau de votre profil. Assurez-vous que le navigateur n’expose que l’IP du proxy ou du VPN attribuée à ce profil spécifique.

Comportement des fuites WebRTC dans Safari sur macOS et iOS

Safari présente un défi différent avec un contrôle utilisateur limité sur WebRTC.

Safari sur macOS :

WebRTC est activé par défaut

Il n’existe pas de simple interrupteur visible pour l’utilisateur permettant de le désactiver entièrement

Apple a mis en place certaines atténuations de fuites (filtrage des candidats mDNS)

Le contrôle manuel est nettement moins granulaire que dans Firefox

Safari sur iOS :

WebRTC est activé avec peu de contrôles utilisateur

L’architecture d’applications en sandbox d’Apple offre une certaine isolation

Il n’existe pas d’équivalent à about:config de Firefox

Recommandations pour les utilisateurs multi-comptes :

Évitez Safari pour les profils critiques nécessitant une protection stricte contre les fuites WebRTC

Utilisez plutôt des navigateurs anti-détection comme Undetectable.io sur macOS

Sur iOS, vérifiez la fiabilité du VPN et exécutez régulièrement des tests de fuite WebRTC

Pour une navigation personnelle classique, le comportement WebRTC de Safari est généralement acceptable

Pour l’arbitrage professionnel, le travail SMM ou la gestion de marketplaces, Safari ne devrait pas être votre navigateur principal. Les options de contrôle limitées créent un risque inutile.

L’image montre un poste de travail moderne dans un bureau avec un ordinateur portable affichant plusieurs fenêtres de navigateurs web ouvertes, illustrant diverses activités en ligne. Cette configuration souligne l’importance de la confidentialité en ligne, en mettant en avant des outils comme les extensions VPN et les boucliers contre les fuites WebRTC pour empêcher les fuites d’IP et renforcer la sécurité.

Bouclier contre les fuites WebRTC au niveau système (pare-feu et règles OS)

Les règles de pare-feu au niveau du système d’exploitation représentent une protection avancée principalement pour les utilisateurs expérimentés, les propriétaires de VPS ou les entreprises exécutant des opérations critiques pour la confidentialité. Ces règles créent une couche supplémentaire au-delà de la protection basée sur le navigateur.

Le trafic WebRTC utilise des ports UDP (principalement) et TCP pour la transmission multimédia et la communication avec les serveurs STUN. Les pare-feu système peuvent filtrer ce trafic avant qu’il ne quitte votre appareil :

macOS/BSD : pf (packet filter)

Linux : iptables ou nftables

Windows : Windows Defender Firewall

Avertissement critique : bloquer aveuglément tout le trafic UDP cassera les appels vidéo, les services VoIP, les requêtes DNS et de nombreuses plateformes de streaming. Les règles doivent être planifiées et testées avec soin.

Bouclier contre les fuites WebRTC sur macOS et Linux (concept pf / iptables)

Voici l’approche de haut niveau pour mettre en œuvre une protection WebRTC au niveau système sur les systèmes de type Unix.

macOS (pare-feu pf) :

Ouvrez Terminal (Applications → Utilitaires → Terminal, ou utilisez Spotlight) Modifiez le fichier de configuration pf (/etc/pf.conf) avec les privilèges administrateur STUN/TURN utilisent généralement le port 3478 par défaut, et TURN sécurisé utilise généralement le 5349, mais le trafic média et relais WebRTC peut également utiliser de larges plages de ports dynamiques, donc les règles du pare-feu doivent être conçues et testées avec soin pour l’environnement spécifique. Enregistrez soigneusement le fichier Rechargez la configuration pf à l’aide des commandes pfctl Vérifiez que les règles sont correctement chargées avec les commandes d’état

Linux (iptables/nftables) :

Ouvrez Terminal (Ctrl+Alt+T ou menu des applications) Modifiez les règles du pare-feu pour ajouter des règles DROP ou REJECT pour l’UDP sortant vers les ports des serveurs STUN Enregistrez la configuration avec iptables-save ou équivalent Vérifiez que les règles sont actives

Rendre la protection persistante :

Créez un Launch Daemon (macOS) ou un service systemd (Linux) pour charger les règles au démarrage

Envisagez d’utiliser des drapeaux de fichiers immuables afin d’empêcher les malwares de supprimer silencieusement la protection WebRTC

Documentez toutes les modifications pour le dépannage

Bouclier contre les fuites WebRTC sur Windows (concept de règles de pare-feu)

Les utilisateurs de Windows 10/11 peuvent mettre en œuvre un blocage WebRTC au niveau système via Windows Defender Firewall.

Mise en place de la protection :

Ouvrez l’Invite de commandes ou PowerShell en tant qu’administrateur (clic droit sur Démarrer → sélectionnez l’option administrateur) Créez de nouvelles règles sortantes bloquant le trafic UDP et TCP sur les ports associés à WebRTC Ciblez les bons profils réseau (Domaine/Privé/Public) selon votre environnement Créez les règles entrantes correspondantes pour empêcher le trafic WebRTC non sollicité

Étapes de vérification :

Utilisez les commandes de liste du pare-feu pour confirmer que les règles sont actives

Ouvrez l’interface graphique Windows Defender Firewall with Advanced Security pour vérifier visuellement

Exécutez des tests de fuite WebRTC depuis votre navigateur pour confirmer que le blocage fonctionne

Pratiques de documentation :

Enregistrez chaque règle : nom, ports bloqués, date de création

Notez quelles applications peuvent être affectées (visioconférence, jeux)

Maintenez des procédures de retour arrière pour les postes de travail d’entreprise

Sauvegardez toujours les configurations du pare-feu avant d’effectuer des modifications, surtout sur un VPS distant ou un environnement de production où l’accès physique pour la récupération n’est pas disponible.

Bouclier contre les fuites WebRTC dans les navigateurs anti-détection (focus sur Undetectable.io)

Les navigateurs anti-détection doivent contrôler WebRTC avec rigueur pour maintenir l’isolation des profils. Sans une gestion correcte de WebRTC, toute falsification d’empreinte devient inutile.

Undetectable.io émule pour chaque profil des empreintes matérielles et logicielles distinctes :

Rendu Canvas et WebGL

Listes de polices et résolution d’écran

Paramètres de fuseau horaire et de langue

Empreintes du contexte audio

Mais si WebRTC divulgue votre véritable IP derrière tous ces profils, les systèmes externes peuvent immédiatement les corréler. Une seule IP de bureau divulguée derrière 50 profils « séparés » indique aux plateformes qu’ils appartiennent au même opérateur.

Configuration réseau d’Undetectable.io :

Chaque profil conserve une configuration proxy indépendante

La rotation d’IP peut être gérée par profil

Les profils locaux illimités permettent une séparation propre pour les opérations à grande échelle

Le comportement WebRTC peut être défini par profil : désactivé, proxy uniquement ou mode similaire au comportement par défaut

Configuration recommandée pour les opérations à haut risque :

Réglez WebRTC sur les modes désactivé ou proxy uniquement

Associez chaque profil à son propre proxy dédié

Vérifiez la protection via des tests de fuite dans ce profil spécifique

Utilisez le mode le plus strict compatible avec les exigences de votre plateforme

Undetectable.io prend en charge à la fois les profils locaux et cloud. Si vous utilisez des profils locaux, les données des profils restent sur votre machine, ce qui peut réduire certains risques d’exposition par rapport aux données stockées dans le cloud. Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger Undetectable pour Mac et Windows et choisir parmi des plans tarifaires flexibles Undetectable.io adaptés à l’échelle de leur multi-comptes.

Bouclier contre les fuites WebRTC pour les flux de travail de multi-comptes et d’arbitrage

Les opérations réelles de multi-comptes font face à des systèmes de corrélation sophistiqués, similaires aux défenses anti-bot et de fingerprinting utilisées lors de la répression de Twitch contre les bots en 2025. Voici comment vous en protéger.

Comment les plateformes détectent les comptes liés :

Les plateformes comme Facebook, Google, TikTok, Amazon et Twitter/X corrèlent plusieurs points de données :

Adresse IP (y compris les IP découvertes via WebRTC)

Empreinte du navigateur

Schémas comportementaux

Cookies et identifiants d’appareil

Timing de connexion et schémas géographiques

Un bouclier contre les fuites webrtc protège contre l’un de leurs signaux les plus fiables. La corrélation d’IP est difficile à falsifier à grande échelle sans infrastructure dédiée.

Configuration multi-comptes sûre :

Chaque profil Undetectable.io utilise un proxy résidentiel ou mobile dédié

WebRTC est limité uniquement au proxy de ce profil

Utilisez cookie robot pour réchauffer les profils avant les campagnes en direct et combinez cela avec des services de cloaking spécialisés pour les campagnes publicitaires

Ne mélangez jamais le trafic du bureau avec le trafic des profils

Sécurité opérationnelle de l’équipe :

Évitez les scénarios dans lesquels WebRTC pourrait exposer l’IP de votre bureau sur plusieurs profils

Une IP de bureau divulguée pour des dizaines de profils déclenche des bannissements à grande échelle

Les plateformes peuvent signaler l’ensemble de votre sous-réseau pour enquête

Calendrier d’audit régulier :

Vérifications mensuelles du comportement des fuites WebRTC sur des profils échantillons

Tests après les mises à jour du moteur du navigateur

Tests après les changements de fournisseur proxy

Documentation des résultats pour la conformité et le dépannage

Politique WebRTC interne :

Créez une documentation précisant :

Quels types de profils peuvent utiliser les appels vidéo (paramètres WebRTC plus souples)

Quels profils doivent rester durcis en permanence (arbitrage, comptes à forte valeur)

Les procédures de test avant le lancement des campagnes

Le processus d’escalade lorsque des fuites sont détectées

L’image montre une équipe diversifiée de professionnels collaborant sur des ordinateurs dans un bureau d’agence marketing moderne et élégant. Ils sont concentrés sur leurs tâches, utilisent divers navigateurs web et outils, et soulignent l’importance de la confidentialité en ligne ainsi que des mesures de sécurité telles que la prévention des fuites d’IP et l’utilisation d’extensions VPN.

Pourquoi la prévention des fuites WebRTC est importante pour la confidentialité et la continuité des activités

La prévention des fuites WebRTC ne concerne pas seulement la confidentialité en ligne — elle vise aussi à protéger vos opérations commerciales et vos investissements.

Risques concrets liés aux fuites WebRTC :

Bans de comptes sur les réseaux publicitaires (Facebook, Google, TikTok Ads)

Perte d’accès à des comptes vendeurs sur des marketplaces avec des fonds et du stock

Exposition des véritables IP du bureau ou du domicile à des concurrents ou à des acteurs malveillants

Possibilité de relier entre eux des projets clients distincts gérés par votre agence

Implications juridiques et de confidentialité dans les juridictions strictes (RGPD, etc.)

Sabotage complet d’investissements coûteux dans l’infrastructure

Une seule fuite WebRTC peut contourner des proxys résidentiels premium, des configurations VPS et des environnements de navigateurs anti-détection sur lesquels vous avez dépensé des milliers. Un seul onglet de navigateur exposant votre véritable IP rend toute cette protection inefficace.

Impact commercial pour les professionnels :

Pour les marketeurs B2B/B2C, les agences, les réseaux d’affiliation et les équipes d’arbitrage de trafic, la protection contre les fuites WebRTC affecte directement :

Le ROI des campagnes (comptes bannis = dépenses publicitaires et revenus perdus)

Les scores de confiance sur les plateformes

La capacité de mise à l’échelle (pouvez-vous ajouter davantage de comptes en toute sécurité ?)

La productivité des équipes (temps consacré à la récupération de comptes vs travail sur les campagnes)

Stratégie de défense en couches :

Positionnez Undetectable.io comme un composant central de votre pile de protection :

Une configuration correcte du VPN/proxy comme fondation réseau Un contrôle WebRTC au niveau du navigateur via paramètres et extensions Un durcissement du pare-feu système lorsque les exigences de sécurité l’imposent Une gestion disciplinée des profils avec des politiques WebRTC claires

Adoptez un état d’esprit « tester, renforcer, retester ». Traitez la protection WebRTC comme un processus continu — et non comme une case à cocher une seule fois et à oublier.

Étape par étape : construire votre pile de protection WebRTC Leak Shield

Voici votre checklist d’action qui synthétise tout cela dans un plan d’exécution ordonné.

Étape 1 : Établissez votre fondation réseau

Choisissez un fournisseur VPN réputé ou un fournisseur de proxies de haute qualité

Vérifiez qu’ils masquent correctement votre IP avec des vérifications IP de base avant de traiter WebRTC

Confirmez que votre fournisseur revendique explicitement une protection contre les fuites WebRTC

Testez avec plusieurs outils de vérification IP afin d’établir une base de référence

Étape 2 : Configurez la protection au niveau du navigateur

Installez les extensions appropriées de blocage WebRTC sur les navigateurs Chrome/Chromium

Configurez les paramètres about:config sur Firefox (tapez media.peerconnection.enabled, définissez-le sur false si nécessaire)

Refaites immédiatement des tests avec des outils de fuite WebRTC après chaque changement

Documentez quels navigateurs et profils ont quels paramètres

Étape 3 : Ajoutez des règles de pare-feu au niveau du système d’exploitation (utilisateurs avancés)

Créez des règles de pare-feu limitant le trafic UDP/TCP associé à WebRTC

Utilisez pf sur macOS, iptables/nftables sur Linux, Windows Defender Firewall sur Windows

Rendez les règles persistantes après redémarrage

Sauvegardez les configurations avant toute modification

Étape 4 : Configurez les profils Undetectable.io

Créez ou ajustez des modèles de profils avec des comportements WebRTC sûrs

Associez chaque profil à son propre proxy

Tirez parti des profils locaux illimités pour une séparation propre

Définissez le mode WebRTC le plus strict compatible avec le cas d’usage de chaque profil

Étape 5 : Intégrez des tests réguliers

Exécutez des tests de fuite WebRTC avant de lancer de nouvelles campagnes marketing

Refaites les tests après les grandes mises à jour du navigateur ou les changements de fournisseur proxy

Établissez des calendriers fixes de test (hebdomadaires ou mensuels selon l’échelle de l’opération)

Vérifiez qu’aucune fuite WebRTC ni fuite DNS n’apparaît sur l’ensemble de vos profils

L’investissement dans une protection WebRTC correcte est minime comparé au coût de bannissements massifs de comptes ou d’opérations exposées. Pour les équipes qui dépendent du multi-comptes, du SMM, de l’arbitrage de trafic ou des opérations e-commerce à grande échelle, commencez à tester Undetectable.io gratuitement et mettez en place un bouclier robuste contre les fuites WebRTC sur l’ensemble de votre flux de travail.