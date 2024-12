2captcha - un service fiable pour résoudre des captchas de tout type

2Captcha - est un service qui offre la possibilité d'automatiser le processus de résolution des captchas. Il vous permet de résoudre tout type de captcha avec la plus grande précision. Les utilisateurs peuvent soumettre des images captcha au serveur 2Captcha via leur API et recevoir des réponses aux images. Le service utilise le travail manuel des travailleurs pour reconnaître rapidement et avec précision les captchas.

Ce que le service peut faire

Reconnaissance rapide de masse des captchas de tout type.

Fourniture de proxies résidentiels.

Conditions Générales d'Utilisation

Prix bas pour la reconnaissance de captcha, à partir de 1 $ pour 1000 captchas.

Vitesse de reconnaissance élevée.

Le support technique répond dans les 30 minutes.

Le programme de parrainage permet de gagner 10 % des partenaires attirés.

Conditions pour les employés

Il y a toujours des tâches, avec pas moins de 1 000 000 de captchas entrant dans le système quotidiennement pour reconnaissance.

Retrait automatisé rapide, montant minimum de retrait de 0,50 $.

Le programme de parrainage vous permet de gagner 10 % des partenaires attirés.

Service d'extension

Les extensions de service 2Captcha offrent la possibilité de résoudre automatiquement les captchas. Liste complète des extensions de service :

Extension Chrome: Cette extension de navigateur Chrome trouve les captchas sur les pages et les remplit automatiquement.

Extension Firefox: Extension de navigateur Firefox pour la résolution automatique des captchas.

Extension Edge: Extension pour le navigateur Edge pour la reconnaissance des captchas.

Utilisation de l'extension : Les utilisateurs peuvent ajouter l'extension à leur navigateur, saisir une clé API et commencer à l'utiliser pour contourner les captchas.

Extension de Contournement hCaptcha.

Extension de Contournement reCAPTCHA.

Types de CAPTCHA pris en charge : Les extensions permettent de contourner automatiquement la plupart des types de CAPTCHA, y compris les CAPTCHA basés sur du texte, sur des images, Google reCAPTCHA (y compris invisible, V2, V3, entreprise), hCaptcha, Arkose Labs FunCaptcha, Geetest, et d'autres.

Ces extensions rendent la résolution des captchas plus facile et augmentent l'efficacité du travail avec les sites web qui nécessitent une confirmation que vous êtes humain.

Blog : https://2captcha.com/ru/blog

Toute la documentation : https://2captcha.com/ru/2captcha-api

Youtube : https://www.youtube.com/@2captcha_official

Github : https://github.com/2captcha

Application de la technologie de résolution de CAPTCHA :

Amélioration de l'expérience utilisateur : Les services de résolution de CAPTCHA peuvent être utilisés pour les utilisateurs ayant des capacités limitées qui ont du mal à résoudre les CAPTCHAs, en fournissant une assistance pour passer automatiquement de tels contrôles. Analyse de données : Pour automatiser les tâches liées à l'extraction de données à partir de sites Web nécessitant la résolution de CAPTCHA, de tels services peuvent être utilisés pour collecter légalement des informations. Test d'application Web : Les développeurs peuvent utiliser de tels services pour tester automatiquement leurs applications afin de vérifier comment elles interagissent avec les systèmes CAPTCHA. Sauvegarde de données : Lors de la création de sauvegardes de données à partir de sites Web protégés par des CAPTCHAs, les services de résolution peuvent aider à automatiser le processus.

2Captcha - est un service innovant qui fournit une solution efficace pour automatiser le processus de résolution de captcha et de reconnaissance d'images. Grâce à son aide, les utilisateurs peuvent contourner les restrictions d'accès, améliorer les processus d'automatisation et augmenter l'efficacité lorsqu'ils travaillent avec des ressources web. Grâce à une large gamme de captchas et d'images pris en charge, ainsi qu'une API pratique pour l'intégration, 2Captcha devient un outil indispensable pour divers domaines où la reconnaissance de texte et d'images est requise. Des prix bas, une grande précision et un traitement rapide font de 2Captcha un choix attrayant pour les développeurs et les utilisateurs, leur permettant de résoudre facilement des tâches complexes liées aux captchas et aux images.