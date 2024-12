922S5Proxy – обзор прокси сервиса

Comment utiliser 922S5Proxy avec le navigateur Undetectable ?

Si vous avez besoin d'un proxy pour votre entreprise et que vous recherchez le meilleur proxy, vous avez de la chance car vous avez la meilleure solution de proxy.

922S5Proxy est un programme d'application de proxy résidentiel SOCKS5 avec plus de 200 millions d'adresses IP résidentielles qui sont régulièrement mises à jour pour fournir le pool d'adresses IP le plus propre. Les proxies proviennent de plus de 190 pays et régions pour répondre à vos besoins commerciaux mondiaux. Les lecteurs de cet article bénéficieront également d'une réduction de 10% lors de la commande de proxies !

Inscrivez-vous et utilisez le code promotionnel pour obtenir une réduction

Cet article est très utile pour vous. 922S5Proxy est connu pour son service avantageux. Contrairement aux vendeurs d'adresses IP qui facturent en fonction du temps/trafic, les adresses IP que vous achetez sont réellement vos propres ressources. Une réduction de 10% sur le prix déjà disponible vous permettra également d'économiser beaucoup d'argent, ce qui est très fiable. Pour obtenir l'offre, vous devez simplement suivre quelques étapes simples :

Accédez au site officiel

Cliquez sur "S'inscrire" en haut à droite

Inscrivez-vous en tant qu'utilisateur 922s5 (vous pouvez terminer l'inscription en confirmant votre adresse e-mail)

Choisissez un plan professionnel sur la page de tarification, puis saisissez le code promotionnel "UNDETECTABLE10" et vous bénéficierez d'une réduction de 10%.

922S5Proxy : informations principales et avantages du service

922S5Proxy est un important fournisseur de services de proxy résidentiels IP, couvrant plus de 190 pays et régions, avec une pureté des adresses IP de 99%, offrant des solutions pour la recherche d'entreprises, l'analyse de données, le commerce électronique et d'autres besoins commerciaux.

Les ressources IP de 922S5Proxy sont de véritables adresses IP résidentielles provenant de différents pays du monde, avec une excellente vitesse, une connexion stable et une sécurité. Vous pouvez choisir une IP de n'importe quel pays, ville ou opérateur pour mener vos activités commerciales. Cela convient à des scénarios commerciaux tels que l'enregistrement de comptes, le commerce électronique, la collecte de données, la recherche de marché, le suivi du référencement, le marketing Internet, la protection de la marque, la vérification des publicités, etc. Il s'intègre également facilement à des logiciels tels que les navigateurs d'empreintes digitales et les simulateurs.

Les principales raisons de la popularité de 922S5Proxy parmi les clients sont les suivantes :

Proxy résidentiel 100% anonyme

Paiement uniquement pour les IP utilisées, les IP non valides ne sont pas facturées

Mise à jour régulière du pool de proxies IP

Paiement en fonction du nombre d'IP, pas du trafic

Le proxy résidentiel agit principalement en tant qu'intermédiaire en utilisant des adresses IP attribuées par les fournisseurs de services Internet (ISP). Lorsque l'utilisateur accède à Internet via un proxy résidentiel, l'adresse IP résidentielle est affichée à la place de votre véritable adresse IP.

Contrairement aux adresses IP de centres de données, une IP résidentielle est considérée comme une véritable adresse IP domestique, et l'utilisation d'un proxy résidentiel pour accéder à Internet est plus sécurisée. Étant donné que les ressources IP de 922S5Proxy sont de véritables adresses IP résidentielles du monde entier, vous bénéficierez d'une plus grande sécurité dans vos activités commerciales, réduisant ainsi les risques de blocage, etc.

922S5Proxy se distingue des vendeurs d'adresses IP qui facturent en fonction du temps/trafic. Les adresses IP que vous achetez sont réellement vos propres ressources. 922S5 dispose d'un système de protection de connexion proxy unique pour garantir que vous êtes connecté au proxy. Vous pouvez filtrer les adresses IP des proxies par pays, région, ville et code postal dans l'application. 99% des proxies sont vérifiés et disponibles, vous ne gaspillerez donc pas votre solde de proxy inutilement !

Comment utiliser le navigateur Undetectable avec le service 922S5Proxy

La première partie de cet article décrit le processus pour obtenir une réduction. Enfin, pour conclure l'examen de 922S5Proxy, nous vous fournirons une explication simple sur la configuration du navigateur Undetectable pour utiliser un proxy fonctionnant avec ce service. L'installation est simple et ne prendra pas beaucoup de temps.

Après avoir commandé le service sur 922S5Proxy, téléchargez et installez l'application (Windows/Mac OS/Linux). 922S5Proxy fournit des informations de travail - les filtres nécessaires pour les adresses IP régionales, transmet les adresses IP aux ports et obtient l'adresse hôte et le numéro de port lié à l'adresse IP, puis entrez ces informations dans le fichier de configuration du navigateur Undetectable.

Cette option est utile si vous utilisez un petit nombre de proxies - vous devez entrer les données mentionnées ci-dessus directement dans la fenêtre d'édition du fichier de configuration, vous pouvez également cliquer pour consulter le guide complet de connexion de 922s5proxy à Undetectable !