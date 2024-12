9Proxy Avis : Débloquez l'Accès Mondial Facilement

9Proxy propose un service de proxy résidentiel puissant et polyvalent qui améliore votre expérience en ligne en offrant un accès transparent à un vaste réseau d'adresses IP. Avec 9Proxy, vous pouvez contourner facilement les restrictions Internet, garantissant un accès ininterrompu au contenu du monde entier. Que vous soyez dans la recherche de marché, l'analyse concurrentielle, ou tout simplement profiter du contenu géo-restreint, 9Proxy est votre passerelle fiable vers Internet sans limites. Facile à utiliser et sécurisé, il offre tout ce dont vous avez besoin pour rester anonyme, éviter les blocages et naviguer sur le web avec liberté et confiance.

Une introduction à 9Proxy

9Proxy propose plus de 9 millions d'adresses IP résidentielles dans le pool, vous permettant d'accéder à plus de 90 pays jusqu'au niveau de la ville sans facturer les adresses IP invalides. Le service offre des options de ciblage précises basées sur le pays, la ville, le code postal et le FAI, et prend en charge une intégration API transparente pour l'extraction automatisée de données.

Conçu pour contourner les restrictions telles que les interdictions, les pénalités et les captchas, 9Proxy garantit également une sécurité renforcée avec la prise en charge des protocoles HTTP/HTTPS et SOCKS5.

L'objectif de 9Proxy est d'offrir une ressource fiable pour une variété d'applications, y compris l'agrégation des prix, l'optimisation des SERP et du SEO, la gestion multi-comptes, le scraping de données, la technologie publicitaire et l'analyse de marché, en fournissant un accès à des serveurs proxy dans plus de 90 endroits dans le monde.

La solution 9Proxy

Proxies pour le Web Scraping

9Proxy se distingue par ses proxies résidentiels conçus pour le web scraping à haute efficacité. Ces proxies sont uniques et whitelistés, garantissant un taux de réussite élevé dans l'extraction de données à partir des sites Web concurrents et de diverses sources en ligne. Cette capacité est essentielle pour ceux qui visent à rester en avance grâce à une prise de décision basée sur les données et une analyse approfondie du marché.

Création de plusieurs comptes

Les fonctionnalités de multi-comptes de 9Proxy simulent les activités réelles des utilisateurs, les distinguant des bots automatisés. Cette fonctionnalité est parfaite pour gérer de nombreux comptes de médias sociaux sur des plateformes telles qu'Instagram et Facebook. Elle simplifie l'automatisation, permettant aux utilisateurs d'étendre leur présence en ligne en créant plusieurs comptes et abonnés sans déclencher d'alertes de sécurité.

Évitez les blocages et les restrictions

Pour les passionnés de sneakers et les revendeurs, 9Proxy offre un avantage en proposant des proxies résidentiels indétectables qui contournent les interdictions habituelles des sites stricts comme Nike. Ces proxies sont compatibles avec divers bots, notamment Another Nike Bot AIO, Better Nike Bot et SupremeSlayer, garantissant des achats fluides et ininterrompus lors des sorties à enjeux élevés.

Intelligence des données

Avec sa portée mondiale, 9Proxy facilite des opérations de données étendues telles que les comparaisons de prix, l'extraction de données et le screen scraping sans restrictions géographiques. Les proxies sont optimisés pour la vitesse et prennent en charge des connexions multiples, améliorant ainsi l'efficacité des projets tout en protégeant la vie privée des utilisateurs et en maintenant des vitesses de connexion élevées.

Vérification des publicités

Dans la publicité, où la transparence est cruciale, les proxies résidentiels de 9Proxy se révèlent inestimables pour vérifier les emplacements publicitaires et prévenir la fraude publicitaire. Son vaste réseau réduit au minimum les interruptions causées par les interdictions, garantissant des processus de vérification publicitaire continus et efficaces.

Informations sur les tarifs

9Proxy propose des proxies résidentiels ciblés qui permettent d'accéder à du contenu et des services géo-restreints, idéaux pour diverses applications telles que la tarification des vols, l'analyse du commerce de détail ou la recherche sur les concurrents. En reproduisant la présence numérique d'un utilisateur local, 9Proxy permet une collecte de données authentique et illimitée. La structure tarifaire du service est polyvalente, répondant aux besoins tant personnels qu'au niveau de l'entreprise, garantissant une option adaptée à chaque utilisateur.

Principales caractéristiques de 9Proxy

Rester Anonyme Partout:

Avec 9Proxy, maintenir votre anonymat en ligne est facile, grâce à des adresses IP authentiques provenant de divers endroits dans le monde. Vous pouvez naviguer sur Internet sans vous soucier d'être suivi.

Plus de blocage d'accès :

Dites adieu à la frustration des blocages de sites web. Les adresses IP proxy résidentielles de 9Proxy garantissent un accès continu à vos sites préférés sans risque de bannissement.

Accès au contenu restreint :

Surmontez facilement les restrictions géographiques avec 9Proxy. Que ce soit pour les services de streaming, les sites web ou les jeux en ligne, vous pouvez accéder à du contenu qui est autrement restreint dans votre région.

Gagner un avantage concurrentiel :

Restez en avance sur la concurrence avec les proxies résidentiels de 9Proxy, qui vous permettent de collecter des données précieuses sans limitations. Les chercheurs, les marketeurs et les utilisateurs curieux peuvent accéder à des informations et des tendances pour maintenir un avantage concurrentiel.

Navigation sécurisée et privée :

La sécurité est primordiale avec 9Proxy. En garantissant que vos activités en ligne sont indétectables et sécurisées, vous pouvez naviguer sur Internet en toute tranquillité. Plus besoin de vous inquiéter des hackers ou des regards curieux - 9Proxy agit comme un garde du corps personnel pour vos activités en ligne.

Réseau de proxy mondial :

9Proxy propose plus de 9 millions de proxies résidentiels dans plus de 90 pays, facilitant le scraping de données efficace, la vérification des annonces et le géociblage. Les régions populaires incluent les États-Unis, le Canada, la France et la Corée du Sud, avec une liste détaillée des adresses IP disponibles dans chaque région.

Comment utiliser 9Proxy ?

L'utilisation de 9Proxy est incroyablement simple, grâce à son application intuitive. Voici un guide rapide :

Commencez avec l'application :

Commencez par ouvrir l'application 9Proxy. C'est votre centre de contrôle pour toutes les activités.

Choisissez un Proxy :

Au sein de l'application, sélectionnez le proxy que vous souhaitez utiliser. C'est comme choisir le pays à partir duquel vous voulez que votre trafic Internet semble provenir.

Rediriger votre connexion Internet via le proxy :

Une fois que vous avez sélectionné un proxy, l'application routera automatiquement votre trafic Internet à travers celui-ci. Par exemple, si vous choisissez un proxy du Japon, les sites web percevront votre emplacement comme étant au Japon.

Changer de proxy à tout moment :

Si vous avez besoin de changer votre proxy, peut-être pour apparaître comme si vous naviguiez depuis la France, il vous suffit de sélectionner un nouveau proxy dans l'application. C'est aussi simple que ça.

Avec 9Proxy, pas besoin de se préoccuper de paramètres compliqués ou d'étapes multiples. L'application gère tout, garantissant que vous pouvez naviguer sur le web de manière sécurisée et privée, en apparaissant comme si vous naviguiez depuis l'emplacement de votre choix.

Comment configurer 9Proxy

Utilisez l'application 9Proxy pour configurer vos paramètres en suivant ces étapes :

Étape 1 : Configurer les numéros de port

Accédez à Plus > Paramètres > Numéros de port > Définir.

Décidez du port de départ pour vos tâches et du nombre de ports dont vous aurez besoin. Si vous sautez cette étape, un numéro de port par défaut sera attribué.

Étape 2 : Filtrer et Localiser les Proxies

Utilisez les options de filtrage pour trouver le proxy spécifique dont vous avez besoin par pays, état ou ville.

Pour une recherche plus rapide, saisissez le code postal ou une plage spécifique d'adresses IP pour l'emplacement souhaité.

Après avoir défini vos préférences, cliquez sur "Rechercher" pour afficher une liste d'adresses IP disponibles correspondant à vos critères.

Étape 3 : Assigner des Proxies aux Ports

Une fois que vous avez trouvé un proxy approprié, faites un clic droit sur "Transférer le port vers le proxy" et sélectionnez l'option pour le lier à un port spécifique, tel que le port 6000.

Confirmez la sélection du port pour commencer à router votre trafic Internet via le proxy choisi.

Le proxy commencera à fonctionner une fois que la sélection du port sera confirmée.

Étape 4 : Accéder aux Paramètres de Proxy Détaillés

Après avoir terminé les étapes ci-dessus, vous pouvez :

Accéder aux détails du proxy : Une vue complète des paramètres du proxy peut être trouvée en cliquant sur "Liste de redirection de port".

Une vue complète des paramètres du proxy peut être trouvée en cliquant sur "Liste de redirection de port". Copier les paramètres : Pour copier l'IP locale et le port d'un proxy, il suffit de cliquer sur le bouton "Copier" à côté du proxy souhaité.

Ce processus garantit que vous disposez de tous les détails nécessaires pour une utilisation transparente du proxy.

Aperçu du tableau de bord 9Proxy

Une fois votre abonnement activé, vous pouvez le gérer via le tableau de bord du site web. Pour y accéder, rendez-vous sur votre compte en haut à droite du site web et cliquez sur "Tableau de bord".

Fonctionnalités du tableau de bord :

Code de Partage à Utiliser : Recevez un proxy à partir du code partagé d'un autre compte

Recevez un proxy à partir du code partagé d'un autre compte Historique de Facturation : Historique des paiements lors de l'achat de proxies

Historique des paiements lors de l'achat de proxies Journal d'Utilisation : Informations sur les proxies utilisés au cours de la journée

Informations sur les proxies utilisés au cours de la journée Tarification : Les prix des forfaits de proxies sont fournis et peuvent être payés

Les prix des forfaits de proxies sont fournis et peuvent être payés Programme d'Affiliation : Toutes les informations sur les programmes d'affiliation seront disponibles ici

Toutes les informations sur les programmes d'affiliation seront disponibles ici Code de Partage : Partagez votre code de proxy avec d'autres

Partagez votre code de proxy avec d'autres Sous-Compte : Créez et gérez vos sous-comptes

Support client de 9Proxy

9Proxy propose de l'aide à travers divers canaux, y compris le chat, l'e-mail et les plateformes de médias sociaux telles que Telegram, Facebook et Twitter. Ils sont disponibles pour répondre à vos questions, résoudre les problèmes et écouter vos retours. Pour des informations de contact détaillées, consultez leur page de contact.

Ressources de support :

Centre d'aide : Un centre d'aide complet comprend des questions fréquemment posées (FAQ), des guides pas à pas sur les procurations et des informations sur l'intégration de l'API.

Guides et FAQ : Conçus pour aider les utilisateurs à comprendre et optimiser leur utilisation des services de 9Proxy, offrant des guides détaillés et des réponses aux questions fréquentes.

Pour obtenir une assistance plus approfondie, explorez les guides spécifiques ou consultez les questions fréquemment posées par d'autres utilisateurs.

9Proxy : Avantages et inconvénients

Avantages :

Tarification compétitive et promotions : 9Proxy propose des tarifs abordables par rapport au marché, à partir de 0,04 $ par IP (~1 000 VND/IP). Les clients sont encouragés à contacter directement 9Proxy pour connaître les offres promotionnelles les plus récentes.

Bande passante illimitée : Contrairement à de nombreux concurrents qui vendent des forfaits de bande passante (par exemple, 1 Go, 2 Go), 9Proxy vend des adresses IP individuelles qui permettent une utilisation illimitée des données pour le téléchargement et le téléversement, aidant ainsi les clients à gérer efficacement leurs coûts et à gérer des tâches intensives en données.

Pool de Proxies Exclusif et Propre : 9Proxy propose plus de 9 millions de proxies, maintenant un pool propre et unique qui réduit considérablement le risque de blacklisting par rapport aux pools partagés avec d'autres fournisseurs.

Politique de remplacement de proxy : 9Proxy propose une fonctionnalité unique où si un proxy échoue dans les 60 secondes suivant son attribution, les clients peuvent consulter la liste d'aujourd'hui et recevoir un proxy de remplacement, protégeant ainsi les utilisateurs contre l'expiration rapide des proxies.

Fonctionnalité de la liste d'aujourd'hui : Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de réutiliser tout proxy qui revient en ligne dans les 24 heures sans frais supplémentaires, aidant ainsi à mieux gérer les dépenses.

Support pour SOCKS5/HTTP/HTTPS : Cela renforce la sécurité, améliore les performances et garantit des connexions plus rapides et plus fiables.

Forfaits d'essai : 9Proxy propose des forfaits d'essai lors d'occasions spéciales, permettant aux nouveaux utilisateurs de découvrir leur service en les contactant directement via leur page d'accueil pour obtenir des informations sur les essais gratuits disponibles.

Compatibilité de la plateforme : Fonctionne parfaitement avec toutes les plateformes, garantissant des proxies authentiques et entièrement fonctionnels.

Disponibilité infinie du réseau : Permet un nombre illimité de sessions simultanées, garantissant un fonctionnement continu.

Inconvénients :

Pas de proxy privé : Ne propose pas de services de proxy privé.

Pas de support UDP : Ne prend pas en charge l'UDP (User Datagram Protocol).

Pas de Proxies Rotatifs : Ne propose pas d'options de proxies rotatifs.

Plan de tarification

9Proxy propose une variété de plans tarifaires adaptés pour répondre à différents besoins, offrant ainsi une flexibilité aux utilisateurs de différents niveaux. Voici un aperçu de leurs offres :

100 adresses IP :

Prix : 0,20 $ par IP

Coût total : 20 $

Idéal pour les débutants ou ceux ayant des besoins minimes.

500 adresses IP :

Prix : 0,12 $ par IP (réduit de 0,17 $)

Coût total : 60 $

Convient aux utilisateurs aux besoins croissants, offrant une remise solide.

1 000 IPs (+500 IPs) :

Prix : 0,07 $ par IP (initialement 0,11 $)

Coût total : 105 $

Comprend un bonus de 500 IPs, offrant un total de 1 500 IPs. Une excellente valeur pour une utilisation intensive.

2 500 adresses IP :

Prix : 0,07 $ par IP (réduit de 0,17 $)

Coût total : 175 $

Ciblé sur les utilisateurs intensifs ayant des besoins de géociblage spécifiques, permettant d'économiser 75 $.

5 000 adresses IP :

Prix : 0,06 $ par IP (réduit de 0,17 $)

Coût total : 300 $

Conçu pour les entreprises, offrant des économies substantielles pour les opérations à grande échelle.

15 000 adresses IP :

Prix : 0,04 $ par IP (réduit de 0,08 $)

Coût total : 600 $

La meilleure valeur pour les utilisateurs en gros, offrant une efficacité financière significative avec une offre à moitié prix.

Foire aux questions

Comment fonctionne 9Proxy ?

9Un proxy agit comme un intermédiaire entre votre appareil et Internet, masquant votre véritable adresse IP et permettant une navigation anonyme.

Est-ce que 9Proxy peut accéder au contenu géo-restreint ?

Oui, 9Proxy peut aider les utilisateurs à contourner les restrictions géographiques et à accéder à du contenu qui pourrait être bloqué dans leur pays en acheminant leur connexion via des serveurs situés dans différents endroits.

9Proxy est-il sécurisé ?

9Proxy vise à fournir une expérience de navigation sécurisée en cryptant votre trafic Internet, ce qui aide à protéger vos données des pirates informatiques et des espions.

Quelle est la vitesse de 9Proxy ?

La vitesse de 9Proxy peut varier en fonction de plusieurs facteurs, notamment l'emplacement du serveur et la vitesse Internet d'origine de l'utilisateur, mais elle s'efforce d'offrir des connexions rapides et fiables.

Est-ce qu'un support client est disponible pour les utilisateurs de 9Proxy ?

Oui, 9Proxy propose un support client pour aider les utilisateurs avec toutes les questions ou problèmes qu'ils pourraient rencontrer lors de l'utilisation du service.

Est-il facile de changer de serveurs avec 9Proxy ?

Oui, 9Proxy permet aux utilisateurs de basculer facilement entre les serveurs, offrant ainsi la flexibilité de choisir le serveur le plus adapté en fonction de l'emplacement ou des besoins spécifiques.

Est-ce que 9Proxy est compatible avec tous les appareils ?

9Proxy est conçu pour être compatible avec une large gamme d'appareils, y compris les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Notre verdict

En conclusion, 9Proxy se distingue comme un choix exceptionnel pour quiconque recherche des services de proxy fiables et efficaces. Avec son vaste réseau mondial, ses connexions haut débit et ses fonctionnalités de sécurité robustes, 9Proxy garantit que vous pouvez accéder à Internet de manière anonyme et sans restrictions. Que vous souhaitiez collecter des données, contourner les restrictions géographiques ou garantir que vos activités en ligne restent privées, 9Proxy offre une solution complète répondant à des besoins divers. Adoptez la puissance d'un accès Internet fluide et ininterrompu et faites évoluer vos activités en ligne en choisissant 9Proxy dès aujourd'hui.