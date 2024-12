Adheart – examen du service de surveillance des publicités

Adheart s'est imposé comme l'un des principaux outils d'analyse et de suivi des créations publicitaires, offrant des fonctionnalités uniques pour les arbitragistes, les spécialistes des médias sociaux, les designers, les entrepreneurs et les spécialistes du ciblage. Le service donne accès à près d'un milliard de créations, permettant une analyse approfondie de la publicité concurrentielle et aidant à créer des campagnes publicitaires efficaces.

Plans tarifaires et fonctionnalités

Adheart propose une politique tarifaire flexible, à partir de 53 $ par mois, avec la possibilité de choisir parmi cinq abonnements différents, y compris un plan d'équipe avec des conditions individuelles. Le système de paiement prend en charge différentes devises et systèmes de paiement tels que Fondy, Coinbase et Cryptomus, offrant ainsi commodité et flexibilité dans le paiement des services.

Recherche et analyse des créations

La fonctionnalité de recherche d'Adheart se distingue particulièrement, offrant 23 filtres pour une analyse détaillée des annonces publicitaires, y compris la recherche par texte, domaine, géolocalisation et de nombreux autres paramètres. Cela permet aux utilisateurs de trouver les informations les plus pertinentes et d'adapter leurs stratégies publicitaires aux tendances actuelles.

Fonctionnalités supplémentaires

Adheart propose également l'intégration avec divers services et outils, y compris des navigateurs anti-détection, des analyseurs, des trackers et d'autres ressources utiles, simplifiant ainsi le processus de lancement et d'analyse des campagnes publicitaires. Le service prend en charge la création et la sauvegarde de collections thématiques de créations, offrant aux utilisateurs des outils pour une planification et une gestion efficaces des supports publicitaires.

Programme de parrainage et support

Les utilisateurs d'Adheart peuvent bénéficier d'un programme de parrainage, gagnant 10% des dépenses des utilisateurs qu'ils ont parrainés, conservant ainsi ces gains à vie. Le service d'assistance est prêt à aider avec toutes les questions, offrant un niveau élevé de service.

Conclusion

Adheart est un puissant outil d'analyse des créations publicitaires, offrant de vastes possibilités pour étudier l'environnement concurrentiel et créer des campagnes publicitaires efficaces. Le service convient aussi bien aux débutants qu'aux marketeurs expérimentés, offrant des plans tarifaires flexibles, des outils d'analyse pratiques et le support de nombreux systèmes de paiement.