ALISMS – un service de numéros virtuels pour les activations SMS
Qu'est-ce que l'ALISMS ?
ALISMS est une plateforme pour les numéros virtuels liés à des cartes SIM réelles. Elle vous permet de recevoir des messages SMS en ligne sans révéler votre numéro de téléphone personnel.
Avantages des numéros virtuels
- Anonymat : Protection des données personnelles.
- Couverture mondiale : 215 pays, plus de 1 million de numéros.
- Prix bas : À partir de 0,01 $ par SMS.
À qui s'adresse ALISMS ?
- Entreprise : Inscription de comptes en masse.
- Développeurs : Intégration API.
- Utilisateurs : Activation Messenger (Telegram, WhatsApp).
Services populaires et tarifs
Programmes de parrainage
- Pour les clients : 5% pour chaque parrainage.
- Pour les propriétaires de logiciels : 10% des inscriptions effectuées via votre logiciel.
Créez votre propre service d'activation par SMS
Connectez l'API ALISMS et lancez votre propre entreprise.
Contacts
- Site web : alisms.org
- Support : Bot de support Telegram