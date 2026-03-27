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ALISMS – un service de numéros virtuels pour les activations SMS

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Qu'est-ce que l'ALISMS ?

ALISMS est une plateforme pour les numéros virtuels liés à des cartes SIM réelles. Elle vous permet de recevoir des messages SMS en ligne sans révéler votre numéro de téléphone personnel.

Avantages des numéros virtuels

  • Anonymat : Protection des données personnelles.
  • Couverture mondiale : 215 pays, plus de 1 million de numéros.
  • Prix bas : À partir de 0,01 $ par SMS.

À qui s'adresse ALISMS ?

  • Entreprise : Inscription de comptes en masse.
  • Développeurs : Intégration API.
  • Utilisateurs : Activation Messenger (Telegram, WhatsApp).

Services populaires et tarifs

Programmes de parrainage

  • Pour les clients : 5% pour chaque parrainage.
  • Pour les propriétaires de logiciels : 10% des inscriptions effectuées via votre logiciel.

Créez votre propre service d'activation par SMS

Connectez l'API ALISMS et lancez votre propre entreprise.

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