Anonymous Proxies - avis sur le service de proxy

Anonymous Proxies est un fournisseur de proxy de confiance qui vous offre des proxys résidentiels, des centres de données et des proxys mobiles de haute qualité, avec des plans flexibles, des emplacements dans le monde entier et une assistance par de vraies personnes.

Que vous gériez plusieurs comptes, extrayiez des données ou effectuiez une vérification publicitaire, notre réseau est conçu pour rester rapide, stable et véritablement anonyme.

Code de réduction de 15 % pour les utilisateurs de Undetectable

Pour faciliter le test des Proxies Anonymes avec Undetectable, nous avons créé une réduction exclusive de 15% pour leurs utilisateurs. Le bon côté est que ce code promo fonctionne sur tous nos produits. Il suffit d'entrer “undetectable” lors du paiement et vous bénéficierez automatiquement de 15% de réduction sur votre commande.

Voici comment le réclamer :

Allez sur le site Anonymous Proxies. Créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant. Choisissez un produit de votre choix dans le tableau de bord. Et lorsque vous arrivez à la caisse, saisissez simplement le code promo “undetectable” pour obtenir votre réduction de 15%.

Quels types de proxy ont-ils ?

Les proxies résidentiels utilisent des adresses IP provenant de vrais fournisseurs d'accès à Internet et de foyers, de sorte que votre trafic ressemble à celui d'un utilisateur domestique normal. Ils sont idéaux pour le scrapping web des sites de vente au détail, la vérification des publicités, la gestion de plusieurs comptes et les études de marché, car ils se fondent bien dans le paysage, mais ils sont plus coûteux et peuvent être plus lents.

Les proxies de centre de données proviennent de serveurs dans des entreprises d'hébergement plutôt que d'opérateurs Internet à domicile. Ils sont généralement l'option la moins chère et la plus rapide. De plus, ils sont très efficaces lorsque vous êtes impliqué dans des activités en ligne à haut volume, comme le scraping de moteurs de recherche, les vérifications en masse et l'automatisation, mais gardez à l'esprit que les sites peuvent facilement les repérer, vous pouvez donc rencontrer des limites de débit, des blocages ou des captchas.

Les proxies mobiles routent le trafic à travers de véritables appareils 3G, 4G ou 5G sur des opérateurs mobiles. Ces IP sont souvent partagées, de sorte que les applications et sites les considèrent comme plus fiables. Ils sont idéals pour les réseaux sociaux, les applications strictes et les plateformes difficiles, mais ils sont aussi l'option la plus coûteuse.

Avantages des proxys anonymes

Approuvé par les utilisateurs de longue date . Anonymous Proxies sert ses clients depuis des années, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs qui comptent sur nos IP pour leur travail quotidien et leurs projets multi-comptes.

. Anonymous Proxies sert ses clients depuis des années, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs qui comptent sur nos IP pour leur travail quotidien et leurs projets multi-comptes. Ne payez que ce que vous utilisez . Vous pouvez choisir des IP individuelles par pays, ville ou sous-réseau au lieu d'être contraint par des forfaits fixes, afin que votre configuration corresponde réellement à vos besoins et à votre budget.

. Vous pouvez choisir des IP individuelles par pays, ville ou sous-réseau au lieu d'être contraint par des forfaits fixes, afin que votre configuration corresponde réellement à vos besoins et à votre budget. Protocoles flexibles et accès . Nos proxies prennent en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5. Vous pouvez vous authentifier soit avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, soit par le biais d'une liste blanche d'IP, en fonction de ce qui convient le mieux à vos outils.

. Nos proxies prennent en charge HTTP, HTTPS et SOCKS5. Vous pouvez vous authentifier soit avec un nom d'utilisateur et un mot de passe, soit par le biais d'une liste blanche d'IP, en fonction de ce qui convient le mieux à vos outils. Activation instantanée . Une fois votre paiement confirmé, les proxys sont activés immédiatement. Vous pouvez les connecter à Undetectable et commencer les tests en quelques minutes.

. Une fois votre paiement confirmé, les proxys sont activés immédiatement. Vous pouvez les connecter à Undetectable et commencer les tests en quelques minutes. Couverture mondiale . Avec des implantations dans plus de 100 pays, vous pouvez facilement accéder à du contenu local, des publicités et des résultats de recherche depuis presque n'importe où dans le monde.

. Avec des implantations dans plus de 100 pays, vous pouvez facilement accéder à du contenu local, des publicités et des résultats de recherche depuis presque n'importe où dans le monde. Assistance humaine quand vous en avez besoin. Si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, vous pouvez nous contacter via chat en direct, tickets et une base de connaissances détaillée, et obtenir une vraie aide avec de vraies configurations.