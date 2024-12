Astro – revue d'une infrastructure de collecte de données d'entreprise

Travailler avec des données web est problématique sans proxies géographiquement ciblés. Des activités professionnelles telles que la collecte de jeux de données sectoriels, le référencement, le marketing sur les réseaux sociaux, la comparaison des prix dans le commerce électronique, la vérification des annonces, la protection de la marque, les opérations de QA, etc., nécessitent l'achat de proxies résidentiels et mobiles ainsi que les meilleurs proxies de datacenter. Nous recommandons d'explorer l'infrastructure d'Astro avec des proxies géographiquement ciblés pour des objectifs commerciaux. Cela donne un accès rapide et pratique à un pool d'adresses IP sourcées de manière éthique, couvrant plus de 100 pays. Chaque adresse est scannée et vérifiée manuellement, avec des lignes directrices KYC/AML strictes respectées. Lors de la création de nouveaux comptes sur Astro, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de proxy. Notre code promotionnel sécurise une réduction de 10% lors de l'achat de proxies géographiquement ciblés.

Activation des codes promotionnels

Visitez le site astroproxy.com;

Choisissez "S'inscrire";

Remplissez un court formulaire d'inscription ou utilisez des comptes Google pour l'autorisation;

Confirmez vos identifiants, y compris votre numéro de téléphone portable;

Connectez-vous avec votre compte. Dans le coin supérieur droit, cliquez sur "Ajouter un port";

Une nouvelle fenêtre apparaît. Le champ "Code promotionnel" est situé dans la partie supérieure droite;

Entrez Undetectable.io - votre code promo;

Recevez une réduction unique de 10% sur les proxies ciblés géographiquement.

Avantages des proxies géolocalisés d'Astro

Il n'a pas fallu beaucoup de temps à l'équipe d'Astro pour atteindre un grand succès dans les niches des proxys géolocalisés. En plus de leur portée mondiale et de la taille de leur pool d'adresses IP multifonctionnel vérifié, suffisant pour des missions corporatives complexes à travers les domaines de données publics, on pourrait citer :

Politique détaillée de KYC/AML d'Astro, suivie de vérifications de sauvegarde manuelles et de mécanismes de surveillance alimentés par l'IA ;

Compatibilité avec les VPN ;

Changement facile entre HTTP(S) et SOCKS5. Lorsque vous achetez des proxies résidentiels et mobiles (ou, en alternance, les meilleurs proxies de centre de données) sur Astro, les protocoles peuvent être modifiés pendant les sessions utilisateur via un simple clic ;

Capacités de rotation d'IP dynamique. Trois façons existent, c'est-à-dire par demande, par minuterie, bien que des liens soient accessibles dans les comptes;

Programme de parrainage Astro, révélant un potentiel de revenu passif. Partagez des liens, attirez de nouveaux utilisateurs, alimentez votre solde avec des parts en constante augmentation des paiements de vos filleuls ;

Les opportunités d'intégration comprenant des solutions populaires de logiciels de gestion des tâches web, que ce soit pour la collecte intelligente de données, l'automatisation du marketing, etc., les proxies géolocalisés d'Astro sont parfaitement adaptés à Undetectable ;

99,9 % de disponibilité.

Comment utiliser un navigateur indétectable avec Astro

Pour finaliser cette revue, voici un bref manuel pour utiliser cette infrastructure de proxy éthique avec Undetectable. Des instructions détaillées ne sont pas nécessaires, rendez-vous dans la section documentation pour les obtenir. Après avoir commandé des proxies géociblés sur Astro, tous les détails deviennent visibles, comme les hôtes, mots de passe, et ports. Ensuite, deux voies s'appliquent :