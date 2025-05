Belurk - critique du service proxy

Belurk : serveurs proxy rapides, anonymes et abordables

Belurk est un fournisseur de proxy qui a été lancé en 2024 et a rapidement acquis une solide réputation grâce à ses prix compétitifs, sa large sélection géographique et sa haute stabilité. Il propose différents types de proxys, y compris des IPv4, des IPv4 partagés, des IPv6, et des proxys premium à haute vitesse.

Une caractéristique clé de Belurk.ru est sa politique de prix flexible.

Les proxies IPv6 commencent à seulement 0,01$, tandis que les proxies IPv4 commencent à 0,35$. La plateforme propose plusieurs types : IPv4 dédié, IPv4 partagé, IPv6, et des proxies premium à haute vitesse pour des cas d'utilisation spécifiques.

Les vitesses de connexion varient de 20 à 100 Mbps, convenant pour le scraping, l'automatisation, les réseaux sociaux et les marchés. Les protocoles pris en charge incluent HTTP(S) et SOCKS5.

La couverture GEO croissante de Belurk inclut la Russie, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Turquie, l'Allemagne, le Kazakhstan, la Finlande, les Pays-Bas, la Suisse, le Japon, l'Italie, l'Espagne, la Malaisie, Monaco, et plus encore — permettant un ciblage flexible pour différentes tâches.

Les fonctionnalités incluent :

Outil de vérification de l'anonymat IP

Détection d'adresse IP

Prise en charge du site IPv6

Les proxies sont livrés instantanément après paiement. Vous pouvez acheter à partir d'une seule IP pour aussi peu que 3 jours — idéal pour les tests. Le renouvellement est facile depuis votre tableau de bord personnel.

L'enregistrement d'un compte est facultatif — vous pouvez acheter des proxies sans cela. Cependant, un compte enregistré offre une gestion pratique des proxies.

Les options de paiement incluent :

Système de Paiements Plus Rapides (SBP)

Cartes bancaires

Cryptomonnaies (USDT TRC20/ERC20, TRX, DASH, XMR, DOGE)

Portefeuilles électroniques

Pour les développeurs ou revendeurs, Belurk propose une intégration API pour créer votre propre service de proxy.

L'assistance est fournie via le bot Telegram et par email.

Les réponses via bot Telegram et par mail sont généralement rapides, et des spécialistes sont prêts à aider à résoudre les problèmes techniques et organisationnels.

Belurk - les proxies sont anonymes, rapides, propres et sûrs — idéaux pour le scraping, les tests, la gestion de comptes, ou l'exécution de publicités.

Code promo : UNDETECTABLE10 — 10% de réduction sur n'importe quel forfait proxy, aucun achat minimum requis.