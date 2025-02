BestProxy - revue du service de proxy

BestProxy est un leader mondial dans les services de proxy IP, spécialisé dans la fourniture de cinq produits principaux : des proxies résidentiels dynamiques, des proxies résidentiels statiques, des proxies résidentiels illimités, des proxies ISP à long terme, et des proxies de centre de données statiques. Avec une couverture dans plus de 200 pays et régions dans le monde entier et un pool de plus de 80 millions de ressources IP de haute qualité, BestProxy garantit un taux de succès de connexion de plus de 95%. Il prend également en charge HTTP SOCKS5.

BestProxy propose une variété de plans tarifaires pour répondre aux besoins de bande passante et d'utilisation de proxy des différents utilisateurs. Les proxies résidentiels commencent à 10 $/30 jours, avec un minimum de 0,8 $/Go ; les proxies résidentiels statiques commencent à 10 $/IP, avec un minimum de 5,5 $/IP.

Qu'est-ce que BestProxy Residential Proxy ? Quelles sont les fonctionnalités des proxies BestProxy ?

BestProxy est un leader mondial dans les services de proxy IP, se spécialisant dans la fourniture de solutions de proxy IP efficaces, stables et sécurisées pour les entreprises de tous types. Nos offres principales couvrent cinq catégories de produits de proxy : proxies résidentiels dynamiques, proxies résidentiels statiques, proxies résidentiels illimités, proxies ISP à long terme et proxies de centre de données statiques, répondant pleinement aux besoins divers des utilisateurs dans différents scénarios.

En tant que leader des services de proxy, BestProxy dispose de plus de 80 millions de ressources IP de haute qualité réparties dans plus de 200 pays et régions à travers le monde, offrant des connexions stables et rapides. Notre taux de réussite de connexion proxy dépasse les 99 %, et nous prenons en charge des connexions concurrentes illimitées avec une utilisation de la bande passante sans restriction, garantissant que nos clients peuvent effectuer des opérations réseau mondiales de manière fluide et efficace.

Cela fait de BestProxy le choix idéal pour les entreprises impliquées dans le commerce électronique transfrontalier, le scraping de données à grande échelle, la vérification des annonces et la gestion de plusieurs comptes.

Dans le secteur du commerce électronique transfrontalier, BestProxy fournit un soutien inestimable aux vendeurs mondiaux. En utilisant nos services de proxy, les entreprises de commerce électronique transfrontalier peuvent garantir l'indépendance de chaque compte, évitant ainsi les risques liés à l'utilisation de la même adresse IP. Que ce soit pour les grandes plates-formes de commerce électronique telles qu'Amazon, eBay et AliExpress, ou pour des sites indépendants ciblant différents marchés, BestProxy fournit un solide support technique pour aider les entreprises de commerce électronique à améliorer leur efficacité opérationnelle et à réduire le risque de bannissement de compte et d'erreurs.

Quels Services Proxy Offre BestProxy?

1. Proxies résidentiels rotatifs

Les proxies résidentiels rotatifs sont basés sur des dispositifs d'utilisateurs réels, chaque adresse IP de proxy représentant une localisation physique et connectée via la connexion internet d'un utilisateur réel. Ces adresses IP sont automatiquement changées, c'est pourquoi on les appelle des proxies "rotatifs".

Ils sont généralement utilisés dans des scénarios où des changements fréquents d'IP sont nécessaires, tels que :

Web Scraping : Lorsque vous avez besoin de collecter de grandes quantités de pages web, l'utilisation de proxies résidentiels rotatifs peut aider à prévenir les échecs de collecte dus au blocage des adresses IP.

Vérification des publicités : Utilisée pour vérifier si les publicités sont correctement affichées dans différentes régions du monde.

Utilisée pour vérifier si les publicités sont correctement affichées dans différentes régions du monde. Gestion des réseaux sociaux : Utilisée pour gérer plusieurs comptes, prévenant les interdictions de compte causées par l'utilisation de la même adresse IP.

2. Proxies Résidentiels Statiques

Les proxies résidentiels statiques sont similaires aux proxies résidentiels rotatifs car ils utilisent également de vrais appareils d'utilisateurs pour les services de proxy. Cependant, l'adresse IP des proxies résidentiels statiques est fixe et ne change pas fréquemment.

Ces proxys sont idéaux pour des scénarios nécessitant des adresses IP stables, tels que :

Collecte de données E-commerce : Lorsque vous avez besoin de collecter des données auprès de plusieurs sites Web de commerce électronique, les proxies résidentiels statiques garantissent des connexions stables et durables.

Étude de marché : Pour une analyse de données à long terme ou spécifique à une région, les proxies résidentiels statiques offrent une stabilité fiable.

3. Proxies à bande passante illimitée

Les proxies avec bande passante illimitée sont conçus pour les utilisateurs ayant besoin de gérer de grands volumes de données. Contrairement aux services de proxy traditionnels, ces proxies n'ont pas de limites de bande passante, permettant des opérations à grande échelle telles que :

Exploration de données à haut débit : Les mandataires avec bande passante illimitée répondent aux exigences d'extraction plus élevées, garantissant des opérations d'extraction web rapides et continues.

Accès à la diffusion vidéo en continu : Ces mandataires satisfont aux besoins de diffusion vidéo à haute bande passante, comme regarder des vidéos HD.

4. Proxies de centre de données statiques

Les proxies de centre de données statiques sont fournis via des centres de données et offrent des adresses IP de proxy statiques. Ces adresses IP ne sont pas liées à de vrais utilisateurs mais proviennent de centres de données, ce qui les rend adaptées à des cas d'utilisation qui nécessitent rapidité et stabilité, tels que :

Tâches SEO : Idéal pour les tâches nécessitant des adresses IP rapides et stables, telles que le suivi des mots-clés et la vérification du classement.

Collecte de données : Utile pour recueillir rapidement des données à grande échelle à partir de différentes sources.

5. Proxies ISP à Long Terme

Les proxies ISP à long terme sont sourcés auprès des FAI (Fournisseurs d'Accès Internet) et sont conçus pour les clients ayant besoin de connexions stables et de longue durée. Ces proxies sont très fiables pour les opérations continues. Les applications idéales incluent :

Web Scraping : Lorsqu'une extraction continue de données est nécessaire sur de longues périodes, les proxies ISP à long terme garantissent un temps d'arrêt minimal et des opérations ininterrompues.

Gestion de Compte : Ces proxies sont parfaits pour gérer plusieurs comptes sans risquer d'être bannis, car ils fournissent une adresse IP stable dans la durée.

Comment obtenir les proxies BestProxy?

Étape 1 : Connectez-vous au site officiel de BestProxy

Ouvrez le site officiel de BestProxy, cliquez sur "Commencer" dans le coin supérieur droit, ou cliquez ici.

Il existe deux méthodes d'inscription : s'inscrire et se connecter avec un compte Google ou s'inscrire avec une "Adresse e-mail".

Pour vous inscrire avec un compte Google, cliquez sur "Se connecter avec Google", sélectionnez le compte Google avec lequel vous souhaitez vous connecter, puis cliquez sur "Confirmer" pour vous connecter automatiquement.

Pour vous inscrire avec une "adresse e-mail", saisissez votre adresse e-mail, cliquez sur "Envoyer", puis entrez le code de vérification reçu dans votre boîte de réception. Ensuite, définissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser. Après cela, connectez-vous en utilisant l'adresse e-mail et le mot de passe avec lesquels vous vous êtes inscrit.

Étape 2 : Extraire les adresses IP du proxy BestProxy

BestProxy propose deux méthodes pour extraire des proxys : l'extraction par compte/mot de passe et l'extraction par API. Ici, nous prendrons l'extraction de comptes/mots de passe de proxy résidentiels dynamiques comme exemple.

Tout d'abord, connectez-vous sur le site officiel de BestProxy, puis cliquez sur votre nom d'utilisateur en haut à droite pour accéder à l'interface du centre personnel ci-dessous.

Après être entré, sélectionnez Proxies Résidentiels et cliquez sur "Commencer à Utiliser".

Avant d'utiliser l'extraction de compte/mot de passe, vous devez ajouter un sous-utilisateur. Après avoir saisi les informations, cliquez sur "Ajouter un utilisateur".

Après avoir été redirigé vers la liste des utilisateurs, cliquez à nouveau sur "Ajouter un utilisateur".

Après avoir cliqué, une fenêtre d'ajout de sous-utilisateur apparaîtra. Ensuite, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, sélectionnez Proxies Résidentiels, définissez la limite d'utilisation du trafic (0 signifie aucune limite), et enfin cliquez sur Soumettre.

Cela ajoutera avec succès un sous-utilisateur. À l'extrême droite, vous pouvez également modifier et supprimer l'utilisateur.

Retournez à la page d'extraction du compte/mot de passe des Proxies Résidentiels, cliquez sur "Proxies Résidentiels", puis sur "Authentification du Compte Mot de Passe", et sélectionnez le sous-utilisateur que vous venez de créer.

Ensuite, sélectionnez séquentiellement le "Pays" et la "Province/État" pour lesquels vous souhaitez générer des procurations. Vous pouvez choisir le moment en fonction de vos besoins.

Ici, nous prendrons l'État de l'Alabama, aux États-Unis, comme exemple.

Enfin, cliquez sur "Générer un Proxy" en bas. Cela générera l'adresse du proxy, le port, et le compte/mot de passe. Cliquez sur "Copier" pour extraire avec succès le proxy.

Comment utiliser les proxies BestProxy dans Undetectable?

Visitez la Undetectable page de téléchargement, cliquez pour sélectionner la version système appropriée, puis téléchargez et installez Undetectable.

Après avoir enregistré un compte, connectez-vous.

Après vous être connecté avec succès, cliquez sur "Nouveau Profil Utilisateur".

Entrez un nom pour le nouveau profil utilisateur, puis sélectionnez le système d'exploitation et le navigateur.

Ensuite, cliquez sur l'interface principale et sélectionnez "Nouveau Proxy."

Sélectionnez soit HTTP, soit SOCKS5, puis saisissez les informations du proxy dans le format : [Serveur Proxy: Numéro de Port: Nom d'utilisateur: Mot de passe]. Après avoir saisi les détails, cliquez sur le bouton "⇆" à droite pour vérifier le proxy. Enfin, cliquez sur "Créer" en bas.

Après avoir créé avec succès, cliquez sur le "▷" du côté droit du proxy que vous venez de créer pour ouvrir la configuration.

Après ouverture, saisissez "api.ip.cc" dans la barre de navigation en haut pour vérifier si l'adresse IP est correcte. Si c'est le cas, la configuration est réussie.

Comment obtenir des essais gratuits et des réductions ?

Chez BestProxy, nous voulons que vous puissiez vivre pleinement l'expérience de nos services de proxy de haute qualité avant de faire un achat.

Par conséquent, nous proposons des essais gratuits aux nouveaux utilisateurs, vous permettant d'essayer nos proxies résidentiels dynamiques, nos proxies résidentiels statiques et nos proxies à trafic illimité sans aucun coût. Il vous suffit de visiter notre site web officiel et de créer un compte pour activer l'essai.

En même temps, nous proposons régulièrement des remises et des activités promotionnelles à durée limitée, notamment pendant les vacances ou les événements spéciaux. Pour être sûr de ne pas manquer ces offres, vous pouvez laisser vos informations WhatsApp après avoir créé un compte, afin de recevoir instantanément les dernières mises à jour promotionnelles. Commencez dès maintenant à profiter des services premium de BestProxy et bénéficiez de encore plus d'économies !