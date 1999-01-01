Boomlify - examen du service de messagerie

Boomlify : L'infrastructure d'email ultime à long terme pour le multi-comptage et l'automatisation

Dans le monde du marketing d'affiliation, de l'arbitrage de trafic et du multi-comptage, votre infrastructure n'est aussi solide que son maillon le plus faible. Vous utilisez Undetectable.io pour sécuriser les empreintes numériques de votre navigateur et des proxys pour masquer votre localisation, mais qu'en est-il de votre email ?

Les services d'email temporaires standard sont souvent le goulot d'étranglement. Ils expirent trop rapidement (10 minutes ne suffisent rarement pour un échauffement correct du compte), ils sont signalés par les systèmes anti-fraude et leur gestion nécessite de jongler avec des dizaines d'onglets.

Entrez Boomlify — un service de messagerie temporaire de nouvelle génération conçu spécifiquement pour les professionnels qui ont besoin de longévité, de confidentialité et d’automatisation.

Pourquoi le courrier temporaire standard échoue pour les professionnels

Si vous enregistrez des comptes pour les réseaux sociaux, le commerce électronique ou les plateformes SaaS, vous connaissez les points de douleur :

Durée de vie courte : Si un compte demande une re-vérification après 20 minutes, un email temporaire standard est déjà expiré. Vous perdez le compte. Mauvaise réputation : Les domaines temporaires génériques sont mis sur liste noire par les principaux services. Aucune Gestion : Vous ne pouvez pas gérer 50 comptes efficacement si vous devez ouvrir 50 onglets de navigateur différents.

Boomlify résout ces problèmes en déplaçant le paradigme du « jetable » vers le « gérable et durable ».

Longévité Prolongée : Des Emails Qui Durent des Mois, Pas des Minutes

Le principal différenciateur de Boomlify est la période de validité de la boîte de réception. Contrairement aux concurrents qui suppriment les données après une session de navigateur, Boomlify offre une longévité inégalée.

Validité de plus de 2 mois : Par défaut, les emails ont une durée de vie de 60 à 150 jours selon votre plan. Cela vous permet de préparer les comptes sur plusieurs semaines, de gérer les codes de vérification retardés et de maintenir l'accès aux comptes sur le long terme.

Durée extensible : Besoin d'un e-mail plus longtemps ? Vous pouvez prolonger manuellement la durée de vie de toute boîte de réception.

Flexibilité Invité-à-Compte : Vous pouvez commencer instantanément en tant qu'invité. Si vous générez un prospect ou un compte précieux, vous pouvez lier cette boîte de réception invité à un compte enregistré plus tard, garantissant que vous ne perdez jamais de données critiques.

Aperçu du tableau de bord centralisé & boîte de réception intelligente

Gérer des centaines de profils dans un navigateur anti-détection nécessite de l'organisation. Boomlify propose un Tableau de bord centralisé qui agit comme un centre de commande pour toutes vos identités numériques.

Aperçu de la boîte de réception intelligente

Cette fonctionnalité permet de gagner énormément de temps pour les utilisateurs à volume élevé. Au lieu de cliquer sur chaque boîte mail pour vérifier un code, la Aperçu de la Boîte de Réception Intelligente regroupe les messages entrants. Vous pouvez voir l'expéditeur et l'objet des emails de plusieurs boîtes de réception en un coup d'œil.

Synchronisation inter-appareils

Que vous travailliez depuis votre ordinateur de bureau avec Undetectable.io ou que vous vérifiiez les mises à jour de statut sur votre mobile, Boomlify synchronise tout avec le cloud. Vous avez accès à vos boîtes de réception, codes 2FA, et mots de passe enregistrés partout.

Confidentialité avancée et domaines personnalisés

Pour contourner les filtres anti-fraude sophistiqués, la qualité du domaine de messagerie est importante.

E-mails temporaires basés sur Gmail : Boomlify propose des adresses basées sur Gmail. Celles-ci offrent des scores de fiabilité et de confiance nettement supérieurs par rapport aux domaines jetables génériques, les rendant parfaites pour les inscriptions sensibles.

Domaines personnalisés: Vous pouvez attacher vos propres domaines au système. Selon votre plan, vous pouvez ajouter jusqu'à 20 domaines personnalisés (ou un nombre illimité sur le niveau supérieur). Cela permet un contrôle complet de la marque et aide à éviter les listes noires de "courriels temporaires".

Notifications Push Telegram & Gestion 2FA

Boomlify va au-delà de la simple réception de texte. Il intègre des outils essentiels directement dans le tableau de bord.

Intégration de Telegram

Ne manquez plus jamais un code de vérification. Lorsque le transfert d'e-mails est activé, Boomlify délivre tous les messages entrants directement sur votre compte Telegram via notification push. Ceci est idéal pour surveiller des comptes de manière passive sans garder le tableau de bord ouvert.

Gestionnaire Cloud 2FA

Sécuriser vos comptes avec l'authentification à deux facteurs est une pratique standard. Boomlify inclut un Gestionnaire 2FA intégré. Vous pouvez enregistrer vos clés secrètes et générer des OTP (mots de passe à usage unique) directement dans le tableau de bord. Cela élimine le besoin d'applications d'authentification externes et garde vos identifiants de connexion (e-mail + mot de passe + 2FA) dans un flux de travail unifié.

La centrale du développeur : API Temp Mail

Pour ceux qui automatisent la création de comptes via des scripts ou des logiciels, Boomlify propose une API robuste et adaptée aux développeurs.

Système de Crédit Flexible : La tarification est basée sur des crédits, pas seulement sur des frais mensuels. 1 $ équivaut à 1 000 crédits.

Contrôle des coûts : 1 crédit = 1 création de mail. Vous ne payez que pour la création ; la récupération, la lecture et la liste des emails sont gratuites.

Crédits quotidiens gratuits : Chaque utilisateur d'API reçoit 50 crédits quotidiens gratuits pour tester et construire.

Haute performance : Avec des limites de débit allant jusqu'à 1 200 RPM (Requêtes par minute) sur le plan Ultra Pro, vous pouvez faire évoluer vos opérations de manière massive.

La documentation est disponible en plusieurs langues, rendant l'intégration dans votre pile d'automatisation transparente.

Plans tarifaires : de Gratuit à Illimité

Prix du courriel temporaire. Boomlify fonctionne sur un modèle freemium, garantissant qu'il y a un plan pour tout le monde—des affiliés individuels aux grandes équipes.

Plan Gratuit (0 $/mois)

Idéal pour : Tests et utilisation occasionnelle.

Limites : 150 boîtes aux lettres totales, 50 créations quotidiennes.

Conservation : 14 Jours.

Comprend : Aperçu de la boîte de réception intelligente, 2 domaines personnalisés (création limitée).

Basique (4,99 $/mois)

Mise à niveau : Supprime les publicités et le Captcha.

Limites : 500 boîtes aux lettres au total, 200 créations par jour.

Caractéristiques: Transfert Telegram, Domaines Premium, Stockage de 30 jours.

Pro (19,99 $/mois)

Idéal pour : Les spécialistes du marketing professionnels.

Limites : Jusqu'à 2 500 boîtes aux lettres et 1 000 créations quotidiennes.

Stockage : Jusqu'à 60 jours.

Bonus API : Inclut des bonus de crédits uniques substantiels (4 000 à 10 000 crédits).

Ultra Pro (39,99 $/mois) & Illimité

Idéal pour : Entreprise et agence.

Limites : Plus de 5 000 boîtes aux lettres, accès API 1 200 RPM.

Caractéristiques : Jusqu'à 150 jours de validité, Support prioritaire, Bonus de 25 000 crédits.

Conclusion

Si vous utilisez Undetectable.io pour protéger vos identités de navigateur, vous avez besoin d'un service de messagerie qui correspond à ce niveau de sophistication. Boomlify offre la longévité, l'automatisation et les fonctionnalités de gestion nécessaires pour faire évoluer vos opérations sans craindre de perte de données ou de bannissements de compte.

Prêt à mettre à niveau votre infrastructure de messagerie ?

