Bright Data – examen du service de proxy

Bright Data proxy - un service populaire et avancé qui garantit l'anonymat et la sécurité lors de la navigation sur Internet.

Bright Data vous aide à contourner les restrictions et à préserver votre anonymat. De plus, le service propose non seulement une simple connexion via un serveur intermédiaire, mais aussi des produits avancés pour la collecte d'informations.

Commençons par la description de ses fonctionnalités, avec une prime de 100 dollars à l'inscription.

Conditions pour obtenir la prime

Aujourd'hui, Bright Data propose des conditions tarifaires très avantageuses pour l'inscription de nouveaux utilisateurs. Pour obtenir la prime, vous devez :

Accéder au site web de Bright Data en suivant ce lien

Suivre une procédure simple pour remplir les champs requis

Effectuer un dépôt de 100 dollars sur votre compte

Après cela, le système créditera automatiquement la prime du même montant - 100 dollars.

Description du service

Commençons par énumérer les principaux domaines d'application des outils Bright Data :

Arbitrage de trafic

Jeux de hasard

Recherche et collecte de données web, y compris la vérification des produits, la comparaison des prix dans les boutiques en ligne

Vérification de la correspondance des liens partenaires avec les faits et l'emplacement des publicités sur les sites web

Vérification de l'utilisation correcte du contenu pour protéger les droits commerciaux et d'auteur

Surveillance SEO en utilisant différents moteurs de recherche et plusieurs adresses IP

Collecte et analyse complètes de données marketing

Le monde entier à vos pieds

L'examen du service Bright Data devrait commencer par la présentation des métriques les plus importantes. En réalité, vous devez avoir des serveurs proxy dans de nombreux pays pour contourner un maximum de restrictions nationales. Et pour contourner le blocage des systèmes anti-spam, il est conseillé d'utiliser le plus grand nombre possible d'adresses IP. Aujourd'hui, Bright Data signifie :

Des serveurs dans 195 pays

Le plus grand réseau d'adresses IP au monde - 72 millions

De plus, ce vaste pool d'adresses peut être utilisé dans différents modes : statique, en utilisant un réseau d'adresses IP P2P réelles, en émulant une connexion via des opérateurs de téléphonie mobile.

Outil de déblocage de données

Lors de l'envoi d'une requête via un service proxy classique, il n'arrive pas toujours de réponse de la ressource souhaitée. Dans de tels cas, de l'argent et du temps sont gaspillés, et l'obtention du résultat nécessite des répétitions et des inconvénients. L'outil Bright Data Proxy Manager permet de remédier à ce problème. Désormais, le service proxy assume la responsabilité de l'obtention de la réponse. L'utilisateur dispose de toutes les informations nécessaires et ne paie que pour les requêtes réussies.

Crawler de moteur de recherche

Pour obtenir une image véridique lors de la recherche par mots-clés, collecter des résultats ou influencer les statistiques de requêtes dans différents pays, vous devez utiliser différentes adresses IP et d'autres mesures pour contourner les algorithmes de blocage. C'est ce que fait le Search Engine Crawler de Bright Data pour Google, Bing et d'autres moteurs de recherche.

Collecteur de données

La collecte de données à partir de sites web et de places de marché concurrents est nécessaire pour les entreprises de marketing et d'analyse de manière régulière. Il est pratiquement impossible de réaliser cette tâche manuellement, et la création d'un logiciel spécifique est coûteuse et inefficace. Mais cela n'est pas nécessaire, car il existe le Data Collector de Bright Data ! L'utilisateur indique les sites cibles et choisit des modèles prêts à l'emploi pour la collecte de données et la préparation de rapports. À partir de ce moment, les informations nécessaires sont automatiquement fournies en temps voulu.

Utilisation avec un navigateur indétectable

Sur le site web de Bright Data, les instructions de l'utilisateur pour chacun des outils proposés sont présentées sous une forme pratique - ce sont des algorithmes étape par étape détaillés avec des captures d'écran. Ici, nous ne présenterons qu'une brève description des fonctionnalités du navigateur Undetectable. Un gestionnaire de proxy pratique et l'exportation de modèles permettent d'éviter un travail manuel fastidieux lors de la saisie de nombreuses adresses IP et de comptes. De plus, il est facile de créer un nombre presque infini d'utilisateurs virtuels en spécifiant :

Le système d'exploitation

Le nom et la version du navigateur

La taille de l'écran

Le type de proxy

Les empreintes réseau

Les empreintes système (hachages, métadonnées, polices, etc.)

Il s'agit d'une liste non exhaustive des paramètres possibles, mais elle démontre clairement que le navigateur indétectable permet de créer un nombre infini d'utilisateurs virtuels que les services visités considéreront comme réels et uniques.