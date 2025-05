ByteZero - revue du service de proxy

Conçu pour une collecte de données web supérieure

ByteZero est un réseau de proxy premium, offrant des solutions spécialisées pour alimenter l'extraction de données web avec une fiabilité et une échelle exceptionnelles. Avec notre vaste réseau de plus de 100 millions d'adresses IP, notre service garantit une connectivité sécurisée et haute performance pour toutes vos opérations.

Fondée avec une vision de révolutionner la technologie des proxies, ByteZero fournit une infrastructure de proxy à la pointe de la technologie pour répondre aux demandes mondiales. Soutenus par une technologie robuste et un support client réactif disponible 24h/24 et 7j/7, nous nous engageons à rendre vos projets de web scraping et de collecte de données fluides et productifs.

Notre marque, ByteZero, incarne notre engagement fondamental : une performance sans compromis offerte grâce à une architecture réseau avancée.

Nos services de proxy

Proxies Résidentiels – À partir de 3.5€/GB Proxies Mobiles – À partir de 4.5€/GB Proxies FAI – À partir de 2.5€/GB Proxies de Datacenter – À partir de 0.70€/GB Proxies Résidentiels IPv6 – À partir de 0.9€/GB Proxies de Datacenter IPv6 – À partir de 0.45€/GB

Pourquoi choisir ByteZero ?

Équipé de fonctionnalités conçues pour une performance maximale :

Couverture mondiale étendue

Options flexibles de rotation/collant

Support expert 24/7

Taux de succès élevés

Interface de tableau de bord conviviale

Découvrez Nos Produits Proxy

1. Proxies Résidentiels

Accédez à une incroyable réserve de plus de 100 millions d'IPs réparties dans plus de 150 pays. Ciblez facilement des emplacements spécifiques jusqu'au niveau du code postal et ASN pour un contrôle précis des opérations.

Caractéristiques principales :

Sessions rotatives et persistantes (jusqu'à 1 jour)

Ciblage granulaire (Pays/Code postal/ASN)

Pas de limites d'utilisation avec un trafic non expirant à partir de 3,5 $/GB

Offre spéciale pour les nouveaux utilisateurs : Commencez à seulement 1 $/GB

2. Proxies Mobiles

Exploitez notre vaste réseau de plus de 25 millions d'adresses IP mobiles dans plus de 150 pays. Parfait pour gérer des tâches sensibles à la sécurité, la gestion des réseaux sociaux et l'automatisation des marchés avec une fiabilité supérieure.

Caractéristiques clés :

Sessions rotatives et collantes (jusqu'à 1 jour)

Ciblage précis (Pays/Code postal/ASN)

Trafic non expirant à partir de 4,5 $/GB

Offre nouveau utilisateur : Commencez avec seulement 1 $/GB

3. Proxies FAI

Nos proxies ISP offrent plus de 21 000 connexions de haute qualité qui allient une excellente performance à un haut niveau de légitimité.

Caractéristiques principales :

Proxys spécialisés USA AT&T

Sessions rotatives et collantes (jusqu'à 1 jour)

Tarification flexible : par Go à partir de 2,5 $/Go (ne s'expire pas)

Utilisation quotidienne illimitée à partir de 20 $/jour

Pool d'IP en expansion bientôt disponible

4. Proxys de Datacenter

Pour les utilisateurs qui privilégient la rapidité et la rentabilité, nos solutions de centre de données offrent une valeur exceptionnelle.

Caractéristiques principales :

Plus de 15 000 IP avec des forfaits par Go à partir de seulement 0,70 $/Go

Plus de 1 000 IP avec des forfaits quotidiens illimités à partir de 8 $/jour

Options de rotation et fixes disponibles

Couverture aux États-Unis et au Royaume-Uni

Piscine d'IP en expansion

5. Proxies Résidentiels IPv6

Connectivité résidentielle de nouvelle génération pour des cas d'utilisation avancés.

Caractéristiques principales :

Adresses IP pratiquement illimitées

Couverture des marchés des États-Unis et du Royaume-Uni

Tarifs par Go à partir de 0,9$/Go (sans expiration)

Plans quotidiens illimités à partir de 12$/jour

6. Proxys de Datacenter IPv6

Des performances élevées avec les avantages du protocole IPv6.

Caractéristiques Clés :

Piscine d'IP pratiquement illimitée

Emplacements aux États-Unis & au Royaume-Uni

Extrêmement abordable à $0.45/GB (sans expiration)

Options illimitées quotidiennes à partir de $6/jour

Cas d'utilisation approuvés ByteZero est optimisé pour diverses applications, notamment :

Recherche de Marché : Extraire des informations précieuses des paysages concurrentiels.

Protection de Marque : Surveiller et défendre contre les menaces à la propriété intellectuelle.

Intelligence Tarifaire : Suivre les stratégies de prix à travers plusieurs régions.

Vérification des Annonces : Assurer un placement correct des annonces et détecter une éventuelle fraude.

Suivi SEO : Suivre les classements de recherche et les stratégies des concurrents.

Notre infrastructure permet aux entreprises d'exécuter des tâches complexes de collecte de données avec une efficacité et une fiabilité inégalées.