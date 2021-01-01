Click Storm Corporation - Examen du service de compte d'agence

Click Storm Corporation — pourquoi l'avenir du marché du marketing d'affiliation repose-t-il sur les comptes d'agence ?

Bonjour-bonjour, le responsable CSC Falcone est là, et ma tâche consiste à vous présenter — les lecteurs de cet article — la partie interne de nos comptes d'agence fournissant le service Click Storm Corporation.

Qui sommes-nous ?

Click Storm Corporation est un leader dans la fourniture de comptes d'agence pour travailler avec des plateformes publicitaires, des places de marché et d'autres services nécessitant des comptes vérifiés. L'entreprise propose des solutions sûres et fiables pour les spécialistes du marketing, les spécialistes de l'arbitrage, les entrepreneurs et les agences de publicité.

Le service a été créé en 2021, mais à ce moment-là, c'était un produit destiné à l'achat média interne. À ce moment-là, les comptes d'agences ne faisaient que gagner en popularité sur le marché occidental du marketing d'affiliation, et l'idée même qu'il est possible de gérer des budgets à six chiffres sans avoir besoin de créer un département de ferme ou de courir constamment après des bacs de confiance a capté notre esprit.

En avril 2023, nous sommes entrés dans le marché des médias : notre chaîne Telegram a été créée et l'assortiment de sources a été élargi — à Facebook, nous avons ajouté Google, Taboola, Bigo, TikTok et Bing, et nous avons également testé de nombreuses directions in-app.

Pourquoi les comptes d'agences sont-ils l'avenir du marché des consommables ?

Je travaille dans cette entreprise depuis le tout début et j'ai vu toutes les étapes de développement de cette sous-sphère du marketing d'affiliation — du déni à l'acceptation totale.

Attitude des webmasters auparavant

Au début, pour beaucoup, c'était inacceptable — payer pour des comptes et également donner une commission sur les recharges.

Ce qui a changé au fil du temps

Avec le temps, les webmasters ont compris que les nerfs et le temps ont plus de valeur. Lorsqu'un compte chute à cause de micro-dépenses ou qu'un paiement à risque apparaît — cela entraîne des pertes. Et la coopération pour la fourniture de services permet d'économiser des ressources et de se concentrer sur le test d'hypothèses. Maintenant tout est simple : écrit au gestionnaire personnel → fumé une cigarette → reçu un « fixé » → retourné au travail.

Résultat

En 3 ans, plus de 2 000 équipes sont passées par nous, et cette dynamique continue de croître régulièrement.

Quelles sources sont dans l'assortiment ?

Actuellement, nous fournissons de manière stable des services pour 3 principales sources de publicité :

Facebook

Taboola

Google

Nous connectons également périodiquement Bing, TikTok, Outbrain, cependant la stabilité de ces directions dépend des politiques des plateformes.

Comment commence la coopération ?

Toute interaction a lieu sur Telegram :

Le client écrit au responsable et découvre les conditions de coopération réelles. Nous clarifions le contexte : expérience de travail avec des sources, des volumes, des secteurs, nombre d'acheteurs dans l'équipe. Après accord, un chat est créé avec l'équipe des acheteurs et nos spécialistes techniques. Tout le travail se fait dans ce chat : recommandations, émission de compte, recharges de solde, appels, vérifications et remboursements.

Qu'est-ce qui distingue Click Storm de ses concurrents ?

Nous ne sommes pas des revendeurs

Nous avons notre propre MCC, de sorte que les demandes des clients sont traitées rapidement. Vous pouvez commencer à travailler avec les comptes déjà 1,5 heure après le début du dialogue.

Expérience

Plus de 5 ans de travail avec des sources nous permettent d'aider à sortir les comptes des interdictions, de passer la modération et de supprimer les limitations.

Infrastructure

Tableurs quotidiens avec les dépenses par compte.

Débloquez les scripts avec un pourcentage élevé de recours réussis.

Gestion flexible du budget : transfert entre comptes ou même entre différentes sources.

Approche

Nous restons toujours en contact, nous valorisons chaque client et sommes prêts à trouver des solutions personnalisées.

Nouvelle étape de développement — Site web de Click Storm Corporation

Depuis 2025, nous avons lancé notre propre site web Click Storm Corporation, qui est devenu non seulement une vitrine de services mais aussi une plateforme pour toute l'industrie de l'affiliation.

Quoi de neuf sur le site ?

Services et outils. Solutions utiles pour les webmasters et les équipes qui simplifient le travail avec les comptes et le trafic.

Les entreprises d'information, les services et les programmes d'affiliation peuvent créer leurs propres fils de discussion et blogs, présenter leurs produits et communiquer directement avec les webmasters.

Matériaux réguliers avec des cas, des insights, des analyses de tendances et des critiques.

Ainsi, Click Storm se transforme d'un fournisseur de comptes en un écosystème à part entière pour les spécialistes de l'affiliation et les programmes partenaires.

