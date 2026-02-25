Cloaking Master - Service de dissimulation à toute épreuve pour votre trafic !

Une solution professionnelle pour un filtrage de trafic flexible et une protection de contenu contre les bots basée sur l'apprentissage automatique et sur la technologie ProteX™.

En 2026, l'arbitrage de trafic a définitivement évolué en une bataille de technologies. Les plateformes publicitaires telles que Facebook, Google Ads et TikTok affinent quotidiennement leurs algorithmes de réseaux neuronaux pour identifier le contenu indésirable.

Dans un tel environnement, les méthodes de filtrage standard ne donnent plus de résultats.

Entrez dans Cloaking Master — un service cloud de nouvelle génération qui change la donne.

Qu'est-ce que Cloaking Master et pourquoi votre entreprise en a-t-elle besoin ?

Cloaking Master est bien plus qu'un simple script de redirection. C'est un écosystème complet pour les acheteurs de médias professionnels et les agences publicitaires, conçu pour protéger les pages d'offres des regards indésirables : bots, modérateurs, outils espions et concurrents.

Au cœur du projet se trouve notre technologie propriétaire ProteX™. Contrairement aux filtres traditionnels qui ne se contentent que d'examiner les adresses IP, ProteX™ utilise une analyse approfondie des empreintes digitales aux niveaux PHP et JavaScript, évaluant plus d'une centaine de paramètres en une fraction de seconde.

Avantages du Service :

Bases de données géographiques premium

Clics illimités

Protection contre les bots et les modérateurs

Statistiques en temps réel

Filtrage géographique au niveau de la ville

Filtrage VPN/Proxy/Hébergement

Filtrage User-Agent & Référent

Filtrage IPv6 & FAI

Filtrage par appareil

Filtrage par navigateur

Filtrage par OS

Filtre d'écran tactile

Filtre de taille d'écran

Filtre de support batterie

Filtre de fuite WebRTC

Faux reCaptcha

Intégration PHP/CMS/JS

Support à toutes les étapes

Générateur de page blanche AI intégré

La plateforme est conçue pour éliminer la complexité, offrant une expérience intuitive et fluide tant pour les débutants que pour les annonceurs experts.

Cloaking Master prend en charge n'importe quelle source de trafic

Intégration avec des Plates-Formes Populaires

PHP: Intégration en ajoutant notre fichier index.php au répertoire racine de votre site web.

Intégration en ajoutant notre fichier au répertoire racine de votre site web. WordPress: Installez le plugin Cloaking Master pour protéger vos pages publicitaires.

Installez le plugin Cloaking Master pour protéger vos pages publicitaires. JavaScript: Connexion simple de notre script JS à votre site web.

Connexion simple de notre script JS à votre site web. Shopify & Wix: Intégration facile en fonction des recommandations spécifiques à la plateforme.

Plans tarifaires

Commencez par une période d'essai de 5 jours !