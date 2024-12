Revue du service de dissimulation Cloud Filter

Qu'est-ce que Cloud Filter et pourquoi est-il essentiel pour l'arbitrage du trafic? Inscription au service et obtention d'un essai. Configuration de la campagne. Intégration avec Safe Page.

Qu'est-ce que Cloud Filter ?

Cloud Filter est un assistant fiable pour les arbitragistes qui filtre le trafic de mauvaise qualité et protège contre la fraude. Avec son aide, vous pouvez éliminer le trafic indésirable, tel que les bots, les modérateurs, les concurrents, etc., ce qui vous permet de vous concentrer sur les utilisateurs réels et d'augmenter les conversions. Cloud Filter fonctionne avec de nombreuses sources de trafic, y compris Google, Facebook, TikTok, Yandex et plus de 100 autres plateformes.

Oubliez les interdictions et le gaspillage de budget, ne visez que du trafic de haute qualité, de vrais utilisateurs et des conversions substantielles. Vous payez une fois par mois et recevez une protection complète ainsi que des analyses en temps réel. En bref, si vous voulez gagner de l'argent au lieu de gaspiller du cash, vous ne pouvez pas vous passer de Cloud Filter.

Penchons-nous de plus près sur ce qu'il est et les avantages qu'il offre.

Inscription au Service

Où commencer ? Vous n'avez pas besoin de passer du temps à télécharger des logiciels ou à installer des versions de bureau. L'accès à l'ensemble du service peut être obtenu via votre navigateur, il vous suffit de visiter le site cloud-filter.com.

Sur la page d'accueil, vous pouvez découvrir les avantages du service, les partenaires, les plans tarifaires et une base de connaissances. Pour commencer à utiliser Cloud Filter, vous devez vous inscrire.

Vous aurez besoin d'une adresse e-mail et d'un mot de passe pour cela.

Vous recevrez un e-mail contenant un lien pour activer votre compte. En cliquant sur ce lien, votre profil sera activé pour une utilisation ultérieure. La prochaine étape est le processus de paiement.

Un avantage significatif est que le service propose une période d'essai de 7 jours. Pour l'obtenir, veuillez contacter support https://t.me/cloudfilter, https://t.me/cloud_filter_customer_service.

Configuration de la Campagne

Après vous être inscrit avec succès au service, vous pouvez commencer à créer et à configurer votre campagne. Il est conseillé de préparer votre page de destination sécurisée et votre page d'offre à l'avance pour gagner du temps lors de la configuration initiale.

Pour créer votre première campagne, cliquez sur "Créer".

Remplissez les informations concernant votre campagne, y compris le nom, le lien vers la Page de Sécurité (pour le trafic indésirable) et le lien vers la Page d'Offre (pour les utilisateurs ciblés).

Dans la section Type de chargement, gardez la case à cocher "Afficher le contenu" cochée, comme recommandé par le service - de cette manière, les robots et les modérateurs verront le contenu de la Page sécurisée sans avoir besoin de redirections.

Cependant, si votre page d'offre est un lien de suivi, sélectionnez la méthode de redirection.

Le service propose également l'option de test A/B des pages de destination avec l'objectif de trouver celle qui convertit le mieux.

La prochaine étape est la configuration du filtre.

Le filtre principal, Premium, est un développement original du service Cloud Filter, qui comprend une base de données de robots et de modérateurs.

Si nécessaire, vous pouvez activer des filtres supplémentaires tels que IPv6, VPN/Proxy, nombre maximal de clics par adresse IP, géo, appareils, etc.

Choisissez les filtres qui vous conviennent le mieux.

Notamment, le service propose également des filtres supplémentaires par type de navigateur, système d'exploitation et langue du navigateur.

Tous les réglages sont prêts? - Maintenant, choisissez le statut de la campagne.

Actif - tous les filtres fonctionneront comme spécifié.

Pause - une page blanche sera affichée aux visiteurs quel que soit le filtre sélectionné.

Dédié - ici, vous pouvez choisir le nombre de clics après lequel la campagne passera à l'état Actif.

Donc, vous avez créé votre première campagne.

Enregistrez tous les paramètres et allez dans la section Campagnes.

Intégration avec la Page Sécurisée

Cloud Filter propose quatre méthodes d'intégration qui diffèrent en termes techniques et cas d'utilisation :

En utilisant du code PHP, vous pouvez dissimuler un site web ordinaire ou un lien d'affiliation.

Si la Page de Protection et la Page d'Offre sont hébergées sur le même serveur avec notre script, vous pouvez configurer localement le masquage en utilisant du code PHP.

L'intégration JavaScript est adaptée si votre Page de Protection est créée avec un constructeur de site web (WIX, Tilda, Shopify, etc.).

Si vous avez un site WordPress, vous pouvez facilement intégrer le masquage en utilisant un plugin ou directement avec un extrait de code.

Allez dans les paramètres de la campagne et cliquez sur "Télécharger".

Ici, vous pouvez choisir la méthode d'intégration la plus adaptée pour le cloaking.

Par exemple - vous sélectionnez la méthode d'intégration standard, puis choisissez PHP et cliquez à nouveau sur "Télécharger". La dernière étape consiste à télécharger le script index.php sur votre hébergement.

En résumé, Cloud Filter est un outil puissant, et sa facilité d'utilisation est l'une de ses principales caractéristiques. Grâce à son interface intuitive, même les débutants peuvent facilement naviguer dans ses fonctionnalités.

De manière remarquable, la base de données est mise à jour en temps réel, utilisant même l'intelligence artificielle, ce qui est certainement impressionnant.

Faites confiance à Cloud Filter pour vos besoins d'arbitrage et concentrez-vous sur votre succès sans vous soucier de la modération.