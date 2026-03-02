Crazyshops - avis sur le magasin de biens numériques

Crazyshops.ru est une place de marché numérique universelle proposant des comptes de réseaux sociaux, un large choix de services de messagerie électronique, des profils de sites de rencontre, des serveurs proxy résidentiels et mobiles, des solutions VPN, des serveurs VPS/VDS, des comptes de jeux et des outils SMM.

Grâce à son catalogue étendu et à son service fiable, Crazyshops est devenue une plateforme populaire pour les professionnels.

Quels produits peut-on trouver sur ce marché ?

Comptes de réseaux sociaux : Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Google, YouTube, TikTok, Yandex, Shodan, WhatsApp, Mega nz, Twitch, VKontakte, Odnoklassniki, Pinterest, Badoo, ChatGPT, Roblox, Steam, Amazon, GitHub, Reddit, Tumblr, Threads, Apple, Outbrain, Office, Kick, Bluesky, Discord, GitHub, et bien d'autres ;

Divers comptes e-mail : Gmail, Proton.me, WEB.DE, MAIL.TM, Notletters.com, Firstmail.ltd, GMX.com, Mail.com, Hotmail, Outlook.com, Tuta.com, linshiyouxiang.net, Rambler, @sina.com, besttempmail.com, smarmail.com, t-online.de, freenet.de, Mail.ru, Rediffmail, Gazeta.pl, Gmx.us, SFLetter.com, Offilive.com, Firemail.de, Inbox.lv;

Windows clés ; Microsoft 365; Office 19-21;

Telegram Premium auprès de fournisseurs officiels pour votre compte, avec livraison rapide. Telegram Stars;

Comptes de sites de rencontre ;

Serveurs /VPS/VDS/ avec un choix de différents pays et paramètres pour satisfaire tous les goûts;

Proxies résidentiels et mobiles de haute qualité ;

Divers coupons pour les services de boost;

Un large choix d'outils pour la promotion et l'augmentation sur les réseaux sociaux;

pour la promotion et l'augmentation sur les réseaux sociaux; Cartes pour Facebook, TikTok, Google, Twitter, etc. Avec ou sans une vignette/code.

Vous pouvez effectuer un achat sur le site même sans vous inscrire. Il vous suffit de cliquer sur le bouton "Acheter" à côté de l'article, de saisir votre adresse e-mail et de payer.

Après le paiement, vous verrez votre achat à l'écran et vous pourrez également le télécharger en tant que fichier texte.

Si vous avez encore des questions, un support dédié est disponible sur le site Web pour y répondre.

Quels sont les principaux avantages de Crazyshops ?

Large sélection de divers produits numériques

Fonctionnement stable du site Web

De nombreuses années d'expérience avec une réputation impeccable. Vous pouvez le vérifier en lisant les avis du site web, qui sont publiés sur les forums les plus populaires.

Un support amical est disponible pour vous aider pendant les heures ouvrables.

Travailler avec les fournisseurs

Si vous avez vos propres comptes et que vous cherchez un endroit pour les vendre, vous pouvez les répertorier dans cette boutique !

Ils ont un compte spécial pour les fournisseurs.

Votre produit bénéficiera d'un nouveau canal de distribution vers un marché auparavant inaccessible, et le magasin élargira son assortiment actuel avec de nouveaux articles.

Vous n'avez rien à perdre ; vous n'êtes PAS tenu de :

Investir dans la publicité

Calculer les ventes et conserver les dossiers (tout cela est fait automatiquement dans le compte fournisseur sur ce site Web)

Communiquez avec les clients. Crazyshops s'en charge pour vous

Vous fixez vous-même le prix, et le magasin ne prend qu'un petit pourcentage.

Recevez des paiements en temps opportun

Tout ce que vous devez faire est :

Téléchargez votre compte personnel avec les produits dans le magasin comme d'habitude.