Croxy - examen du service proxy

Croxy - Débloquer les données dans le monde entier

Besoin de proxies haute performance et fiables pour le web scraping, la gestion multi-comptes ou la vérification des annonces ?

Croxy vous a couvert!

Avantages de Croxy.

800M+ adresses IP résidentielles

195+ pays

Proxies ISP statiques & datacenter pour les tâches d'identité fixe

pour les tâches d'identité fixe Trafic illimité pour les opérations intensives en données

Types de services proxy chez Croxy.

Croxy propose des proxies résidentiels, des proxies résidentiels avec trafic illimité, des proxies résidentiels statiques, des proxies de centre de données, et des proxies ISP à long terme, prenant en charge les protocoles HTTP(S) et SOCKS5.

1. Réseau de Proxy Résidentiel Croxy

Brève introduction - residential-proxy

Le réseau de proxy résidentiel rotatif Croxy comprend plus de 80 millions d'adresses IP provenant de réseaux domestiques réels, couvrant plus de 195 pays et régions dans le monde. Ce réseau prend en charge la rotation intelligente des IP, offrant une connectivité continue et de haute qualité pour un large éventail d'utilisations, notamment l'accès aux données, la recherche de conformité et le scraping web.

Tous les IPs sont dérivés de sources résidentielles réelles, assurant une signature de réseau naturelle et fiable qui permet aux utilisateurs de reproduire des expériences locales d'utilisateurs lors de l'accès à Internet.

Le système permet des durées de session personnalisées, le changement automatique de nœuds, et la géolocalisation au niveau pays/ville, permettant ainsi aux entreprises de réaliser efficacement la collecte de données distribuées, la vérification des publicités et les études de marché.

Cas d'utilisation recommandés :

Collecte de données conforme et étude de marché

Surveillance des contenus régionaux et du prix

Revue des publicités en ligne et analyse des campagnes

Vérifications de conformité de la marque et suivi du sentiment

Applications nécessitant la simulation d'environnements utilisateur depuis plusieurs géographies

Principaux avantages :

Plus de 80 millions d'adresses IP résidentielles réelles avec une haute disponibilité

Couverture dans plus de 195 pays et régions avec géociblage flexible

Prise en charge de la rotation automatique des IP et paramètres de contrôle personnalisés

Capacités de connexion à haute concurrence et stable

Compatible avec les principaux cadres de scraping, navigateurs et outils tiers

2. Croxy Proxy Résidentiel Illimité

Brève Introduction - unlimited-residential-proxy

Le service de proxy résidentiel Croxy Unlimited est basé sur un réseau mondial de plus de 80 millions d'IPs résidentielles authentiques, couvrant plus de 195 pays et régions. Il offre des services de proxy fiables et sans limite de bande passante, idéaux pour un accès fréquent, l'exécution de tâches simultanées et des applications nécessitant une grande quantité de données.

Ce service maintient la fiabilité du trafic résidentiel tout en optimisant l'efficacité de transmission et la stabilité de la connexion, le rendant ainsi adapté à des scénarios d'entreprise tels que l'analyse de marché, la surveillance de contenu et l'audit de conformité de marque.

Cas d'utilisation recommandés :

Extraction de données en masse et agrégation d'informations de sites web

Suivi publicitaire à haute fréquence et analyses de marketing

Surveillance à grande échelle des moteurs de recherche et analyse de sentiment

Outils d'automatisation nécessitant des requêtes persistantes ou de longue durée

Avantages Clés :

Bande passante illimitée pour les tâches à grande échelle

Basé sur de véritables IP résidentielles avec des niveaux de confiance élevés

Couvre plus de 195 pays et villes avec un ciblage par localisation

Prend en charge les protocoles HTTP/SOCKS5 pour une intégration transparente des outils d'automatisation

3. Croxy Longue Durée ISP Proxy

Brève introduction - long-acting-isp-proxy

Les proxies Croxy Long Acting ISP mélangent l'authenticité des IPs résidentielles avec la fiabilité des réseaux de centres de données. Les IPs sont attribuées par de véritables FAI et supportent une persistance de session prolongée, idéale pour les tâches nécessitant une connectivité stable et une haute crédibilité réseau.

Particulièrement adapté aux applications impliquant des identités de réseau fixes, la cohérence du navigateur, la gestion de multi-comptes, et l'analyse publicitaire.

Cas d'utilisation recommandés :

Gestion des comptes de réseaux sociaux et persistance de l'identité

Revue du contenu publicitaire en ligne et comparaison des données

Systèmes basés sur des sessions nécessitant une connectivité à long terme

Analyse de données au niveau de l'entreprise et accès spécifique par région

Principaux avantages :

IPs statiques attribués par les FAI, adaptés pour une utilisation à long terme

Persistance de session par heure ou jour

Ciblage précis dans plus de 195 pays et régions

Compatible avec les outils de test automatisés et les systèmes de gestion des empreintes de navigateur

4. Proxy résidentiel statique Croxy

Brève Introduction - static-residential-proxy

Les proxys résidentiels statiques de Croxy fournissent des IP résidentielles stables à long terme provenant de véritables réseaux domestiques. Idéal pour les scénarios nécessitant des identités réseau fixes, tels que les connexions multi-comptes, la gestion des médias sociaux ou l'accès aux plateformes de commerce électronique.

Par rapport aux proxys dynamiques, les proxys résidentiels statiques conservent la même adresse IP pendant une période définie, réduisant ainsi le risque de détection dû à des changements fréquents, idéal pour les entreprises qui ont besoin d'une identité réseau cohérente.

Cas d'utilisation recommandés :

Connexion multi-compte et simulation d'identité

Gestion de contenu interrégionale et persistance de session

Configurations réseau statiques pour les tâches à long terme

Recherche sur le comportement des utilisateurs via des chemins d'accès simulés

Principaux Avantages :

IP résidentielles stables avec durées de session configurables

Sources d'IP domestiques réelles pour renforcer l'authenticité

Prend en charge le ciblage au niveau du pays, de la région et de la ville

Intégration facile avec les navigateurs et les outils proxy

5. Proxy de centre de données statique Croxy

Brève Introduction - static-data-center-proxy

Les proxys de centre de données statique Croxy offrent des adresses IP fixes à haute performance et haute disponibilité, déployées sur plusieurs nœuds de centre de données à l'échelle mondiale. Ils sont adaptés aux applications exigeant un accès rapide et des connexions stables, telles que l'exploration web, les tests d'API et la surveillance des performances.

Ce produit offre une solution rentable pour les entreprises nécessitant une mise en œuvre rapide et des capacités de haute concurrence.

Cas d'utilisation recommandés :

Exploration de la structure du site web et test des points de terminaison de l'API

Simulation de l'expérience utilisateur depuis différentes régions

Scripts d'automatisation, tests logiciels et assurance qualité

Déploiement multi-région des nœuds d'accès

Principaux avantages :