Réseau de proxies résidentiels Databay

Databay est un service de proxy résidentiel offrant l'accès à 7 millions de proxies rotatifs ou statiques, tant en HTTP qu'en SOCKS5. Il permet de choisir l'emplacement à plusieurs niveaux : Continent, Pays, État, Ville, Code Postal, ASN et coordonnées GPS. Cette plateforme fournit une interface conviviale pour que les utilisateurs puissent interagir et gérer leurs connexions proxy. C'est un outil puissant pour ceux qui ont besoin d'un accès à Internet géographiquement différencié et étendu pour leurs besoins en données.

Databay propose des services de proxy résidentiel à la fois pour les particuliers et les entreprises ayant besoin d'une utilisation sécurisée et fiable d'Internet. Ce service permet aux utilisateurs d'accéder à Internet en toute confiance, sans révéler leur véritable emplacement et identité. Il facilite également le contournement des restrictions géographiques pour accéder à du contenu et permet une collecte de données aisée et sans limites.

Pool IP étendu

Tarification

Le modèle tarifaire des services de proxy résidentiels de Databay commence à un tarif compétitif de 0,65 $ par Go, nécessitant un certain niveau d'engagement. Même ainsi, cette structure tarifaire positionne Databay comme un acteur abordable sur le marché des services de proxy haut de gamme, le rendant accessible à un large éventail d'entreprises et de particuliers, quel que soit leur niveau économique.

Emplacements Personnalisables

Les utilisateurs ont la possibilité de choisir l'emplacement de leur proxy à différents niveaux :

Sessions Persistantes

Pour les tâches nécessitant une activité continue, Databay propose des sessions pouvant durer jusqu'à 2 heures. Cela signifie que les utilisateurs peuvent conserver la même adresse IP sur plusieurs connexions, offrant ainsi une expérience de navigation ou de collecte de données plus cohérente.

Support du Protocole

Les proxies résidentiels de Databay sont compatibles avec les protocoles SOCKS5 et HTTP. Cela garantit que les proxies peuvent fonctionner avec une large gamme de logiciels et d'outils.

Authentification Sécurisée

API Complet pour la Revente

Pour les entreprises ou les particuliers ayant l'intention de revendre, Databay propose une API complète. Cette API permet principalement aux utilisateurs de gérer efficacement leur compte Databay. Les utilisateurs ont la possibilité de créer, gérer et supprimer leurs utilisateurs proxy, d'allouer la bande passante en conséquence et de surveiller leurs statistiques d'utilisation, offrant aux utilisateurs un haut degré de contrôle et de flexibilité sur la gestion de leurs utilisateurs proxy.

En résumé, les services de proxy résidentiel de Databay offrent plusieurs avantages, notamment des tarifs compétitifs, un large éventail d'adresses IP uniques, la possibilité de personnaliser les emplacements de proxy, une persistance de session constante, la compatibilité avec les principaux protocoles, des méthodes d'authentification sécurisées et une API complète pour les revendeurs. L'utilisation des services de Databay garantit un accès internet fiable et sécurisé, avec la possibilité supplémentaire de débloquer du contenu géo-restreint.