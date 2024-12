Dr.cash - examen du réseau d'affiliation

Dr.cash - est l'un des plus anciens (plus de 8 ans sur le marché) réseaux CPA internationaux spécialisés dans les verticales internes. Actuellement, le programme d'affiliation comprend plus de 2000 offres dans les formats COD, SS et Trial + Upsell dans plus de 240 GEO, y compris des offres exotiques et exclusives.

Large sélection d'offres

Une des caractéristiques du réseau - les offres de "prix bas" et de "prix nul". Plus de 55 sous-verticaux dans une niche de santé et beauté sont disponibles pour les affiliés : perte de poids, cosmétiques anti-âge, varices, parasites, articulations, hypertension, etc.

Des offres pour adultes et WhiteHat sont également disponibles.

Dr.cash accepte le trafic en provenance de n'importe quelle source.

Facebook, Google Ads, Réseaux de teasers, Réseaux natifs pour adultes (Exoclick, TrafficJunky, TrafficFactory, etc.), Push, Pop, SEO - tout trafic convertissant sera rémunéré. Des études de cas et des tutoriels sur la façon de générer du trafic à partir de différentes sources sont publiés sur leur blog et leur chaîne YouTube.

Procédure de paiement

Les paiements sont effectués jusqu'à 2 fois par jour sur demande - une autre fonctionnalité unique du réseau. Cependant, avant que le premier paiement ne soit effectué, il est possible de mettre en attente le compte afin de vérifier les pistes pour fraude.

Contactez-nous

Un support amical et professionnel 24/7 vous aidera avec toute question et tout problème technique, et vous conseillera sur le trafic pouvant être dirigé et ce qui convertit bien dans n'importe quelle région.

Garants

Les affiliés qui ont réussi le test de capacité se voient offrir des BUMPs individuels et, dans certains cas, des garanties de taux d'approbation en pourcentage.