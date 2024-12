EnvyBox – revue du système CRM

EnvyBox est un service complet offrant une large gamme d'outils pour améliorer l'interaction avec les clients et augmenter l'efficacité des ventes. Le service est orienté vers le marché russe et propose une assistance en russe et en ukrainien. Les prix commencent à partir de 990 roubles, avec une période d'essai disponible pour évaluer les fonctionnalités du service.

Principales fonctionnalités d'EnvyBox

Chat en ligne et chats de groupe : Cet outil permet de communiquer avec les visiteurs du site en temps réel, prend en charge les chats de groupe, les émoticônes, l'affichage d'images et l'authentification via les réseaux sociaux, ce qui rend la communication plus pratique et efficace. Quiz : Un puissant outil pour augmenter l'engagement des clients, permettant de créer des tests interactifs sur le site. Chaque réponse de l'utilisateur le rapproche de l'obtention du résultat promis et peut être accompagnée d'une remise, ce qui encourage le client à laisser ses coordonnées. Générateur de leads : Un widget pop-up proposant des offres spéciales et informant le responsable des nouveaux contacts pour un suivi immédiat. Il est possible de personnaliser le design en fonction du style du site et d'obtenir des informations détaillées sur le client. Instinct grégaire : Un outil utilisant le principe de la preuve sociale pour stimuler les actions des visiteurs du site en montrant les actions d'autres utilisateurs, telles que des achats ou des avis. Rappel automatique : Permet de contacter automatiquement le client en fournissant des appels personnalisés, la possibilité de programmer l'heure de l'appel et l'intégration avec différentes CRM et systèmes d'analyse. CRM EnvyBox : Un système de gestion des clients et des transactions offrant des cartes pratiques pour suivre l'historique des interactions avec le client. Cet outil vise à augmenter les ventes et améliorer le service client.

Sécurité et confidentialité

EnvyBox garantit un niveau élevé de sécurité des données, y compris le chiffrement des données lors de leur transmission via le protocole HTTPS, l'authentification à plusieurs facteurs et la sauvegarde dans plusieurs endroits. Le service est conforme aux principales lois fédérales russes sur les données personnelles et est répertorié dans le registre unique des programmes russes, ce qui confirme sa fiabilité et sa légalité d'utilisation sur le territoire russe.

Conclusion

EnvyBox est un outil puissant et polyvalent pour les entreprises, offrant diverses fonctionnalités pour améliorer l'interaction avec les clients et augmenter la conversion. La combinaison de facilité d'utilisation, de paramètres flexibles et d'intégration avec des plateformes populaires fait d'EnvyBox un outil essentiel pour les entreprises de toutes tailles.