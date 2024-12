EPN.NET – обзор сервиса по аренде мобильных приложений

EPN.NET - est un service qui propose des cartes virtuelles pour le paiement des achats en ligne et des campagnes publicitaires. Avec EPN.NET, vous pouvez créer et gérer un nombre illimité de cartes, ainsi que les recharger avec des crypto-monnaies. EPN.NET assure un haut niveau de sécurité et d'anonymat lors des transactions en ligne.

Comment fonctionne EPN.NET ?

Pour commencer à utiliser le service EPN.NET, vous devez vous inscrire sur le site et confirmer votre adresse e-mail. Ensuite, vous pourrez créer des cartes virtuelles de deux types : ADV et Universal. Les cartes ADV sont destinées au paiement des campagnes publicitaires sur des plateformes telles que Facebook, Google, TikTok, etc. Les cartes Universal conviennent à tous les achats en ligne, y compris sur Amazon, AliExpress, Netflix, etc. Vous pouvez choisir la devise, la limite et la durée de validité de chaque carte, ainsi que consulter l'historique des transactions. Pour recharger le solde des cartes, vous pouvez utiliser la crypto-monnaie USDT, qui est convertie rapidement et en toute sécurité dans la devise souhaitée. Vous pouvez également utiliser une extension de navigateur pratique qui remplit automatiquement les données de la carte lors du paiement.

Quels sont les avantages d'EPN.NET ?

EPN.NET présente plusieurs avantages par rapport à d'autres services de cartes virtuelles, tels que :

Frais réduits. EPN.NET ne prélève que 1% du montant du rechargement de la carte, tandis que d'autres services peuvent facturer jusqu'à 5% ou plus.

Fonctionnement rapide et fiable. EPN.NET garantit une vitesse et une stabilité élevées des transactions, ainsi qu'une protection contre les blocages et les refus de paiement.

Anonymat et confidentialité. EPN.NET ne vous demande pas de fournir des informations personnelles ou des documents pour vous inscrire et utiliser le service. Toutes vos transactions restent anonymes et ne sont pas divulguées à des tiers.

Support client. EPN.NET dispose d'un service d'assistance réactif et professionnel, disponible 24h/24 et prêt à répondre à toutes les questions ou problèmes liés au service.

Quels sont les avis sur EPN.NET ?

EPN.NET a reçu de nombreux avis positifs de la part de ses utilisateurs, qui sont satisfaits de la qualité et de la convivialité du service. Sur le site Trustpilot, vous pouvez lire les opinions de clients réels qui félicitent EPN.NET pour sa rapidité, sa fiabilité, sa simplicité et son support. Voici quelques exemples :

"J'ai utilisé EPN plusieurs fois et je suis très satisfait du service. Chaque fois que j'ai rechargé mon solde via USDT, ils ont été rapides, fiables et réactifs. Le processus est très simple et les frais sont raisonnables. Je n'ai eu aucun problème jusqu'à présent. Leur service client est également excellent. Ils ont toujours été utiles et ont rapidement résolu mes questions et problèmes."

"Ces cartes virtuelles sont utiles si vous avez besoin de payer à partir de plusieurs sources pour lancer une campagne publicitaire, donc je pense que leur produit principal est la carte ADV. Ils ont également des cartes universelles pour les achats en ligne, mais cela coûte 5 dollars supplémentaires par mois et je ne sais même pas si quelqu'un les utilise. Je pense que leurs cartes universelles peuvent être utiles pour les personnes dont les cartes sont refusées pour les paiements en ligne dans leur pays ou quelque chose du genre. Nous n'avons pas ce problème en Argentine, donc je ne peux pas dire. Personnellement, je l'ai utilisé pour payer des publicités Facebook. Aucun des paiements n'a été refusé ou quelque chose du genre, donc je pense que tout va bien. Leur extension de navigateur est également assez utile car elle peut remplir automatiquement toutes les informations de la carte pour vous."

Conclusion

EPN.NET est un excellent service pour ceux qui souhaitent utiliser des crypto-monnaies pour payer en toute sécurité leurs achats en ligne et leurs campagnes publicitaires. Avec EPN.NET, vous avez accès à un nombre illimité de cartes virtuelles que vous pouvez créer et gérer selon vos besoins. EPN.NET présente plusieurs avantages tels que des frais réduits, un fonctionnement rapide et fiable, l'anonymat et la confidentialité, ainsi qu'un support client. EPN.NET a également reçu de nombreux avis positifs de la part de ses utilisateurs, qui sont satisfaits de la qualité et de la convivialité du service. Si vous recherchez un moyen simple et sécurisé de payer des transactions en ligne avec des crypto-monnaies, alors EPN.NET est ce dont vous avez besoin.