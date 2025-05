GonzoProxy - avis sur le service de proxy

GonzoProxy – le choix de proxy №1 pour les professionnels.

GonzoProxy est un service de proxy premium de confiance pour plus de 10 000 utilisateurs dans le monde entier. Nous sommes officiellement enregistrés au Royaume-Uni (GonzoProxy LTD) et avons construit une solide réputation en tant que partenaire fiable pour tout, de l'affiliation marketing et du farming au scraping et à la gestion de comptes multiples.

Nous offrons deux types principaux de proxys :

Proxies résidentiels avec trafic non expirant (à partir de 2$/GB)

avec trafic non expirant (à partir de 2$/GB) Proxies mobiles illimités conçus pour la stabilité même dans les configurations les plus sensibles.

Et voici ce qui nous rend vraiment uniques — votre trafic acheté n'expire JAMAIS. Achetez-le une fois, utilisez-le quand vous le souhaitez. Pas de pression, pas de pertes. Nos IP proviennent de véritables appareils, vous offrant jusqu'à 90% de protection contre les interdictions sur des plateformes comme Facebook, Google et TikTok.

Quels proxies sont disponibles dans GonzoProxy ?

Deux types de proxys, des possibilités infinies :

Résidentiel – parfait pour lancer des comptes et des campagnes publicitaires en toute sécurité. Ils ressemblent à de vrais utilisateurs et passent facilement la modération.

– parfait pour lancer des comptes et des campagnes publicitaires en toute sécurité. Ils ressemblent à de vrais utilisateurs et passent facilement la modération. Mobile – dynamique, avec des IPs qui changent automatiquement. Idéal pour le farming, les tests A/B, TikTok, ou toute autre activité où le comportement de “vrai utilisateur” est essentiel.

Vous pouvez choisir un pays, une région ou même une ville spécifique — manuellement ou automatiquement. Et contrairement à d'autres fournisseurs, cette fonctionnalité est gratuite.

Quand GonzoProxy brille vraiment :

Campagnes publicitaires géo-ciblées

Contourner la modération et lancer là où vous en avez besoin. Les IPs paraissent locales et réelles.

Agriculture de masse et validation

Les sessions restent actives, les comptes passent les vérifications. C’est comme avoir un humain derrière l’écran.

Collecte de données et automatisation

Nos pools stables gèrent des milliers de connexions — pas de blocages, pas de coupures.

Test A/B et téléversement automatique

Exécutez plusieurs configurations et faites pivoter les configs en toute simplicité. Nos proxys s'adaptent à votre stratégie.

FAQ — les questions que l'on pose toujours :

1. Quels géos sont disponibles ? Nous avons le Tier-1, le Tier-2, et le Tier-3. Choisissez manuellement ou affectez automatiquement selon vos besoins.

2. Que faire si les proxies échouent au lancement ?

Nous utilisons uniquement des IP fraîches. Les proxies mobiles tournent automatiquement. Les adresses grillées sont supprimées immédiatement.

3. Sont-ils compatibles avec les navigateurs antidetect ?

Absolument. Testé sur BitBrowser, AdsPower, Indigo — avec des configurations prêtes à l'emploi.

4. Puis-je utiliser plusieurs comptes sur un seul proxy ?

Oui — avec la bonne configuration. Nous vous aiderons à l'optimiser.

5. Mes comptes ont été bannis — que faire maintenant ? Ce n'est souvent pas le proxy, mais votre empreinte ou les logs. Nous vous aiderons à résoudre le problème et à le réparer.

6. Comment puis-je commencer ? Il suffit de se rendre sur le site, de cliquer sur "Se connecter avec Google" — et vous y êtes. La configuration prend quelques secondes, même depuis votre téléphone.

7. Une assistance est-elle disponible la nuit ?

Oui. Notre support Telegram est en ligne 24/7. Temps de réponse — moins de 5 minutes.

8. Quel est le tarif ?

Vous ne payez que pour le trafic. Pas d'abonnement. À partir de $2/GB, avec des remises sur le volume.

9. Bon pour le scraping et le téléversement automatique ? Absolument. Nous avons des pools rapides et stables pour tous types de charges de travail.

10. Besoin de quelque chose de personnalisé ? Il y a de fortes chances que nous l'ayons déjà. Sinon — nous le construirons pour vous.

Conclusion

Nous avons complètement supprimé le KYC — pas de documents, pas d'attente. Vous êtes inscrit en 30 secondes.

Et avec un enregistrement officiel au Royaume-Uni, vous savez que vous travaillez avec une entreprise réelle et digne de confiance — pas avec un fournisseur douteux sans nom.

GonzoProxy n'est pas juste un proxy. C'est votre coéquipier technophile.

Tout fonctionne immédiatement. Vous vous concentrez sur la mise à l'échelle — nous gérons la technologie.