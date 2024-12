Revues du service proxy GoProxy

GoProxy, basé à Hong Kong, propose des services de proxy de haute qualité. Leur vaste réseau compte plus de 90 millions d'adresses IP, soigneusement agrégées auprès des principaux fournisseurs de services Internet. Cette infrastructure étendue permet aux utilisateurs d'accéder à du contenu provenant de plus de 200 pays, contournant facilement les restrictions géographiques et libérant tout le potentiel d'Internet.

Pourquoi choisir GoProxy ?

Réseau Massif, Liberté Maximale : Accédez au contenu de plus de 200 pays avec un réseau construit sur 90 MILLIONS d'IP provenant des principaux fournisseurs comme AT&T, Verizon et Cogent. Dites adieu aux restrictions frustrantes !

Essai Gratuit, Aucun Risque : Essayez avant d'acheter ! GoProxy propose un généreux ESSAI GRATUIT DE 7 JOURS avec un accès complet à toutes les fonctionnalités.

Ne Vous Perdez Jamais : Le Centre d'Aide complet de GoProxy est votre guichet unique pour commencer. Articles, FAQ, guides - tout ce dont vous avez besoin pour devenir un maître proxy est à portée de main.

Votre Proxi Personnel : Vous vous sentez dépassé ? Pas de panique ! Chaque utilisateur de GoProxy bénéficie d'un Gestionnaire de Compte dédié. Ces experts ont les connaissances pour relever tous les défis liés aux proxies que vous leur lancez.

Essai gratuit de GoProxy

Proxies Résidentiels

Quantité de données/trafic : 100 Mo

100 Mo Durée de l'essai gratuit : 7 jours

7 jours Parfait pour : Navigation quotidienne, réseaux sociaux, accès à du contenu bloqué géographiquement, maintien de l'anonymat en ligne.

Proxies Résidentiels Statiques

Utilisation des données/Quantité de trafic : Illimité

Illimité Durée de l'essai gratuit : 1 jour

1 jour Idéal pour : Tâches avancées telles que l'achat de baskets, la gestion de compte, la recherche de marché, la comparaison des prix.

Proxies de Centre de Données

Utilisation des données/Quantité de trafic : Illimitée

Durée de l'essai gratuit : 1 jour

Conçu pour : Grattage de données à volume élevé, grattage web, tâches de référencement, contournement des pare-feu.

GoProxy Résidentiel Proxies

Principales caractéristiques

Ultra Rapide : Dites adieu aux proxies lents ! GoProxy dispose d'un immense pool de plus de 90 millions d'IP résidentielles réelles, méticuleusement entretenues pour des performances optimales. Profitez de temps de réponse ultra rapides de moins de 0,6 seconde et d'un taux de réussite incroyable de 99,96 %.

Géolocalisation Précise : Besoin d'accéder à des emplacements spécifiques ? Le réseau mondial de GoProxy couvre plus de 200 pays, états et même villes ! Ciblez votre public avec une précision extrême sans frais supplémentaires.

Rotation Automatique & Sessions Persistantes : Passez de la rotation automatique des IP pour éviter la détection aux sessions persistantes pour les tâches nécessitant une continuité. Gérez le tout via le tableau de bord intuitif de GoProxy.

Nombre Illimité de Sous-Utilisateurs (Forfaits de 1 Go et +) : GoProxy donne aux startups le pouvoir d'avoir un nombre illimité de sous-utilisateurs (sur les forfaits de 1 Go et +). Gérez l'accès et les autorisations de votre équipe depuis un emplacement central.

Plans de tarification

Les Proxies Résidentiels de GoProxy sont adaptés à votre budget. Commencez avec un forfait de 1 Go pour seulement 4,99 $/Go, et bénéficiez de remises encore meilleures à mesure que votre utilisation de données augmente.

Proxies Résidentiels Statiques GoProxy

Principales caractéristiques

100 000+ IPs résidentiels statiques : GoProxy collabore avec des fournisseurs d'accès premium tels que AT&T et Verizon pour fournir de véritables adresses IP statiques fiables.

Garantie de disponibilité de 99,99 % : GoProxy se vante d'une disponibilité de 99,99 %, garantissant le bon déroulement de la collecte de données et des tâches.

Trafic et bande passante illimités : Diffusez, téléchargez, scrapez - les forfaits illimités de GoProxy vous permettent de mener des activités gourmandes en données sans restrictions.

Prise en charge de SOCKS5 (UDP) : Gérez facilement les données en temps réel, les appels vocaux et les jeux en ligne.

Multiples cas d'utilisation : Que vous collectiez des données, gériez des comptes de médias sociaux ou contourniez des restrictions, GoProxy a la solution parfaite.

Plans de tarification

Les proxies résidentiels statiques de GoProxy offrent une flexibilité sans précédent. Commandez aussi peu qu'un proxy de n'importe quelle localisation pour 30, 60 ou 90 jours, adapté à vos besoins spécifiques.

Conclusion

Découvrez la puissance des solutions de proxy de GoProxy avec un essai gratuit. Découvrez une flexibilité, une fiabilité et des performances inégalées qui amélioreront vos activités en ligne. Ils proposent des solutions personnalisées, une communication honnête et même des remboursements complets si nécessaire. Obtenez votre essai GRATUIT de GoProxy dès aujourd'hui ! Vous ne le regretterez pas.