GDT Agency - Avis sur un service de location de compte publicitaire

GDT Agency - Un partenaire publicitaire de premier plan pour les services de location de comptes publicitaires d'agence

GDT Agency est un partenaire publicitaire pionnier qui fournit des services de location de comptes publicitaires d'agence pour Facebook, Google et TikTok. Nos comptes sont répertoriés par Meta ou de niveau agence, offrant une grande capacité de dépense, des approbations rapides et moins de restrictions politiques, avec les meilleurs frais de location commençant autour de 1,5 %.

GDT Agency propose la location de compte publicitaire d'agence de confiance pour une mise à l'échelle stable. Obtenez un accès fiable, un support expert, et commencez à diffuser des annonces dès aujourd'hui.

L'agence GDT offre aux annonceurs mondiaux des comptes publicitaires d'agence premium avec des performances renforcées et un support instantané qui vous permet de diffuser des annonces en toute confiance, ce que les comptes personnels ne peuvent pas offrir.

Si vous souhaitez un compte d'agence qui soit stable, flexible et avec un haut niveau de confiance, GDT est l'une des rares options qui tient véritablement ses promesses.

Voici comment cela fonctionne réellement :

Infrastructure du Compte

GDT maintient des comptes d'agence vérifiés sur Facebook, Google et TikTok. Ce ne sont pas des nouveaux comptes créés pour chaque client, mais des comptes établis avec des années d'historique et des antécédents éprouvés.

Comptes d'agence Facebook à louer : Compte publicitaire Meta en liste blanche avec des Business Managers vérifiés, des limites de dépenses illimitées, des historiques de conformité irréprochables et une confiance établie avec les systèmes de Meta.

: Compte publicitaire Meta en liste blanche avec des Business Managers vérifiés, des limites de dépenses illimitées, des historiques de conformité irréprochables et une confiance établie avec les systèmes de Meta. Comptes d'agence Google à louer : comptes vérifiés par les annonceurs avec une présence régionale sur les principaux marchés et une capacité de dépense éprouvée.

: comptes vérifiés par les annonceurs avec une présence régionale sur les principaux marchés et une capacité de dépense éprouvée. Comptes d'agence TikTok à louer : comptes établis avec de meilleurs taux d'approbation créative et des limites de dépenses illimitées par rapport aux nouveaux comptes annonceurs.

Les comptes sont structurés comme une infrastructure d'agence légitime avec des entités commerciales appropriées, une documentation complète et une gestion professionnelle.

Modèle de location

GDT fonctionne sur un modèle de location plutôt que de vendre des comptes de manière définitive. Vous louez l'accès à une infrastructure établie au lieu d'essayer de construire la vôtre ou d'acheter des comptes douteux provenant de sources inconnues.

Ce modèle présente plusieurs avantages :

Investissement initial plus faible : vous ne payez pas pour construire l'infrastructure d'une agence à partir de zéro, ce qui prend des années et un capital considérable.

vous ne payez pas pour construire l'infrastructure d'une agence à partir de zéro, ce qui prend des années et un capital considérable. Flexibilité : Vous pouvez ajuster l'utilisation à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins sans être contraint par des actifs possédés qui pourraient ne pas correspondre à l'évolution de votre activité.

Vous pouvez ajuster l'utilisation à la hausse ou à la baisse en fonction de vos besoins sans être contraint par des actifs possédés qui pourraient ne pas correspondre à l'évolution de votre activité. Gestion professionnelle : les comptes restent sous la propriété et la gestion de GDT, ce qui signifie un entretien adéquat et une supervision de la conformité.

les comptes restent sous la propriété et la gestion de GDT, ce qui signifie un entretien adéquat et une supervision de la conformité. Risque personnel réduit : les comptes ne sont pas liés à vos entités commerciales personnelles, offrant une séparation opérationnelle.

les comptes ne sont pas liés à vos entités commerciales personnelles, offrant une séparation opérationnelle. Accès à l'expertise : vous bénéficiez des relations de la plateforme GDT et des connaissances en matière de conformité sans avoir à développer cette capacité en interne.

Le modèle de location lui-même fournit une assurance. Par conséquent, GDT conserve la propriété et a un intérêt à maintenir les comptes en règle plutôt que de les vendre et de passer à autre chose.

Pourquoi les annonceurs devraient-ils choisir GDT Agency pour les comptes d'agence ?

La diffusion de publicités a maintenant subi une transformation majeure avec des politiques strictes, que ce soit via Facebook, Google ou TikTok. Ces pressions ont poussé les annonceurs à trouver des solutions qui les aident à mieux diffuser leurs publicités. C’est là que les comptes d'agence de GDT se démarquent.

Qu'est-ce qui rend GDT Agency intéressant pour les comptes d'agence ?

1. Vrai Bilan avec de Vrais Chiffres

Fondée en 2021, GDT Agency est l'une des pionnières dans les services de location de comptes publicitaires pour agences. Avec plus de 5 ans d'expérience, GDT Agency a contribué aux succès de plus de 500 entreprises avec plus de 103 marques à travers 18 pays.

En 5 ans de qualité éprouvée, GDT Agency dépense plus de 10 millions de dollars en publicités Facebook chaque mois et aide nos clients à réduire de 10 à 15 % les CPA, à obtenir un retour sur investissement publicitaire (ROAS) 10 fois supérieur, et à augmenter de 300 % les revenus mensuels après le passage aux comptes d'agence.

2. Comptes d'agence multi-plateformes pour diverses industries

En tant que pionnier dans l'industrie de la location de comptes publicitaires d'agence, GDT Agency fournit des comptes publicitaires d'agence fiables sur plusieurs grandes plateformes de médias sociaux. Que vous diffusiez des annonces sur Facebook, Instagram, Google ou TikTok, GDT dispose du compte publicitaire d'agence approprié pour vous faciliter la gestion de différents types de campagnes.

Peu importe l'industrie dans laquelle vous travaillez, e-commerce, éducation, services, immobilier ou B2B, ces comptes sont prêts pour une large gamme d'industries. Vous obtenez une performance stable, une utilisation flexible et un support qui s'adapte à la façon dont les entreprises modernes diffusent des publicités aujourd'hui.

3. Meilleurs Tarifs de Location

Les GDTs offrent le tarif le plus compétitif du marché, ainsi qu'un excellent modèle de tarification sans frais cachés et sans ambiguïté dans les conditions.

Non seulement cela, l'agence GDT publie tous les termes, frais et politiques de manière transparente sur le site web pour aider les marketeurs et les annonceurs à comprendre exactement à quoi ils s'engagent et réduire la confusion autour des exigences de dépenses ou des règles de compte.

4. Plus de 1 000 nouveaux comptes ouverts par mois :

Avec la capacité d'ouvrir plus de 1 000 nouveaux comptes par mois, GDT peut garantir que les annonceurs en croissance disposent toujours de suffisamment de capacités pour développer leurs campagnes en douceur.

5. Configuration rapide et remplacement de compte

Lancer de nouvelles campagnes ne devrait pas prendre des jours d'attente. Avec GDT, le compte publicitaire de votre agence est rapidement configuré afin que vous puissiez lancer votre campagne après 1 à 3 jours. Si un problème survient, vous ne restez pas bloqué. GDT vous fournira un nouveau compte de remplacement pour que vos campagnes continuent de fonctionner sans longues interruptions ou perte de momentum.

6. Faible taux de désactivation des comptes publicitaires

GDT maintient un faible taux de désactivation des comptes publicitaires, garantissant ainsi des opérations plus fluides et réduisant le risque de fermeture soudaine pendant les campagnes actives pour les annonceurs.

Selon le rapport de performance interne de l'agence GDT, GDT Agency a géré environ 1,250 comptes d'agence actifs et un total de 3,800 comptes publicitaires, en exécutant plus de 3,500 campagnes chaque mois. Dans ce contexte, GDT Agency a maintenu un taux de désactivation des comptes publicitaires remarquablement bas de seulement 5%, bien en dessous de la moyenne de l'industrie qui est de 5 à 8%.

Parallèlement à cela, le temps moyen d'approbation des annonces est inférieur à 12 heures, garantissant que les campagnes sont lancées rapidement et sans retards inutiles.

7. Support exclusif 24/7

De nombreux utilisateurs qui louent des comptes GDT depuis plusieurs mois ont remarqué que ce qu'ils apprécient le plus, ce sont les réponses rapides et les instructions claires chaque fois qu'un problème survient.

Lorsque vous utilisez du trafic payant, chaque heure où votre compte est inactif vous coûte de l'argent. Ainsi, la présence de personnes capables de vous aider à résoudre rapidement les problèmes est inestimable. GDT offre un support 24/7, vous n'êtes donc pas laissé en plan lorsque des problèmes surviennent en dehors des heures de bureau.

8. Politique de Remboursement Clair pour les Soldes Non Utilisés

Si un annonceur prévoit d'arrêter d'utiliser le compte, décide de mettre en pause les campagnes ou demande un remboursement, GDT rembourse tout solde publicitaire restant dans un délai de 7 à 10 jours ouvrables. Cette politique minimise le risque financier et facilite les tests et l'expansion en toute confiance pour les marketeurs.

Le processus pour obtenir les services de GDT Agency est très simple et rapide. Tout d'abord, vous entrez en contact avec notre équipe et vous nous parlez de votre entreprise, de vos objectifs publicitaires, du type de campagnes et de la plateforme que vous utiliserez via notre canal officiel ci-dessous :

Ligne directe : +84 352 368 898

Email : agencygdt@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/gdtagency/

GDT évaluera votre situation, vos objectifs, et vous fournira le meilleur compte d'agence en fonction de vos besoins. Notre équipe analysera également votre configuration pour s'assurer que tout respecte la politique publicitaire, que ce soit sur Facebook, Google ou TikTok.

Ensuite, vous aurez accès au compte, et les étapes d'intégration vous seront clairement communiquées sous 1 à 3 jours ouvrables. Après cela, vous pourrez faire évoluer vos campagnes sans craindre les limites habituelles ou les problèmes de stabilité qui accompagnent les comptes standard.

En outre, l'équipe GDT aide également à vérifier vos actifs pour s'assurer que tout reste conforme à la politique publicitaire de la plateforme, afin de réduire le risque de restrictions. C'est comme ajouter une couche supplémentaire de sécurité pour les annonceurs.

Conclusion

Que vous ayez besoin d'un compte d'agence Facebook, Google ou TikTok, vous recevrez un compte d'agence qui non seulement semble digne de confiance, mais possède également les qualités d'être flexible et conçu spécialement pour la publicité sérieuse lorsque vous travaillez avec GDT Agency.

Au lieu de vous battre avec différents fournisseurs qui soulèvent des centaines de problèmes, vous avez un partenaire de confiance qui vous fournit des comptes d'agence de haute qualité avec moins d'interruptions et des instructions plus claires.

Si vous souhaitez un compte d'agence de haute qualité qui assure le bon fonctionnement de votre marketing sur toutes les grandes plateformes, contactez GDT pour profiter du programme de promotion le plus attrayant lors de la location de comptes publicitaires d'agence maintenant !