Hiddence - Fournisseur d'Hébergement Anonyme

Serveurs virtuels privés et dédiés sans vérification d'identité

Anonymat d'abord

Oubliez le KYC, la vérification et autres tracas. Vous voulez lancer un projet et rester dans l'ombre ? Hiddence rend cela possible. Inscription — sans données personnelles. Paiements — uniquement en cryptomonnaie. Tout ce qu'il vous faut pour éviter de révéler votre visage, votre IP, ou même le nom de votre chat.

Démarrage rapide sans tracas

Vous payez — vous volez. Panneau convivial, déploiement en 60 secondes — tout est conçu pour que vous ne soyez pas distrait de vos tâches principales.

Dernier Matériel

Nous utilisons les derniers processeurs tels que AMD Ryzen™ 9 9950X et Intel® Core™ i9-14900K pour des performances maximales, des canaux internet allant jusqu'à 200 Gbps avec protection L3-L4 contre les DDoS.

Solutions flexibles pour diverses tâches

Nos services conviennent à divers usages — que ce soit pour l'hébergement d'un site web, l'exécution d'applications ou d'autres projets en ligne. Les serveurs sont situés dans des juridictions offshore, offrant une couche supplémentaire de protection contre les risques juridiques et réglementaires. Ici, ils ne demandent vraiment pas "qui êtes-vous" ; ils vous donnent simplement ce pour quoi vous payez — puissance, stabilité, confidentialité.

Tarification sans surprise

Besoin à court terme ? Payez au jour le jour. Besoin à long terme ? Économisez avec des forfaits mensuels. Minimum — 1,50 $/jour. Pour ce prix, vous obtenez plus qu'un VPS ; vous obtenez la liberté de faire ce dont vous avez besoin, sans règles intrusives.

Primes

Partagez votre lien de parrainage et recevez des récompenses pour chaque achat effectué par un utilisateur parrainé.

Gestion Facile

Gérez le service via le bot Telegram ou le panneau de contrôle web. Une API est disponible pour les développeurs pour l'intégration d'applications.

Avec Hiddence, vos données sont sous une protection fiable !

Code promo pour une réduction de 25 % lors de la commande d'un nouveau service : UNDETECTABLE