Aperçu du service de proxy IPFoxy

IPFoxy est un fournisseur de services de proxy de haute qualité de premier plan à l'échelle mondiale, proposant une gamme de proxies propres, y compris des Proxies ISP Dédiés, des Proxies de Centre de Données Dédiés et des Proxies Résidentiels Rotatifs. Nos services aident les utilisateurs à étendre efficacement leurs opérations commerciales en ligne.

Pour plus de détails, veuillez visiter notre site officiel. Voici une brève introduction aux fonctionnalités des services d'IPFoxy.

Différents types de proxies

Nous fournissons des proxies IPv4 de centre de données à haute vitesse, des proxies IPv6, des proxies résidentiels ISP réels, des proxies résidentiels rotatifs et d'autres types d'IP exclusifs, entièrement optimisés en fonction des objectifs commerciaux.

Tarification compétitive

IPFoxy propose des prix de proxy très abordables, à partir de 3,99 $ pour les proxies de datacenter et de 5,99 $ pour les proxies résidentiels ISP. Parfait pour les utilisateurs à la recherche d'un bon rapport qualité-prix, avec des remises supplémentaires disponibles périodiquement pour encore plus d'économies.

Essai gratuit

Pour réduire les coûts d'essais et d'erreurs des utilisateurs, nous proposons un essai gratuit de proxy pour chaque utilisateur.

Services personnalisés

Tous les proxies prennent en charge les protocoles socks5 et http avec commutation gratuite et positionnement gratuit, et prennent en charge les appels API, les opérations par lots, l'intégration de codes QR, et plus encore.

Plus de 220 options de localisation

Prend en charge le positionnement par proxy dans plus de 220 pays/régions populaires, ce qui aide à étendre les activités dans divers endroits et à simuler avec précision les utilisateurs de la région cible. Voir les régions couvertes

Performance stable

Proxy efficace et stable, 100% de disponibilité réseau, pour garantir le taux de réussite le plus élevé avec une vitesse maximale !

Service en ligne 24 heures sur 24

Assurer un service personnel ininterrompu 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, une protection avant et après-vente !

Code promotionnel

IPFoxy propose des liens de réduction exclusifs et des essais gratuits. En entrant depuis le lien exclusif, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur les proxies, et obtenir un accès gratuit aux proxies IPv4 de Data Center, IPv6 pendant 3 jours, ainsi que 200 Mo de trafic gratuit pour les proxies résidentiels dynamiques.

Si vous souhaitez bénéficier de remises supplémentaires, veuillez contacter notre responsable commercial.

Comment utiliser les proxies IPFoxy dans le navigateur Undetectable

Si vous avez acheté un petit nombre de proxies IPFoxy, vous pouvez copier les informations du proxy à partir de la liste des proxies, y compris l'hôte, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, entrez le navigateur Undetectable et saisissez l'hôte, le port et le mot de passe spécifiés dans le formulaire d'entrée.

Si vous avez acheté et utilisez un grand nombre d'adresses IP, l'utilisation de la fonction d'exportation par lot sera plus efficace.