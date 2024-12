IPHTML – examen du service de proxy

IPHTML - est une plateforme publique d'accès aux données qui fournit des adresses IP de haute qualité pour différentes fins. Il propose un pool de plus de 60 millions d'adresses IP avec la possibilité de choisir le pays et la ville pour des études marketing, la gestion des médias sociaux et le commerce en ligne. Dans cette revue, nous parlerons de ses principaux avantages, fonctionnalités et plans tarifaires.

Avantages d'IPHTML

IPHTML présente plusieurs avantages par rapport à d'autres services de proxy :

Il propose différents types de proxy : centre de données, résidentiels et de nouvelle génération. Chaque type a ses propres caractéristiques et convient à différentes tâches.

Il offre une vitesse élevée, une fiabilité et une stabilité des proxy. Ses proxy passent par des réseaux d'adresses IP propres à 100 %, connectés via des fournisseurs commerciaux.

Il fournit des outils pratiques pour la gestion des proxy. Vous pouvez effectuer un nombre illimité de requêtes via ses ports avec rotation ou IP statique. Vous pouvez également authentifier les proxy par nom d'utilisateur et mot de passe ou par adresse IP.

Il a un prix très compétitif. Ses produits coûtent en moyenne seulement un quart des produits similaires sur le marché.

Fonctionnalités d'IPHTML

IPHTML propose plusieurs services pour collecter des données à partir de différentes sources :

SERP Scraper API : un service évolutif pour extraire des données des moteurs de recherche. Il convient au référencement, à la surveillance des mots clés et à la protection de la propriété intellectuelle.

E-Commerce Scraper API : un service pour obtenir des données sur les produits des 50 principales places de marché électroniques américaines. Il convient à la surveillance des prix, à l'analyse de la concurrence et à la surveillance des avis.

Web Scraper API : un service pour extraire des données publiques de la plupart des sites web. Il convient aux études marketing, à l'analyse de la tonalité et à la protection de la marque.

Plans tarifaires d'IPHTML

IPHTML propose différents plans tarifaires en fonction du type de proxy et du volume de trafic. Voici quelques-uns d'entre eux :

Proxy de centre de données : à partir de 0,5 $ pour 1 Go de trafic.

Proxy résidentiels : à partir de 8 $ pour 1 Go de trafic.

Proxy de nouvelle génération : à partir de 10 $ pour 1 Go de trafic.

SERP Scraper API : à partir de 0,01 $ par requête.

E-Commerce Scraper API : à partir de 0,02 $ par requête.

Web Scraper API : à partir de 0,03 $ par requête. Vous pouvez choisir le plan qui vous convient sur le site d'IPHTML.

Conclusion

IPHTML est l'un des meilleurs services de collecte de données à grande échelle. Il propose des adresses IP de haute qualité avec géotargeting, différents types de proxy pour différentes tâches, des outils pratiques pour la gestion des proxy et des prix abordables. Si vous recherchez un partenaire fiable pour votre entreprise, IPHTML est ce dont vous avez besoin. Vous pouvez visiter leur site IPHTML et en savoir plus sur leurs services et leurs plans tarifaires.