IPOasis - examen du service proxy

IPOasis est un fournisseur mondial de services d'intelligence des données dédié à fournir des solutions efficaces, sécurisées et fiables pour la collecte, le traitement et l'analyse des données aux entreprises, équipes et développeurs du monde entier.

Nous adhérons fermement aux principes d'acquisition de données basés sur la conformité et l'éthique. Toutes les ressources IP sont obtenues par des canaux légaux et transparents, garantissant un environnement réseau sécurisé, durable et fiable.

Cet engagement distingue fondamentalement IPOasis des services qui dépendent de ressources réseau non conformes ou non éthiques, notamment en termes de stabilité, de crédibilité et d'utilisabilité à long terme.

Propulsé par une architecture technique avancée et un réseau distribué mondialement, IPOasis offre de multiples solutions de proxy IP et des outils de gestion des données, largement utilisés dans divers scénarios commerciaux, y compris :

Projets de collecte et d'exploration de données web

Analyse de marché et intelligence concurrentielle

Sorties de sneakers et de produits en édition limitée

Solutions de vérification des publicités et de lutte contre la fraude

Marketing d'affiliation et analyse du trafic

Jeux et autres environnements à forte concurrence et à contrôle de risque élevé

Grâce à l'optimisation continue de l'infrastructure et des capacités de service, IPOasis permet aux utilisateurs de fonctionner de manière plus efficace et fiable dans des environnements réseau mondiaux complexes.

Types de services de proxy principaux

Proxies Résidentiels Rotatifs

IPs rotatifs ciblés au niveau de la ville pour un contrôle géographique précis.

Proxies Résidentiels Statiques

IPs renouvelables avec une période de validité de 30 jours, adaptés aux opérations de longue durée.

Proxies Résidentiels Mobiles

Ciblable par pays, ville ou ASN, provenant de véritables réseaux mobiles.

Services et fonctionnalités d'IPOasis

Tous les IPs prennent en charge l'essai gratuit (Obtenez le test sur Telegram - https://t.me/IPOASIS)

Prend en charge les protocoles HTTP(S) et SOCKS5

Plus de 80 millions d'IP dans 179 pays

[IPOasis Country .xlsx]

Support technique de haute qualité avec des réponses en moins de 5 minutes

Solutions IP personnalisées avec un gestionnaire de compte dédié

Plusieurs options de paiement acceptées : cartes bancaires, porte-monnaie électroniques et cryptomonnaies

Aucune vérification KYC requise pour les nouveaux utilisateurs — inscription uniquement par e-mail

Tarification IPOasis？

Type de proxy | Prix de départ | Caractéristiques principales

Résidentiels Proxies | À partir de 0,78 $/Go

Facturation basée sur le trafic avec des remises par paliers (aussi bas que 0,9 $/Go à 2000 Go), rotation d'IP dynamique haute performance.

Proxies Mobiles | À partir de 0,88 $/Go

De véritables adresses IP de dispositifs mobiles, prenant en charge une haute concurrence, une faible latence et un risque réduit de blocages ou d'interdictions.

Proxies ISP Statiques | À partir de 2,8 $/IP

Infrastructure ISP de transporteur de niveau 1, IPs propres et dédiées, conçue pour débloquer les sites web et les plateformes de réseaux sociaux.