IPRoyal – revue du service de proxy

Besoin d'un code promo pour bénéficier d'une réduction de 20% sur les proxies IPRoyal ? Ou n'avez-vous pas encore choisi un service de proxy pour votre travail ? Nous vous présenterons brièvement mais de manière informative les possibilités offertes par IPRoyal et vous fournirons des informations à jour pour vous aider à faire le bon choix.

Dans un monde où les capacités du "grand frère" et le volume d'informations traitées augmentent rapidement, le nombre d'attaques de pirates informatiques, de blocages nationaux et autres, l'utilisation de serveurs mandataires pour naviguer sur Internet devient une nécessité plutôt qu'un choix. Un navigateur indétectable associé à un service de proxy fiable permet de résoudre ce problème dans la mesure où l'utilisateur le souhaite. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre partenaire fiable : IPRoyal.

Code promo pour une réduction de 20%

Le fonctionnement de tout programme d'accès anonyme à Internet se fait via des serveurs mandataires. C'est pourquoi chaque utilisateur souhaite que le service de proxy fonctionne de manière stable et qu'il n'ait pas à payer un supplément pour ses services. Nous sommes heureux de vous présenter notre partenaire fiable et l'opportunité d'économiser 20% sur le paiement de ses services.

Pour bénéficier de cette remise, suivez les instructions suivantes :

Cliquez sur ce lien

Remplissez les champs du premier formulaire d'inscription

Lorsque vous remplissez le formulaire d'inscription étendu, saisissez le code promo "undetectable20" dans le champ correspondant

La remise de 20% sera ensuite appliquée à votre commande de services de proxy IPRoyal.

Description du service : principaux avantages et domaines d'utilisation

Pour obtenir une vue d'ensemble complète ou même moyenne d'IPRoyal, il faudrait un livre ou une brochure épaisse. Il n'est pas nécessaire de fournir toutes ces informations ici, car tout est décrit en détail sur le site du service. Nous ne présenterons que les points les plus importants à l'attention de nos lecteurs.

Alternance d'adresses IP domestiques et mobiles

Le principe de base pour contourner les systèmes anti-spam de différents sites est que l'activité de l'adresse IP utilisée doit être similaire à celle d'un utilisateur normal. Lors du parsing ou de la promotion sur les réseaux sociaux, il est nécessaire d'envoyer à plusieurs reprises des requêtes identiques ou similaires, de se connecter au site via le premier, le dixième, le centième compte, etc. Lorsqu'on travaille longtemps de cette manière, l'algorithme de protection contre le spam se déclenche et l'adresse IP est bannie. En revanche, l'adresse d'un utilisateur normal, dont les intérêts sont diversifiés, qui visite différents sites, ne reste pas longtemps sur un seul site et ne réalise pas d'actions similaires, ne sera pas bannie.

IPRoyal a adopté trois méthodes pour émuler de manière fiable le comportement d'un utilisateur normal :

IPRoyal utilise largement des serveurs mandataires mobiles 4G.

Étant donné que le segment de la téléphonie mobile connaît une croissance rapide aujourd'hui, cette méthode de connexion suscite le moins de soupçons.

Dans le cadre du réseau de proxy domestique, des adresses authentiques appartenant à de vraies personnes sont proposées.

Ces adresses IP sont utilisées par des utilisateurs Internet une grande partie du temps, et le reste du temps, elles sont utilisées par les clients d'IPRoyal. Par conséquent, les utilisateurs virtuels créés et fonctionnant via un proxy, par exemple dans le navigateur Undetectable, sont indiscernables des visiteurs normaux lorsqu'ils consultent différents sites.

Fixation d'adresses pour une courte période et rotation des adresses

Lors de la commande du service, le client choisit une adresse fixe pour une journée ou une adresse changeante. En raison du changement fréquent de chaque proxy individuel, aucune statistique uniforme ne s'accumule, ce qui pourrait déclencher une réaction des systèmes anti-spam.

Fonctionnement à grande vitesse

Il est généralement admis que l'utilisation d'un serveur mandataire entraîne inévitablement une réduction du trafic. Formellement, c'est le cas, car un nouvel élément est ajouté à la chaîne avec sa propre vitesse et d'autres limitations techniques. IPRoyal a réussi à résoudre ce problème ! Le service dispose d'un système de mise en cache des pages Web fréquemment visitées. Ainsi, vous n'aurez pas à transmettre plusieurs fois les mêmes images, publicités et autres éléments, et la vitesse de transmission des informations pertinentes est augmentée.

Où et comment l'utiliser

Grâce aux mesures décrites ci-dessus, la fiabilité d'IPRoyal atteint 99,9% et une vitesse de 100 Mo/s est la norme. C'est pourquoi les clients du service résolvent rapidement des tâches dans les principaux domaines suivants :

Collecte de données sur les marchés boursiers et les marchés des produits de base

Gestion de plusieurs comptes sur les réseaux sociaux

Analyse des résultats des moteurs de recherche

Amélioration de la sécurité du réseau

Protection de la marque, des droits d'auteur et des droits commerciaux

Vérification de la diffusion des publicités commandées

Test de sites Web et de services Internet

Contournement des blocages géographiques et autres restrictions d'accès au contenu

Comment utiliser le navigateur Undetectable avec les proxies IPRoyal

L'utilisation d'IPRoyal est également pratique car le service propose une large gamme de forfaits. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter un seul proxy, ou vous pouvez en acheter des dizaines voire des centaines. Lorsque vous utilisez un petit nombre de proxies, il est plus pratique d'utiliser le formulaire de saisie dans le navigateur Undetectable - une fenêtre spéciale où vous devez indiquer l'hôte, le port et le mot de passe. Dans le cas de dizaines ou de centaines d'adresses IP utilisées, l'utilisation du "Gestionnaire de proxy" sera plus utile. Il permet de charger et de télécharger des fichiers de modèles dans lesquels vous pouvez facilement créer et modifier des listes de proxies de taille arbitraire au format texte. Des informations détaillées sur ce sujet sont fournies dans la documentation sur notre site Web.