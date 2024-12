Revu de Keitaro Tracker - un tracker publicitaire pour l'arbitrage du trafic en 2024

Keitaro Tracker - est la norme d'or parmi les outils de suivi publicitaire, conçue spécifiquement pour les médiateurs, les arbitres, les affiliés et les spécialistes du marketing Internet. Ce tracker serveur avancé offre un contrôle total sur les données, traite plus de 200 millions de clics par jour et propose des fonctionnalités de personnalisation étendues.

Fonctions principales et avantages

Gestion flexible du trafic

Keitaro permet de suivre tout type de trafic, y compris le trafic des applications mobiles. Il offre la possibilité d'optimiser les pages de destination locales via un éditeur intégré. Cela simplifie considérablement le processus de configuration et de gestion des campagnes publicitaires, les rendant ainsi plus efficaces.

Reporting and Analytics

Le tracker crée des rapports rapides et personnalisables avec des regroupements et des filtres. Les utilisateurs peuvent analyser des millions de clics et suivre toutes les conversions en envoyant des données à des services externes et à des réseaux publicitaires. Il offre une gamme plus large de données par rapport aux panneaux publicitaires classiques, y compris des informations sur les utilisateurs (appareil, navigateur, système d'exploitation) et les points clés de l'entonnoir de vente.

Automatisation et intégrations

Keitaro automatise le chargement des coûts à partir de plateformes telles que Facebook, TikTok, Google Ads, et propose des modèles intégrés pour plus de 500 réseaux d'affiliation. Cela permet de configurer facilement et rapidement une campagne et de collecter des données sur les vues, les clics et le comportement des utilisateurs.

Protection contre la fraude

Keitaro Tracker protège contre la fraude et les clics abusifs. Les utilisateurs peuvent télécharger leurs propres listes d'adresses IP et d'agents utilisateurs dans des listes noires et blanches, ainsi que utiliser des filtres prédéfinis pour bloquer les robots. Keitaro prend en charge IPv6 complet. Il dispose d'une base de données géographique intégrée pour une géolocalisation précise.

Postback et API

Le tracker prend en charge les postbacks S2S et offre l'accès aux API Click et Admin. Il permet de basculer automatiquement le trafic vers d'autres offres une fois le quota de conversions atteint.

Test A/B et entonnoirs multi-offres

Le tracker prend en charge la réalisation de tests A/B pour optimiser les flux, l'utilisation de différentes pages de destination et offres au sein d'une même campagne en temps réel. Cela aide à trouver les créations publicitaires les plus efficaces et à augmenter les conversions. De plus, le tracker dispose d'une fonction multi-offre qui permet de déterminer vers quelle offre l'utilisateur sera redirigé avant ou après le clic.

Version d'essai gratuite

Keitaro offers a free 14-day trial that allows users to evaluate the service's capabilities before making a purchase. This trial period is sufficient to familiarize oneself with the basic features and advantages of the tracker.

Installation et démarrage

Keitaro Tracker is installed on your own server, providing full control and data protection. The installation is simple and is done with a single command in the server terminal. Keitaro's VPS partners have the ability to install the tracker on the server immediately, in just a few clicks.

Conclusions

Keitaro Tracker se distingue par sa flexibilité, sa fonctionnalité et sa facilité d'utilisation. Il propose un large éventail d'outils pour optimiser les campagnes publicitaires, l'analyse et la protection du trafic. L'équipe de support de Keitaro répond rapidement aux demandes des utilisateurs, les aidant à résoudre tous les problèmes rencontrés.

Ce tracker est parfait pour les acheteurs de médias et les arbitragistes qui cherchent à maximiser l'efficacité de leurs campagnes publicitaires et à améliorer leur ROI. Grâce à ses fonctionnalités avancées et étendues, Keitaro Tracker occupe légitimement une position de leader sur le marché des trackers publicitaires.