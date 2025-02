KeyProxy - proxys mobile de niveau professionnel

Examen détaillé du service de proxy mobile KeyProxy

KeyProxy est un service de proxy mobile premium qui opère depuis 2017. La société propose à la fois des solutions propriétaires et des solutions partenaires, garantissant une large gamme d'options d'adresses IP pour les entreprises.

Principaux Avantages de KeyProxy

Le service est conçu pour offrir fiabilité et facilité d'utilisation, en proposant des proxys des principaux opérateurs ukrainiens Vodafone et Kyivstar, ainsi que des fournisseurs d'Europe, d'Asie et d'autres régions. Les principaux avantages incluent :

Plus de 50 pays

Deux types de proxies : mobile privé et multi-port

Prix abordables – à partir de $28 par port par mois

Trafic illimité

Changement d'IP flexible (par minuterie ou lien)

Disponibilité élevée - 99,8%

Paiements en cryptomonnaie (dépôt minimum de 1 $)

Politique de remboursement garantie

Un avantage clé est le rapport qualité-prix. Par exemple, les proxies mobiles polonais (PL) peuvent être loués pour seulement 14 $ par semaine, ce qui en fait l'une des options les plus abordables sur le marché. Cela permet aux webmasters d'optimiser les dépenses liées au trafic.

KeyProxy propose également des proxies multi-ports de Kyivstar à 110 $ par mois pour 100 threads, une excellente solution pour les tâches d'automatisation à grande échelle.

Une autre fonctionnalité remarquable est la technologie Dual Link, qui permet la commutation IP en moins d'une seconde. Pendant que vous travaillez, l'IP suivant est déjà prêt pour une transition sans interruption.

Inscription et Achat par Procuration

La création d'un compte ne prend que quelques secondes - il vous suffit de fournir une adresse e-mail et un mot de passe, puis de confirmer votre inscription. L'achat de proxies est convivial : sélectionnez le pays, la ville et l'opérateur (si nécessaire), approvisionnez votre solde et finalisez le paiement.

Les pays disponibles incluent - Pologne, Thaïlande, Chili, Indonésie, Moldavie, et bien d'autres. Après paiement, les proxies apparaissent instantanément dans votre tableau de bord personnel avec les options suivantes :

Exportez les données au format TXT

Définir le timing de rafraîchissement de l'IP

Modifier les informations d'identification d'autorisation

Activer l'authentification par IP

Le tableau de bord permet également aux utilisateurs de suivre l'historique des commandes, de modifier les profils et de contacter le support via des tickets ou un chat en direct. Pendant les tests, les temps de réponse du support étaient en moyenne de seulement 20 secondes.

De plus, vous pouvez connecter un bot Telegram pour recevoir des notifications concernant les renouvellements d'abonnement, les paiements réussis et les rappels d'expiration de proxy.

Anonymat

Les proxys offrent un haut niveau de confidentialité : ils ne révèlent pas l'emplacement réel de l'utilisateur et réussissent à passer tous les tests de détection d'IP avec succès.

Bonus et Réductions

KeyProxy propose un programme d'affiliation où les utilisateurs peuvent gagner 20 % des paiements des utilisateurs invités. Les fonds gagnés peuvent être utilisés pour des besoins personnels ou transmis sous forme de remises aux références.

Les remises supplémentaires comprennent :

Code promo UNDETECTABLE10 - 10% de réduction sur les proxies ukrainiens et MultiPort.

- 10% de réduction sur les proxies ukrainiens et MultiPort. Renouvellement automatique de l'abonnement - 10% de réduction supplémentaire.

Informations de Contact

Telegram : @KeyProxy_Support

@KeyProxy_Support Email : support@keyproxy.net

KeyProxy est un fournisseur de proxy mobile de confiance offrant une haute stabilité et anonymat. Les nouveaux utilisateurs peuvent profiter d'un essai gratuit de 24 heures. Inscrivez-vous et testez le service dès aujourd'hui !